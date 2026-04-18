Ciencia

Por qué la autonomía define si una vida resulta satisfactoria, según un estudio

Un análisis académico mostró que el hecho de poder elegir influye más en la percepción de felicidad que los sentimientos positivos o el sentido de pertenencia

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Un hombre de espaldas, con sudadera gris y pantalones oscuros, se encuentra en el centro de una encrucijada de caminos de tierra en un paisaje de colinas secas.
La autonomía personal se posiciona como el factor más influyente en la satisfacción vital, según un estudio de la Universidad Simon Fraser (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía determina el bienestar personal, de acuerdo con una investigación de la Universidad Simon Fraser, Canadá, publicada en la revista científica The Journal of Positive Psychology. Este trabajo sostiene que la libertad para tomar decisiones supera al placer y las emociones positivas como factor clave en la satisfacción vital.

Entendida como la capacidad de elegir por uno mismo, la autonomia emerge como el elemento más influyente para una vida satisfactoria. Así lo comprobó un análisis de más de 1.200 adultos en Canadá y Reino Unido. Quienes sentían mayor libertad informaban mayores niveles de felicidad.

El equipo dirigido por Jason Payne, investigador posdoctoral del Departamento de Psicología de la Universidad Simon Fraser, revisó tres factores psicológicos: autonomía (sentirse libre para decidir), competencia (sentirse capaz) y relaciones personales (vínculos afectivos). Los participantes reportaron sus emociones positivas y negativas, lo que permitió comparar la influencia de cada aspecto en su bienestar general.

Persona de pie en un interior cálido preparando el desayuno, con dos cuencos de cereales y una taza en una mesa de madera, cerca de una ventana.
La libertad para tomar decisiones supera al placer y las emociones positivas como principal motor de la felicidad, destaca la investigación publicada en The Journal of Positive Psychology (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que, si bien las emociones positivas contribuyen al bienestar, la autonomía sobresale como el factor más decisivo para la satisfacción vital. “Las personas no son simplemente hedonistas. Cuando evalúan si su vida va bien, consideran algo más que su equilibrio emocional; se preguntan no solo ‘¿me siento bien?’, sino también ‘¿soy libre?’, explicó Payne, según la Universidad Simon Fraser.

En tanto, la competencia y el sentido de pertenencia inciden en el bienestar, pero su peso resulta menor frente a la libertad individual.

Resultados del estudio sobre autonomía y bienestar

El análisis estadístico confirmó que solo la autonomía aporta un beneficio adicional en la satisfacción vital en comparación con las emociones positivas. Competencia y relaciones personales no alcanzaron el mismo nivel de impacto, según la investigación.

Silueta de una persona de pie en una cima rocosa, frente a un vasto horizonte con montañas y el mar bajo un cielo que transiciona del azul al dorado al amanecer.
La evidencia científica muestra que, aunque las emociones positivas contribuyen al bienestar, la autonomía ofrece el mayor beneficio adicional a la felicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado contradice la creencia común de que la felicidad depende principalmente de sentirse bien o de mantener relaciones armónicas. El estudio sostiene que la capacidad de elegir es el factor determinante en la vida de las personas.

El informe utilizó cuestionarios validados para evaluar autonomía, competencia, relaciones personales y equilibrio emocional. Los autores analizaron la relación entre cada variable y la percepción subjetiva de felicidad en más de 1.200 adultos de contextos culturales distintos. Al final, la autonomía siempre se posiciona en primer lugar como factor predictor de la satisfacción vital.

Entre los ejemplos citados, el estudio menciona cómo situaciones cotidianas en las que se restringe la elección personal afectan el grado de satisfacción. Incluso en contextos donde se incrementan las emociones positivas, es la autonomía la que refuerza el sentido de control y, por tanto, la percepción de una vida satisfactoria.

Implicaciones en políticas públicas y vida cotidiana

Imagen dividida: una persona atada en un cuarto oscuro y otra de espaldas con brazos abiertos en una montaña al amanecer.
Restricciones en la elección personal, como el uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia, pueden afectar negativamente la percepción de satisfacción vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Universidad Simon Fraser advierte que las políticas orientadas al bienestar podrían ser ineficaces si limitan la libertad de elección. “Las iniciativas destinadas a mejorar el bienestar pueden incrementar las emociones positivas, pero si restringen las opciones de las personas, pueden tener el efecto contrario y llevarlas a considerar su vida menos satisfactoria”, resalta Payne.

A modo de ejemplo, el estudio se refiere al uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, medida que, aunque perseguía el bien común, pudo generar respuestas adversas al limitar la autonomía individual.

Por ese motivo, señala el informe, los responsables políticos que buscan promover el bienestar deben sopesar tanto los resultados directos de sus acciones como las consecuencias de restringir la libertad de elección en la población.

Primer plano de una persona joven con un sombrero oscuro, camisa a cuadros y mochila, mirando hacia arriba en un bosque iluminado por el sol poniente.
Las iniciativas destinadas a mejorar el bienestar pueden fracasar si no otorgan mayor independencia y capacidad de decisión a las personas, advierte la Universidad Simon Fraser (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluye que, para que la vida sea plenamente satisfactoria, no basta con experimentar placer o emociones positivas. Se trata de decidir el rumbo personal y lo que más bienestar genera en el largo plazo, según los datos recogidos por la Universidad Simon Fraser y reportados en The Journal of Positive Psychology.

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