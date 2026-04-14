Salud

La señal definitiva para detectar una relación sana, según una terapeuta

Una experta en salud mental enfatiza que mantener la autonomía y autoestima personal dentro de la pareja reduce riesgos de dependencia emocional y fomenta un vínculo afectivo basado en el respeto y el equilibrio psicológico

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Un hombre y una mujer sentados espalda con espalda en un sofá gris, separados por una línea brillante. Él viste oscuro, ella claro. Detrás, muebles modernos y una ventana.
La terapeuta Yasmine Mattar, especialista en salud mental en Miami, identifica una pregunta clave para evaluar relaciones de pareja saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yasmine Mattar, terapeuta de parejas y referente en salud mental en Miami, ganó notoriedad por una idea que genera debate en el análisis de los vínculos afectivos. En diálogo con Daily Mail, planteó que existe una pregunta clave capaz de revelar la calidad real de una relación: “Si esta relación terminara hoy, ¿sentirías que podrías sobrevivir emocionalmente?”.

Para la especialista, la respuesta marca una diferencia fundamental. Una relación saludable es aquella en la que la identidad y el equilibrio emocional se sostienen más allá del vínculo, mientras que sentir que todo se derrumbaría ante una ruptura puede ser una señal de dependencia emocional, miedo al abandono o pérdida de autonomía personal.

Mattar enfatizó que el dolor tras una separación es normal. Señaló que “en una relación sana, perder a alguien puede romperte el corazón, pero no debería desmantelar tu sentido del yo”. Además, añadió que la estabilidad emocional y el valor propio no deben depender exclusivamente de la pareja.

La especialista resaltó que muchas personas confunden la intensidad emocional con el amor genuino. Frases como No sabría quién soy sin esa persona” o “Mi vida colapsaría si esto terminara” pueden indicar que la relación se ha convertido en un ancla psicológica. Mattar advierte que el amor más sano es aquel que suma a la vida de cada persona pero no se transforma en la única base emocional.

Según la terapeuta, uno de los signos más claros de una relación saludable es la preservación de la individualidad. “Podés estar profundamente enamorado y comprometido, pero seguir siendo emocionalmente íntegro como persona”, sostuvo.

Al analizar los elementos que caracterizan este tipo de vínculos, la profesional coincide en la importancia de la autonomía y el equilibrio personal. Plantea que las relaciones afectivas saludables potencian, pero no absorben, la identidad propia, y que el desarrollo de la autoestima es clave para evitar la dependencia emocional.

Finalmente, Mattar sostiene que cada individuo debe poder responder que sobreviviría emocionalmente a una ruptura para considerar sano su vínculo. Así, el foco no está en la ausencia de dolor ante una posible separación, sino en evitar la disolución del propio autoestima o identidad.

¿Cómo reconocer si el vínculo es sano o se apoya en la dependencia?

Hombre y mujer de mediana edad cenando en silencio en una mesa elegante, separados emocionalmente.
El apego extremo o el miedo a la ruptura pueden ser señales de dependencia emocional y pérdida de individualidad en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista remarcó que existe una delgada línea entre el compromiso emocional y la dependencia. Señaló que expresiones cotidianas como “No sabría quién soy sin esa persona” suelen revelar una base de inseguridad personal, mientras que la reciprocidad auténtica en la pareja se sostiene sobre el respeto por la individualidad.

Mattar señala que el amor maduro es aquel que aporta a la vida, pero no la define por completo. Recalca la relevancia de poder disfrutar de proyectos y espacios propios fuera de la pareja para no perder el eje personal dentro del vínculo.

La preservación de la autonomía es una de las señales más nítidas de salud emocional en la pareja. “Podés estar profundamente enamorado y comprometido, pero seguir siendo emocionalmente íntegro como persona”, explicó Mattar.

El análisis se alinea con enfoques contemporáneos en psicología y terapia, que priorizan el desarrollo personal y la capacidad de sostener el propio bienestar aun en ausencia del otro miembro de la pareja.

Qué dicen otros medios internacionales sobre el apego en pareja

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mattar destaca la importancia de mantener la autoestima y el valor propio, independientemente del vínculo amoroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión sobre los límites entre amor y dependencia afectiva ha sido tratada por publicaciones especializadas. La revista médica The Lancet Psychiatry ha afirmado que la dependencia emocional puede asociarse a mayores niveles de ansiedad y dificultades para establecer límites personales.

A su vez, el portal de psicología estadounidense Psychology Today destaca que el desarrollo de la autonomía personal dentro de la pareja es un factor clave para la satisfacción duradera en las relaciones.

Estos abordajes señalan que la construcción de vínculos sanos parte del respeto mutuo y la capacidad de desarrollar la individualidad, aun dentro de una relación afectiva estable.

Así, la pregunta propuesta por Yasmine Mattar ofrece una herramienta concreta para evaluar el estado de un vínculo afectivo, respaldada por la perspectiva de medios internacionales como Daily Mail y Psychology Today, y alineada con la evidencia clínica y académica.

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