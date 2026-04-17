Ciencia

Un estudio revela el rol del microbioma en la respuesta del organismo al estrés

La investigación muestra que una mayor variedad de bacterias en el intestino está relacionada con reacciones hormonales y emocionales más intensas, facilitando el retorno a la calma tras eventos de alta exigencia

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de la Universidad de Viena relaciona la diversidad bacteriana del microbioma intestinal con una mejor respuesta adaptativa al estrés agudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Mientras algunas logran adaptarse con rapidez, otras experimentan respuestas más prolongadas o intensas. Ahora, una nueva investigación aporta una pieza clave para entender estas diferencias: el papel del microbioma intestinal.

Un estudio liderado por la Universidad de Viena encontró que la diversidad de bacterias en el intestino está directamente relacionada con la forma en que el organismo responde al estrés agudo. Los resultados, lejos de sugerir un efecto negativo, indican que una reacción más intensa podría ser, en realidad, una señal de mayor capacidad adaptativa.

Interconexión entre el eje intestino-cerebro y la respuesta al estrés

El microbioma intestinal está compuesto por billones de microorganismos que viven en el sistema digestivo. Aunque durante años se los asoció principalmente con la digestión, hoy se sabe que cumplen funciones mucho más amplias.

Ilustración médica de un intestino humano que contiene una gran variedad de bacterias y otros microorganismos de diferentes formas y colores.
La investigación revela que un microbioma intestinal variado facilita la activación y la posterior recuperación tras eventos de alta exigencia emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las más importantes es su influencia sobre el llamado “eje intestino-cerebro”, un sistema de comunicación bidireccional entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. A través de señales químicas y hormonales, las bacterias intestinales pueden influir en procesos como el estado de ánimo, la respuesta al estrés y el comportamiento.

En este contexto, comprender cómo la composición del microbioma impacta en la reacción al estrés se volvió un objetivo central para la investigación científica.

Cómo se llevó adelante el estudio

El trabajo fue encabezado por Thomas Karner, junto a Isabella Wagner, David Berry y Paul Forbes. El equipo pertenece a la Facultad de Psicología y al Centro de Microbiología y Ciencias de los Sistemas Ambientales.

Para analizar la relación entre microbioma y estrés, los investigadores trabajaron con adultos sanos sometidos a distintas pruebas. Entre ellas utilizaron el Test Social de Estrés de Trier, una herramienta ampliamente empleada en estudios científicos que simula situaciones de presión social, como hablar en público o resolver tareas bajo evaluación.

Hombre con expresión de sobresalto y boca abierta, reaccionando a un ruido. Un cerebro translúcido con la amígdala iluminada se superpone en su cabeza.
El Test Social de Estrés de Trier permitió medir los niveles hormonales y emocionales ante situaciones simuladas de presión en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estas pruebas, los científicos midieron dos aspectos clave:

  • Los niveles de cortisol en saliva, una hormona que se libera en situaciones de estrés
  • La percepción subjetiva del estrés, es decir, cómo cada participante sentía la experiencia

Además, analizaron muestras de heces para estudiar la composición del microbioma y estimar su capacidad de producir ciertos compuestos relevantes para la salud.

Diversidad bacteriana y flexibilidad adaptativa

El hallazgo principal fue que las personas con mayor diversidad de bacterias intestinales mostraron respuestas más intensas tanto a nivel hormonal como emocional frente al estrés.

A primera vista, esto podría interpretarse como algo negativo. Sin embargo, los investigadores proponen una lectura diferente. Según explican, esta mayor reactividad refleja una “flexibilidad biológica” más eficiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas con una mayor diversidad de bacterias intestinales presentan respuestas más intensas pero muestran una flexibilidad biológica eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, un organismo flexible es aquel que puede activarse rápidamente ante un desafío y luego volver a la calma una vez que la situación se resuelve. Esta capacidad de ajuste es clave para la adaptación.

El estudio sugiere que un microbioma diverso favorece este equilibrio. No solo facilita la activación del sistema de alerta, sino también su desactivación posterior, lo que evita que el estrés se prolongue innecesariamente.

El rol de compuestos producidos por bacterias

Los investigadores también analizaron la capacidad del microbioma para producir dos sustancias específicas: el butirato y el propionato. Ambos son ácidos grasos de cadena corta, compuestos generados por las bacterias al fermentar la fibra de los alimentos.

Estos compuestos cumplen funciones importantes en el organismo. Participan en el metabolismo, influyen en el sistema inmunológico y también pueden interactuar con el sistema nervioso.

El estudio encontró que:

  • Una mayor producción de butirato se asoció con respuestas más intensas al estrés
  • Niveles más altos de propionato se vincularon con reacciones más moderadas

Este contraste muestra que la relación entre microbioma y estrés es compleja y no depende de un solo factor. Más que un componente aislado, lo importante parece ser el equilibrio general del ecosistema intestinal.

Perspectivas de intervención y salud emocional a través de la dieta

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es su posible aplicación en la vida cotidiana. La composición del microbioma no es fija: puede modificarse a través de la alimentación y el estilo de vida.

En particular, la fibra dietética cumple un papel clave. Este tipo de nutriente, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, actúa como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino.

Al aumentar el consumo de fibra, es posible favorecer una mayor diversidad bacteriana. Sin embargo, los investigadores advierten que estos cambios no ocurren de forma inmediata. Requieren constancia y hábitos sostenidos en el tiempo.

Alimentos frescos sobre una encimera de cocina. Hay brócoli, pimientos, espinacas, batatas, aguacates, arándanos, nueces, almendras, pistachos, salmón, frutas cítricas y agua.
La fibra dietética procedente de frutas, verduras y cereales integrales promueve una mayor diversidad del microbioma y mejores respuestas al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren la puerta a nuevas estrategias para manejar el estrés y mejorar el bienestar general. En lugar de enfocarse únicamente en el sistema nervioso, estas investigaciones sugieren que el intestino también puede ser un punto clave de intervención.

A futuro, los científicos plantean la posibilidad de desarrollar enfoques personalizados, como dietas específicas o el uso de prebióticos, orientados a optimizar la composición del microbioma.

Este enfoque podría aplicarse tanto en la prevención como en el tratamiento de respuestas desreguladas al estrés, ofreciendo alternativas complementarias a las terapias tradicionales.

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