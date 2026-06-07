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Preocupación por la salud de Christian Eriksen: volvió a desplomarse en un partido y se suspendió el amistoso Dinamarca-Ucrania

El futbolista danés se desmayó durante el juego preparatorio. Había sufrido lo mismo en la Eurocopa de 2021

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*El momento en el que Eriksen se desplomó

Christian Eriksen se desplomó en pleno partido y quedó inconsciente en el segundo tiempo del amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El mediocampista danés recuperó la consciencia poco después y la Federación danesa informó que se encuentra bien “dadas las circunstancias” y que el juego fue cancelado.

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El episodio ocurrió cerca del minuto 63, cuando Eriksen cayó al césped y el encuentro se detuvo de inmediato. Jugadores de ambos equipos pidieron asistencia médica en el campo.

*La información sobre el estado de Eriksen

La Federación danesa comunicó el estado del futbolista en su perfil oficial de X: “Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”.

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El hecho reavivó el antecedente de la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió una parada cardíaca durante un partido ante Finlandia.

Comunicado de la selección danesa
Comunicado de la selección danesa

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