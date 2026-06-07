La Libertad Avanza busca fortalecer la estructura bonaerense y ordenar la interna rumbo al 2027

El titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja (Juan Vargas)

Tras las elecciones de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires configura uno de los territorios de disputa en los que La Libertad Avanza se ve optimista rumbo a los comicios de 2027. Para eso, el titular del espacio, el diputado Sebastián Pareja aspira a potenciar el armado territorial con una serie de actividades en las que combina la agenda legislativa con la partidaria.

“Estamos preparando equipos para ganar la Provincia y asegurar la reelección del Presidente”, definieron a Infobae desde el entorno del legislador que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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El espacio bonaerense tiene en agenda la inauguración de un nuevo local partidario, que oficiará de sede central, en el barrio porteño de San Telmo, en la que se celebrará una reunión de diputados nacionales para debatir en torno a la agenda partidaria rumbo a los próximos comicios nacionales y provinciales. “Es un centro neurálgico de transporte”, argumentaron respecto a la elección del lugar geográfico ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, preparan una nueva edición del Congreso de La Libertad Avanza bonaerense cuya última edición contó con la presencia del presidente Javier Milei. Aún sin fecha designada, los organizadores aseguran que se celebrará pasado el Mundial 2026, que arranca el próximo jueves y concluye el 19 de julio. El mes de octubre parece ser el elegido para concretar la actividad que oficiará de puntapié inicial para la puesta en marcha de la campaña electoral.

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Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, se perfila como uno de los nombres mejor posicionados para la carrera por disputarle a Axel Kicillof la gobernación, las definiciones electorales están postergadas para después del torneo internacional que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. “No hay nada definido sobre las candidaturas, pero desde el partido se está trabajando para que el que sea tenga una estructura que aporte soluciones”, explicaron ante este medio.

Mientras tanto, LLA bonaerense activa las terminales en los diversos municipios bonaerenses con intención de ampliar el alcance del sello. Bajo esta lógica, el diputado Alejandro Carrancio encabezó el Foro Provincial de Concejales. La organización estuvo dividida por tres regiones: AMBA, Centro - Norte, y Sur y apostó a la articulación de los legisladores con las autoridades del partido para centralizar las directivas. “La idea es consolidar una alternativa real en cada municipio y avanzar en la construcción de una Provincia donde las ideas de la libertad también se conviertan en gobierno”, argumentó un alfil violeta.

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Con la mira puesta en las elecciones de 2027 y en el marco del Programa de Formación de Líderes Municipales de EFDAP, los diputados Sebastián Pareja y Lilia Lemoine encabezaron el pasado viernes la quinta edición de una capacitación destinada a la juventud del espacio bajo la consigna “Combatiendo el estatismo desde el Estado”. El intercambio se llevó adelante en la sede central de LLA y contó con la participación de más de 700 personas.

Tras el Cabildo Abierto del 25 de mayo, autoridades provinciales activaron una serie de mesas temáticas con la intención de discutir las principales problemáticas que atraviesan al territorio que incluyen tópicos como seguridad, educación, reforma de la Constitución, el debate por modernizar el Estado, entre otras. “No son mesas para discutir indefinidamente, sino equipos para gobernar, impulsar cambios de fondo para una Provincia que hace décadas está atrapada en la burocracia, los privilegios y la falta de resultados”, explicaron desde el parejismo.

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Los diputados Sebastián Pareja y Lilia Lemoine en una actividad de la PBA

Pese al intento de acercamiento entre los referentes, la conducción de Pareja encuentra fuerte resistencia en el sector de la administración que se referencia en el asesor presidencial, Santiago Caputo. En agosto de 2025, el vínculo entre la estructura territorial y los digitales atravesó momentos complejos por el diseño de las listas que compitieron en los comicios de septiembre en los que se impuso el peronismo por un abultado porcentaje.

Luego de la denuncia penal del legislador contra algunos usuarios de X, la relación que parecía haber desescalado volvió a tensarse. Hasta entonces no hay garantías de que los debates electorales entre las tribus en pugna no vayan a repetirse en 2027. “Para 2027 veo el vínculo tenso, como estamos ahora. Si bien hay una tregua, falta mucho para las elecciones. Ojalá se pueda mantener”, se sinceró un alfil que responde a Pareja.

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Entre los movimientos pendientes figura el enroque libertario en la Legislatura bonaerense entre el actual jefe de bloque de LLA, Agustín Romo, uno de los laderos de Caputo, quien pasará a encabezar la Vicepresidencia segunda para dejarle el lugar al armador Juan Osaba, que responde a Pareja. “Se concretará cuando haya sesión, pero la Legislatura se dedica a no trabajar”, explicaron desde la bancada violeta.

Aunque ambos sectores evitan una nueva escalada del conflicto, las diferencias en torno en el principal distrito electoral del país continúan sin resolverse. Con el cronograma electoral todavía distante, las diferencias que afloraron en septiembre atraviesan la dinámica interna y amenazan con reaparecer en la carrera rumbo a 2027.

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