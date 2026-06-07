EN VIVO: La advertencia del ministro de Seguridad de Israel tras el ataque de Irán: “Teherán deberá arder esta noche”

Imagen de una explosión provocada por el impacto de un proyectil durante una de las ofensivas iraníes registradas a finales de febrero (REUTERS/Archivo)

La guerra en Medio Oriente volvió a escalar este domingo después de que Irán lanzara proyectiles contra el norte de Israel, en lo que las autoridades israelíes describieron como una respuesta a los bombardeos efectuados horas antes contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que sus sistemas antiaéreos fueron activados para interceptar la amenaza y ordenaron a la población de las zonas afectadas refugiarse ante el riesgo de nuevos ataques.

Según medios iraníes, al menos cuatro proyectiles fueron disparados hacia territorio israelí. El ataque se produjo después de que Israel bombardeara el suburbio de Dahiye, un bastión de Hezbollah en la capital libanesa, tras denunciar agresiones previas contra su territorio atribuidas al grupo terrorista respaldado por Teherán. Las autoridades libanesas informaron que los bombardeos dejaron al menos dos muertos y una veintena de heridos.

La nueva escalada amenaza con complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua más amplia en la región. Irán ha reiterado que cualquier acuerdo con Estados Unidos depende del fin de las hostilidades en el Líbano, mientras Israel mantiene sus operaciones contra Hezbollah y busca impedir nuevos ataques contra su territorio.