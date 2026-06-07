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EN VIVO: La advertencia del ministro de Seguridad de Israel tras el ataque de Irán: “Teherán deberá arder esta noche”

Las Fuerzas de Defensa israelíes activaron sus sistemas antiaéreos tras detectar el lanzamiento de proyectiles desde territorio iraní hacia el norte del país

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Imagen de una explosión provocada por el impacto de un proyectil durante una de las ofensivas iraníes registradas a finales de febrero (REUTERS/Archivo)
Imagen de una explosión provocada por el impacto de un proyectil durante una de las ofensivas iraníes registradas a finales de febrero (REUTERS/Archivo)

La guerra en Medio Oriente volvió a escalar este domingo después de que Irán lanzara proyectiles contra el norte de Israel, en lo que las autoridades israelíes describieron como una respuesta a los bombardeos efectuados horas antes contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que sus sistemas antiaéreos fueron activados para interceptar la amenaza y ordenaron a la población de las zonas afectadas refugiarse ante el riesgo de nuevos ataques.

Según medios iraníes, al menos cuatro proyectiles fueron disparados hacia territorio israelí. El ataque se produjo después de que Israel bombardeara el suburbio de Dahiye, un bastión de Hezbollah en la capital libanesa, tras denunciar agresiones previas contra su territorio atribuidas al grupo terrorista respaldado por Teherán. Las autoridades libanesas informaron que los bombardeos dejaron al menos dos muertos y una veintena de heridos.

La nueva escalada amenaza con complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua más amplia en la región. Irán ha reiterado que cualquier acuerdo con Estados Unidos depende del fin de las hostilidades en el Líbano, mientras Israel mantiene sus operaciones contra Hezbollah y busca impedir nuevos ataques contra su territorio.

A continuación el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:

19:51 hsHoy

El régimen de Irán amenazó a Israel y afirmó que el ataque en Beirut “cruzó todas las líneas rojas”

El régimen iraní lanzó una nueva amenaza contra Israel tras los bombardeos realizados sobre los suburbios del sur de Beirut, un área donde Hezbollah mantiene una fuerte presencia. Desde Teherán aseguraron que la operación militar israelí superó lo que consideran límites aceptables y advirtieron sobre posibles represalias.

El jefe del cuartel general Khatam al-Anbiya, el general Ali Abollahi, declaró que los ataques israelíes en el Líbano “cruzaron todas las líneas rojas”. El militar exigió además el fin de las operaciones contra objetivos vinculados a Hezbollah.

Abollahi sostuvo que, si Israel amplía sus acciones militares o responde a los recientes ataques iraníes, enfrentará “golpes más devastadores y lamentables”.

19:47 hsHoy

Israel suspendió las clases en todo el país tras los ataques con misiles lanzados desde Irán

Las autoridades israelíes ordenaron el cierre de escuelas y centros educativos en todo el país para este lunes, en el marco de las medidas de seguridad adoptadas tras los lanzamientos de misiles desde Irán.

La decisión fue anunciada por el Mando del Frente Interior del Ejército israelí después de una evaluación de la situación. Además de la suspensión de las actividades educativas, se establecieron restricciones adicionales para la población ante el riesgo de nuevos ataques.

Según el organismo militar, todo el territorio israelí quedará bajo un régimen de actividad restringida.

Tras una evaluación de la situación, el Mando del Frente Interior ha decidido modificar las instrucciones y colocar a todo el país bajo un nivel de actividad restringida”, indicó en un comunicado.

La autoridad añadió que “no podrán realizarse actividades educativas”, una medida que afecta a escuelas, jardines de infantes, universidades y otros centros de enseñanza.

19:44 hsHoy

Israel detectó una segunda oleada de misiles lanzados desde Irán hacia el norte del país

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detectaron una nueva oleada de misiles disparados desde Irán contra el norte del país, pocas horas después del primer ataque reportado durante la jornada.

El Ejército indicó que sus sistemas de defensa continuaban operando para interceptar las amenazas y pidió a la población mantenerse atenta a las instrucciones de seguridad.

Desde Teherán, medios estatales iraníes también informaron sobre un segundo lanzamiento de misiles, aunque no ofrecieron detalles sobre la cantidad de proyectiles ni sobre los objetivos alcanzados.

19:34 hsHoy

La advertencia del ministro de Seguridad de Israel tras el ataque de Irán: “Teherán deberá arder esta noche”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió una respuesta contundente contra Irán tras el lanzamiento de misiles hacia el norte del país.

En un mensaje publicado en redes sociales poco después de activarse las alertas antiaéreas, el dirigente ultraderechista escribió: “Teherán debe arder esta noche”.

La declaración se produjo en medio de una nueva escalada entre ambos países, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel informaran que proyectiles disparados desde Irán fueron detectados y que los sistemas de defensa aérea entraron en funcionamiento para interceptarlos.

Ben Gvir ya había cuestionado en los últimos días los intentos de alto el fuego con el Líbano y se ha mostrado partidario de endurecer la respuesta militar israelí frente a las amenazas respaldadas por Teherán.

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