Casi 100 artistas amenazan con demandar a la Bienal de Venecia (Casey Kelbaugh; Casey Kelbaugh/ The New York Times)

Casi 100 artistas de la Bienal de Venecia amenazaron con iniciar acciones legales si los organizadores no retiran sus nombres de la votación del premio elegido por el público, una disputa que agrava la crisis abierta tras la renuncia en bloque del jurado y que dejará el resultado final en suspenso hasta el cierre de la muestra, el 22 de noviembre.

En un comunicado, los artistas dijeron sentirse “conmocionados” al comprobar que sus nombres seguían en la papeleta pese a pedidos reiterados para ser excluidos. En ese texto sostuvieron que esas solicitudes fueron “ignoradas” y describieron la “falta de respuesta” de los organizadores como “profundamente irrespetuosa”, según el mismo medio.

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La protesta reúne a más de 60 artistas, colectivos y herederos de la exposición principal “In Minor Keys” de Koyo Kouoh, además de representantes de 39 pabellones nacionales, entre ellos Francia, Austria, Países Bajos, Reino Unido y Ucrania. Entre los firmantes figuran Alfredo Jaar, Noland Oswald Dennis, Zoe Leonard, Tabita Rezaire, Laurie Anderson y Otobong Nkanga.

“Es injusto pedirle al público que participe en un proceso que ha carecido de transparencia y rendición de cuentas, y es una pérdida de tiempo pedirle que emita votos que no pueden ser contabilizados”, afirmaron los artistas en el comunicado.

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La protesta reúne a más de 60 artistas, colectivos y herederos de la exposición principal “In Minor Keys” de Koyo Kouoh (MARCO BERTORELLO / AFP)

Un portavoz de la Biennale dijo que los nombres retirados seguirán apareciendo para “garantizar a todos los visitantes su libertad de expresión”, aunque los votos emitidos a favor de esos artistas no se contarán. Esa decisión es el centro del conflicto que ahora podría derivar en una disputa judicial.

La carta enviada a la Bienal el 20 de mayo exigía que los firmantes fueran retirados de la votación. Los artistas sostuvieron además que su retiro constituye un rechazo a participar en un proceso en el que el jurado quedó expuesto a una responsabilidad legal personal considerable.

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“Nuestro retiro es una negativa a participar en un proceso en el que el jurado fue dejado expuesto a una responsabilidad legal personal significativa”, escribieron los artistas en la carta del 20 de mayo. “Era responsabilidad de La Biennale garantizar la independencia y la integridad de las deliberaciones del jurado”, añadieron en el mismo documento.

El llamado Visitors’ Lions Award se definirá por voto de los asistentes a la muestra. El premio fue anunciado el 30 de abril como reemplazo de último momento de los habituales León de Oro y León de Plata, que debieron cancelarse después de que el jurado renunciara en masa.

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Activistas del movimiento internacional de mujeres FEMEN y de Pussy Riot protestan contra la participación de Rusia en la Bienal de Venecia, frente al pabellón ruso, el 6 de mayo de 2026 en Venecia. (Foto de Marco BERTORELLO / AFP)

La decisión de los artistas de retirarse del nuevo premio se hizo pública por primera vez el 9 de mayo y fue adoptada en solidaridad con ese jurado, que dejó su cargo pocos días antes de la semana de apertura de comienzos de mayo. El trasfondo inmediato fue la decisión del jurado, anunciada el 22 de abril, de no considerar para los premios a artistas que representaran a países acusados de crímenes contra la humanidad.

Esa medida implicó, en los hechos, la descalificación de los pabellones de Israel y Rusia. De acuerdo con la prensa italiana citada por ese medio, los abogados del artista israelí Belu-Simion Fainaru se comunicaron con la Bienal, con el ministerio de Cultura de Italia y con la oficina de la primera ministra Giorgia Meloni para denunciar discriminación.

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