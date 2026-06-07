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Escándalo en la F2 tras el violento grito de un ingeniero a un piloto brasileño que desató un debate: “¿Por qué fuiste tan lento?"

Los usuarios repudiaron la respuesta que recibió el joven de 21 años Rafael Camara por parte de su equipo mientras se retiraba de la competencia por un choque

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La frustración de Rafael Camara en la Fórmula 2
La frustración de Rafael Camara en la Fórmula 2

El exigente fin de semana de la FIA Fórmula 2 en las calles del Principado de Mónaco dejó tela para cortar mucho más allá de los resultados en pista. En las últimas horas, la filtración de un tenso e inusual intercambio de radio entre el piloto brasileño Rafael Camara, y su ingeniero de pista de Invicta Racing, encendió las alarmas en el paddock y abrió un profundo debate en redes sociales sobre los límites de la presión psicológica en los jóvenes pilotos de desarrollo.

El incidente ocurrió durante el desarrollo de la carrera principal (Feature Race). Tras un error conductivo del joven piloto de Recife bajo condiciones de extrema presión, la respuesta desde el muro de boxes de la escudería británica rompió con todos los protocolos de calma habituales. Lejos de emitir un mensaje de contención, el ingeniero de pista perdió los estribos y le gritó de forma desmedida a Camara a través del sistema de audio bidireccional.

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“¿Cuál fue el problema en esta vuelta? ¿Por qué fuiste tan lento? Teníamos una ventaja enorme. ¿Qué pasó ahí?”, le cuestionó el ingeniero, a lo que el joven de 21 años le contestó: “¡No tenía agarre! Si lo ves, estaba deslizando por todas partes. ¡Cero agarre!”.

Los usuarios repudiaron la respuesta que recibió el joven de 21 por parte de su equipo mientras se retiraba de la Fórmula 2 por un choque

La transmisión no tardó en replicarse en foros independientes de automovilismo y redes sociales, donde fanáticos y analistas criticaron duramente el accionar del ingeniero. “El trabajo del ingeniero es ser el cable a tierra de un piloto que va a 300 km/h en un circuito urbano, no sumarle inestabilidad”, señalaron diversos usuarios. Incluso, seguidores de la categoría afirmaron que esta actitud hostil del ingeniero hacia el brasileño ha sido una constante en citas previas de la temporada.

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Al ser consultado en la rueda de prensa posterior, el piloto sudamericano remarcó: “Sí, trabajo con un entrenador mental. Creo que llevo tres años con él, y ha sido un buen trabajo durante este tiempo juntos”.

“Creo que me ayuda mucho con todo; preparando el fin de semana, gestionarme durante el fin de semana. Y es algo muy importante para los pilotos que se preocupan, especialmente en temporadas largas donde necesitas mantenerte bien durante un período muy largo. Así que sí, obviamente cada uno tiene su propia manera de trabajar”.

Rafael Camara, quien había largado desde la pole position y lideró gran parte de la prueba, sufrió una pérdida total de rendimiento en la vuelta 32 debido a la falta de neumáticos, bloqueó en la primera curva y terminó abandonando en la zona de Sainte-Devote. Ese fue exactamente el momento que desató el tenso cruce de radio con su ingeniero de Invicta Racing

La carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco concluyó con la victoria del búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), escoltado en el podio por el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) y el sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil). El triunfo de Tsolov coronó un fin de semana ideal para la escudería española Campos Racing, que el día anterior también había celebrado la victoria del mexicano Noel León en la carrera Sprint.

Un joven piloto con casco de carreras, Rafael Camara, sonríe y flexiona ambos brazos, mostrando sus bíceps sobre un fondo morado con líneas diagonales
Rafael Camara, piloto de la Ferrari Driver Academy, tras un triunfo en un evento de la FIA Fórmula 3.

La polémica irrumpe en el mejor momento deportivo de la carrera de Rafael Camara. Nacido el 5 de mayo de 2005 y protegido de la Ferrari Driver Academy desde 2022, el brasileño viene de un año consagratorio en 2025, donde se coronó Campeón Mundial de la FIA Fórmula 3 como debutante junto a Trident Racing. Previamente, ya había alzado el título de la FRECA en 2024.

Su salto a la Fórmula 2 en este 2026 de la mano de Invicta Racing (donde comparte equipo con el paraguayo Joshua Duerksen) ratificó su estatus de promesa. Apenas hace unos días, Camara deslumbró al mundo del motor al adueñarse de una espectacular pole position en Mónaco, superando los límites y rozando los muros del icónico trazado callejero.

Hasta el momento, ni la directiva de Invicta Racing ni el entorno de la escudería Ferrari han emitido comentarios oficiales sobre el audio filtrado.

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