Mundo

Crece la tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra el norte de Israel

Poco después de la identificación de los cohetes, sonaron las sirenas en varias zonas del país. La República Islámica había amenazado con retomar las hostilidades tras los bombardeos israelíes contra Hezbollah en Líbano

Guardar
Google icon
Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel (REUTERS/Mussa Qawasma)
Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel (REUTERS/Mussa Qawasma)

Israel anunció este domingo que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, lo que provocó la activación inmediata de sistemas defensivos y la emisión de instrucciones de emergencia para la población. La alerta refuerza el nivel de tensión en la región tras una jornada marcada por amenazas directas y acciones militares cruzadas.

Poco después de la identificación de los misiles, sonaron sirenas en varias zonas del país. El Comando del Frente Interno pidió a la población seguir estrictamente sus instrucciones y refugiarse en espacios protegidos hasta recibir nuevas indicaciones. Las autoridades subrayaron la importancia de no abandonar estos espacios hasta que se emitan órdenes explícitas, debido a que la defensa “no es hermética”, por lo que resulta esencial mantener la alerta y cumplir las directrices oficiales.

PUBLICIDAD

La Fuerza Aérea de Israel se encuentra actualmente desplegada para interceptar y neutralizar amenazas donde sea necesario, con el objetivo de eliminar cualquier peligro potencial para la población civil. El comando militar reiteró que la colaboración ciudadana resulta clave para preservar la seguridad general.

Irán atacó a Israel tras los bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah en Líbano (REUTERS/Mohamed Azakir)
Irán atacó a Israel tras los bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah en Líbano (REUTERS/Mohamed Azakir)

Esta escalada se produce pocas horas después de que Ebrahim Rezaei, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento de Irán, advirtiera sobre una represalia “dolorosa y decisiva” contra Israel. Rezaei publicó en su cuenta de X: “Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios. Este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Teherán también amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Medio Oriente. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció que Washington ha dado su “visto bueno” a los ataques israelíes y afirmó: “Ni cumplen el alto el fuego ni creen en el diálogo. El bloqueo naval y la ruptura de los acuerdos sobre Líbano demuestran que solo entienden el lenguaje de la fuerza”. En esa línea, Qalibaf subrayó que el régimen persa se reserva el derecho a responder con todos los medios a su alcance.

La amenaza iraní respondió a los bombardeos israelíes contra centros de mando de Hezbollah en el sur de Beirut, ordenados por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Según la oficina del jefe de gobierno, estos ataques fueron una represalia por disparos previos de Hezbollah hacia territorio israelí. Más temprano, las fuerzas israelíes interceptaron dos cohetes lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió este domingo sobre inminentes ataques contra Israel
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió este domingo sobre inminentes ataques contra Israel

La situación diplomática permanece estancada. El mediador paquistaní Mohsen Naqvi entregó en Teherán una “carta especial” dirigida al líder supremo Mojtaba Khamenei, buscando reactivar negociaciones de paz luego de cien días de conflicto desde la ofensiva israelí y estadounidense contra posiciones iraníes iniciada el 28 de febrero.

En paralelo, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) derribó dos drones iraníes en el estrecho de Ormuz, en una operación destinada a proteger el tráfico marítimo. El viernes, Centcom ya había interceptado otros cuatro vehículos aéreos no tripulados y atacado radares de vigilancia costera en Irán, lo que motivó una respuesta con misiles iraníes sobre instalaciones militares en Kuwait y Baréin.

Durante la jornada, Netanyahu sostuvo que “Hezbollah está en retirada” tras las operaciones israelíes en el sur del Líbano, donde, según cifras difundidas por el propio gobierno, las fuerzas de Israel eliminaron a 350 combatientes y consolidaron posiciones estratégicas. El primer ministro remarcó que Israel no permitirá ataques contra su territorio.

Trump afirmó que está en sintonía con Netanyahu pese a algunas discrepancias (REUTERS/Jonathan Ernst)
Trump afirmó que está en sintonía con Netanyahu pese a algunas discrepancias (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, por su parte, aseguró que las negociaciones con Irán “están muy cerca” de un acuerdo, aunque persisten diferencias sobre el futuro del conflicto en Líbano, el descongelamiento de activos iraníes y el control del estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Israel mantienen vigente el protocolo de alerta máxima en las zonas potencialmente amenazadas, mientras que la población continúa pendiente de nuevas instrucciones del Comando del Frente Interno.

Temas Relacionados

IsraelIránGuerra en IránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Interna en Irán: Pezeshkian cuestionó a la televisión estatal y advirtió que responderá a los ataques contra su gestión

El mandatario iraní pidió preservar la unidad nacional en medio de la guerra y sostuvo que las disputas políticas no benefician al país en el actual contexto regional

Interna en Irán: Pezeshkian cuestionó a la televisión estatal y advirtió que responderá a los ataques contra su gestión

Irán ratificó la condena a un año de prisión contra Jafar Panahi, el cineasta que decidió volver a su país pese a la persecución

El ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025 es acusado de producir películas consideradas contrarias a la República Islámica, de haber apoyado las protestas tras la muerte de Mahsa Amini y la firma de declaraciones en respaldo a presos políticos, entre otros cargos

Irán ratificó la condena a un año de prisión contra Jafar Panahi, el cineasta que decidió volver a su país pese a la persecución

Conmoción en Francia por el asesinato de una niña de 11 años: miles de personas marcharon en silencio para exigir justicia

Las autoridades francesas anunciaron una revisión de miles de expedientes vinculados a delitos contra menores tras las revelaciones sobre el historial del principal acusado

Conmoción en Francia por el asesinato de una niña de 11 años: miles de personas marcharon en silencio para exigir justicia

Zelensky llegó a Londres para reunirse con Starmer, Macron y Merz tras una nueva oleada de ataques rusos

El presidente ucraniano insistió en que Europa debe desempeñar un papel central en cualquier negociación de paz y denunció daños en una instalación de almacenamiento de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de Chernobyl

Zelensky llegó a Londres para reunirse con Starmer, Macron y Merz tras una nueva oleada de ataques rusos

Ucrania denunció que el ataque ruso contra Chernobyl dañó un edificio del OIEA: “Es un riesgo inaceptable para la seguridad nuclear”

Kiev notificó lo ocurrido a la Secretaría de la agencia de la ONU e insistió en la necesidad de que el incidente sea abordado durante la reunión de la Junta de Gobernadores, que comienza este lunes en Viena

Ucrania denunció que el ataque ruso contra Chernobyl dañó un edificio del OIEA: “Es un riesgo inaceptable para la seguridad nuclear”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

GPO suspende operaciones en Topolobampo tras bloqueo de activistas en planta de fertilizantes

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

Cómo es el megaproyecto de TGS para procesar líquidos de Vaca Muerta al que se sumó YPF y que ingresará al RIGI

INFOBAE AMÉRICA

Casi 100 artistas amenazan con demandar a la Bienal de Venecia

Casi 100 artistas amenazan con demandar a la Bienal de Venecia

Cuidar, aliviar y acompañar: el rol clave de los cuidados paliativos

Autoridades guatemaltecas frenan el ingreso ilegal de 4,423 municiones y ocho armas en Izabal

Panamá debe fortalecer su liderazgo marítimo con visión de futuro, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Interna en Irán: Pezeshkian cuestionó a la televisión estatal y advirtió que responderá a los ataques contra su gestión

ENTRETENIMIENTO

Tras separarse de Chris Martin, Dakota Johnson pone a la venta por 5 millones de euros su casa de West Hollywood

Tras separarse de Chris Martin, Dakota Johnson pone a la venta por 5 millones de euros su casa de West Hollywood

La decisión inmobiliaria de Jim Curtis reabre las dudas sobre su futuro con Jennifer Aniston

Josh O’Connor cuenta por qué aceptó participar en la nueva película de Steven Spielberg

Matt Damon asegura que interpretar a Odiseo fue “la experiencia más gratificante” de toda su carrera

“Fue duro que me vieran fuera de la comedia”: Anna Faris recordó sus mayores obstáculos en Hollywood