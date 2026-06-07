El Gobierno rechazó las críticas por el velatorio del Indio Solari: “Les ofrecimos Tecnópolis y nos respondieron que no”

Finalmente, el homenaje se hizo en Avellaneda (Jaime olivos)

Desde el viernes pasado, el país parece estar paralizado tras conocerse la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, el mítico músico y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hecho que generó tanto impacto social como político.

El artista tenía una ideología que nunca ocultó y que era contraria a la de la actual administración nacional, de la que incluso fue crítico en una de sus últimas apariciones públicas, durante una entrevista en el streaming Gelatina.

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“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso (las ideas libertarias). No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra. En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”, expresó el cantante ante la consulta de Pedro Rosemblat respecto de los seguidores de Javier Milei.

A pesar de esto, la partida del Indio generó una división dentro del Gobierno, ya que mientras los principales funcionarios optaron por el silencio, hubo algunos que sí decidieron despedirlo en las redes sociales, como es el caso del secretario de Cultura, Leandro Cifelli.

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Por otra parte, en el Congreso se inició un debate que luego se extendió al Poder Ejecutivo, cuando un grupo de diputados de la oposición solicitó que se ofreciera la Cámara de Diputados para que se hiciera allí el velatorio.

Velatorio del Indio Solari en Avellaneda

Esto generó algunas críticas hacia el oficialismo, ya que muchos dirigentes de otros espacios y también fanáticos de Solari cuestionaron que ni el Palacio Legislativo ni la Casa Rosada se pusieran a disposición para el homenaje.

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“Hablamos con los allegados para oferecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires”, remarcó a Infobae un integrante del Gabinete.

En este sentido, la fuente consultada aseguró que “la negativa del Congreso y la Rosada fue por una cuestión de seguridad” y no por falta de voluntad de las autoridades que, aseguraron, desde el primer momento intentaron contactar a los familiares del músico.

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Efectivamente, el mismo viernes en el que falleció el líder de Los Redondos y de Los fundamentalistas del aire acondicionado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo durante una entrevista televisiva que estaba intentado comunicarse con el entorno del rockero para conversar sobre esto, pero no le contestaban.

“Quisimos ponernos a disposición, para saludar, y en segundo lugar, por supuesto respetando la decisión de la familia frente a lo que decida, para ver dónde piensan o es que quieren definir el lugar del velatorio. Nosotros acompañar en lo que se necesite y por supuesto colaborar en lo que haya que colaborar”, indicó la funcionaria.

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Monteoliva intentó comunicarse con los familiares del Indio Solari

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, precisó que “ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes”.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", escribió en su cuenta de X.

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Finalmente, a través de las redes sociales oficiales del Indio se comunicó que el velatorio se iba a realizar a partir de este domingo en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en Avellaneda.