Ciencia

Por qué existen las huellas dactilares: una adaptación esencial en la historia evolutiva

El biólogo Scott Travers detalló a Forbes cómo estos relieves en la piel surgieron a partir de dinámicas físicas durante el desarrollo embrionario y aportaron ventajas en la adherencia a superficies, y la percepción del entorno en especies vinculadas a desplazamientos entre ramas

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Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La funcionalidad biomecánica de las huellas dactilares permite regular la fricción y la humedad, facilitando la manipulación de objetos en condiciones variables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las huellas dactilares, esas líneas que cubren la piel de las yemas de los dedos, fascinaron a la ciencia por generaciones. Cada vez que alguien desbloquea un teléfono móvil o sostiene una taza, la piel deja una marca única que trasciende la simple identificación personal.

Aunque la función principal de las huellas dactilares no reside en la identificación forense, constituyen una sofisticada adaptación evolutiva que involucra física, supervivencia y sensibilidad táctil, según explicó el biólogo evolutivo Scott Travers en un análisis para Forbes.

La mayoría de las personas asocia las huellas dactilares con la individualidad y la resolución de crímenes; sin embargo, la razón de su existencia se remonta a necesidades mucho más antiguas, ligadas a la vida en los árboles y la interacción con el entorno.

Sistema de huellas dactilares en la Unión Europea
La singularidad y estabilidad de las huellas dactilares las convierten en un método clave para la identificación biométrica y la seguridad digital (Freepik)

Travers detalló que estas estructuras evolucionaron para resolver desafíos propios de los primates y otros mamíferos selectos, como el koala, que comparten esta característica a pesar de no tener un ancestro común reciente.

Las huellas dactilares tienen una función biomecánica esencial derivada de la evolución convergente, más que de la identificación individual.

El origen físico de las huellas

Las huellas dactilares, conocidas científicamente como crestas dérmicas, surgen durante el desarrollo fetal, aproximadamente en la décima semana de gestación. Durante esta etapa, se forman prominencias temporales en las yemas de los dedos que ejercen presión sobre la piel en formación.

Este proceso físico genera los patrones singulares de cada persona. Un estudio citado por Forbes, publicado en la revista científica Journal of Theoretical Biology, describió cómo las huellas aparecen como resultado de la compresión y la geometría de estas almohadillas fetales, determinando si el patrón será un arco, un bucle o un remolino.

Tecnología biométrica con sistema de escaneado de huellas dactilares (Freepik)
El patrón de las huellas dactilares no está codificado en el ADN, sino que resulta de procesos físicos durante el desarrollo fetal (Freepik)

En su análisis, Travers subrayó que el patrón específico de las huellas dactilares no está directamente codificado en el ADN como un plano genético, sino que proviene de la dinámica física de los tejidos en crecimiento. Esta singularidad convierte a cada persona en portadora de una marca irrepetible desde antes de nacer.

Evolución y utilidad biológica

De acuerdo con el biólogo evolutivo, solo los primates y los koalas presentan huellas dactilares, lo que evidencia un caso de evolución convergente: ambos grupos desarrollaron estas estructuras de manera independiente para resolver problemas similares en entornos arbóreos. La pregunta central es cuál es la ventaja funcional que ofrecen estas crestas dérmicas.

La hipótesis más aceptada, indica que las huellas dactilares mejoran el agarre. Regulan la fricción y la humedad entre la piel y los objetos, facilitando la manipulación en condiciones variables.

Cuando un dedo toca una superficie, los poros liberan humedad que aumenta la fricción, y los surcos permiten la evaporación del exceso, evitando el deslizamiento. Esta adaptación permitió a los ancestros primates desplazarse y alimentarse en los árboles.

Primate y koala
Primates y koalas presentan huellas dactilares gracias a la evolución convergente, lo que demuestra soluciones similares a desafíos de locomoción (Imagen Ilustratativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences citado por Forbes, demostró que las crestas no solo incrementan la fricción, sino que funcionan como un sistema dual de regulación de humedad que mantiene el equilibrio entre adherencia y deslizamiento en distintas condiciones.

Sensibilidad y percepción del entorno

Otro aspecto fundamental es la relación de las huellas dactilares con la percepción sensorial. Los dedos humanos contienen numerosos mecanorreceptores que capturan estímulos de presión, textura y vibración.

Las crestas amplifican las microvibraciones que se generan al pasar la piel sobre superficies texturizadas, lo que permite distinguir detalles finos como la madurez de una fruta o la presencia de semillas.

Travers aludió a la hipótesis de la textura de la fruta, que sostiene que esta capacidad fue determinante en la evolución de los primates, al facilitar la selección de alimentos mediante el tacto.

La revista científica Young Anthropology fue citada por Forbes para sostener que aportan ventaja adaptativa en la búsqueda de alimentos, aunque la sensibilidad táctil elevada no es exclusiva de las yemas de los dedos.

Un mono de pelaje marrón sentado en una rama de árbol, sosteniendo con ambas manos un mango grande, amarillo con tonos rojos.
Las huellas dactilares incrementan la sensibilidad táctil al amplificar microvibraciones, lo que ayudó a los primates a seleccionar alimentos mediante el tacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación al desplazamiento arbóreo

Una tercera hipótesis relevante relaciona las huellas dactilares con la locomoción. Las crestas no solo se encuentran en los dedos, sino también en las palmas y plantas, zonas involucradas en el desplazamiento sobre ramas y superficies irregulares. Las especies que carecen de estas estructuras suelen habitar en el suelo y muestran menos necesidad de agarrarse a superficies complejas.

Este rasgo asegura un desplazamiento más seguro y eficiente en hábitats tridimensionales, donde cada error puede tener consecuencias graves. Travers señaló que los carnívoros de piel lisa, como los gatos y los osos, no presentan la misma capacidad de control de fricción, lo que limita su agarre en condiciones húmedas o sobre superficies resbaladizas.

Singularidad y aplicaciones modernas

La individualidad de las huellas dactilares, producto de su formación durante el desarrollo embrionario, ha servido de base para múltiples aplicaciones modernas, desde la identificación personal hasta la seguridad biométrica.

Travers enfatizó que la variabilidad y la estabilidad de estos patrones a lo largo de la vida convirtieron a las huellas dactilares en uno de los sistemas de identificación más fiables, sin que esta función tuviera relevancia en su origen evolutivo.

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