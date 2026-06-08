Ciencia

Realizan la primera cirugía experimental para el Alzheimer en fases tempranas: en qué consiste

La técnica, ya consolidada en cirugías oncológicas, se efectúa de forma inédita en Europa a personas con deterioro cognitivo leve para mejorar el drenaje cerebral y reducir la acumulación de proteínas tóxicas. Se realizará a un total de 10 pacientes

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Prueban una cirugía pionera en Europa para alzhéimer en fase inicial
Europa inició el primer ensayo clínico de una cirugía experimental contra el Alzheimer temprano en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Créditos: Hospital Germans Trias I Pujol)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 había 57 millones de personas con demencia en el mundo y el Alzheimer —su forma más frecuente— concentra entre 60% y 70% de esos casos.

Para 2050, la cifra proyectada asciende a 139 millones. En ese escenario, el Hospital Germans Trias i Pujol puso en marcha el primer ensayo clínico en Europa que investiga una cirugía experimental como tratamiento potencial para el Alzheimer en fase leve.

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Los dos primeros pacientes ya fueron intervenidos. El ensayo prevé incluir a 10 voluntarios, que serán sometidos a una técnica de microcirugía en el cuello, la derivación linfaticovenosa cervical, con seguimiento clínico de al menos 12 meses en el hospital.

Al tratarse de un ensayo de fase I, el objetivo principal no es demostrar que la cirugía “funciona”, sino comprobar la seguridad y la viabilidad del procedimiento. En paralelo, el equipo registrará si se observan cambios medibles en biomarcadores y en la evolución clínica, según informó la Generalitat de Catalunya.

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Infografía sobre cirugía experimental contra el alzhéimer. Incluye ilustraciones del cerebro, sistema linfático, microcirugía cervical, estadísticas y ensayo clínico.
El Hospital Germans Trias i Pujol inicia el primer ensayo clínico en Europa de una microcirugía innovadora en el cuello para pacientes con alzhéimer leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo que sustenta esta línea de investigación es que el cerebro no “se limpia” solo por la sangre: también cuenta con un sistema de drenaje que ayuda a evacuar residuos.

Investigaciones recientes identificaron vasos linfáticos en las meninges —las membranas que recubren el cerebro— y describieron su conexión con ganglios del cuello, una ruta por la que se elimina parte del líquido cefalorraquídeo y productos de desecho.

La hipótesis del ensayo es que, si ese drenaje mejora, podría reducirse la acumulación de proteínas como la beta-amiloide (Aβ) y la proteína tau, asociadas al deterioro cognitivo.

Qué busca el ensayo ALCEA y por qué se hace en el cuello

El protocolo, denominado ALCEA (Estudio de los efectos clínicos y biológicos de la anastomosis linfaticovenosa cervical en la enfermedad de Alzheimer), es un ensayo abierto, unicéntrico y prospectivo de fase I que se desarrolla en el Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona.

La selección se realiza mediante criterios biológicos estrictos, como estudios de amiloide o punción lumbar, para asegurar que los participantes se encuentren en una fase temprana y comparable de la enfermedad. Antes y después de la cirugía, los pacientes serán evaluados en aspectos cognitivos, conductuales y funcionales.

Prueban una cirugía pionera en Europa para alzhéimer en fase inicial
El ensayo ALCEA prevé incluir a 10 voluntarios con Alzheimer en fase leve para evaluar la seguridad y la viabilidad de una microcirugía en el cuello (Créditos: Hospital Germans Trias I Pujol)

En este marco, el hospital ya realizó la derivación en dos pacientes, con resultados “muy preliminares” que podrían apuntar a una mejora funcional en uno de ellos, aunque el estudio se encuentra en una etapa inicial y se centra en la seguridad.

La intervención consiste en establecer una conexión entre vasos linfáticos y venas del cuello mediante microcirugía para incrementar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y de los productos de desecho del cerebro.

Esto quiere decir que los cirujanos crean un “puente” microscópico para que parte del líquido que arrastra residuos tenga una salida más directa hacia el sistema venoso, sin necesidad de operar dentro del cráneo.

Candela Calle, gerenta de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Nord, afirmó que es “un paso adelante para mejorar los síntomas del Alzheimer” y sostuvo: “Es un orgullo para el Sistema de Salud de Cataluña que un hospital catalán lidere esta nueva vía terapéutica en España y Europa”, según el comunicado de la Generalitat de Catalunya.

Ilustración 3D de una cabeza humana en corte sagital con cerebro transparente, mostrando células microgliales, rutas de luz y células sanguíneas con ADN.
La cirugía experimental busca mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y de productos de desecho del cerebro sin operar dentro del cráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la técnica de derivación linfaticovenosa cervical

La derivación linfaticovenosa cervical se utiliza de forma consolidada en el tratamiento del linfedema, en especial el secundario a cirugías oncológicas o radioterapia, pero en este ensayo se explora por primera vez en Europa su posible aplicación en pacientes con Alzheimer.

La doctora Carmen Higueras Suñé, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, explicó que la técnica requiere localizar por ecografía un ganglio linfático funcional y una vena de pequeño calibre en el cuello, y unirlos mediante microcirugía y suturas finas para redirigir el flujo linfático hacia el sistema venoso y facilitar el drenaje.

“Esta derivación podría descongestionar el cerebro y ayudar a limpiar estos productos que se acumulan y que son los causantes de algunos de los síntomas del Alzheimer”, sostuvo Higueras.

El procedimiento es mínimamente invasivo, se realiza con microscopio quirúrgico y suturas de muy pequeño diámetro, y se practica habitualmente en régimen ambulatorio o con estancias hospitalarias cortas.

Prueban una cirugía pionera en Europa para alzhéimer en fase inicial
La hipótesis del estudio sostiene que un mayor drenaje cerebral podría reducir la acumulación de beta-amiloide y proteína tau asociadas al deterioro cognitivo (Créditos: Hospital Germans Trias I Pujol)

El Hospital Germans Trias i Pujol señaló que tiene experiencia en procedimientos quirúrgicos de este tipo: cirugías de baja agresividad que no requieren acceso intracraneal y que implican pocas horas de hospitalización posquirúrgica.

A quién se dirige el estudio y qué se evaluará

El ensayo incluye de forma secuencial a pacientes con Alzheimer en fase inicial que cumplen criterios de inclusión estrictos y están en seguimiento en las consultas de neurología y geriatría del centro.

Los participantes serán controlados con evaluaciones clínicas y registros biológicos antes y después de la intervención, según informó la Generalitat de Catalunya.

El neurólogo Pau Pastor Muñoz, de la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas y Trastornos del Movimiento, afirmó: “Ahora tenemos marcadores que nos permiten diagnosticar muy pronto los síntomas de la enfermedad. Ese diagnóstico precoz abre la puerta a intervenir antes de que la neurodegeneración avance”, según información difundida por la Generalitat de Catalunya y el Institut Català de la Salut.

El ensayo continuará con la inclusión secuencial de los pacientes restantes y con el seguimiento clínico y biológico previsto, con el foco puesto en documentar la seguridad y la viabilidad de la técnica antes de extraer conclusiones sobre su posible impacto en la evolución de la enfermedad.

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