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El video que compartió Cristina Kirchner luego de la multitudinaria despedida al Indio Solari

La ex presidenta reprodujo imágenes subidas a las redes sociales por Máximo Kirchner. Antes había citado una frase del legendario músico para recordarlo tras su muerte

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La ex presidenta Cristina Kirchner reprodujo un video subido por Máximo Kirchner a Instagram, en el que se ven escenas de la histórica despedida al Indio Solari en Villa Domínico

Cristina Kirchner volvió a rendir homenaje al Indio Solari en sus historias de Instagram, donde reprodujo un compilado de imágenes que su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, había subido a su propia cuenta. El material de dos minutos muestra escenas de la multitudinaria despedida pública celebrada en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, donde miles de seguidores le dieron el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La ex jefa de Estado no añadió texto propio al material que reprodujo. Fueron las imágenes —y las palabras de su hijo— las que condensaron el mensaje. “Fuimos un público respetable”, escribió Máximo Kirchner al acompañar el video en su red social, una frase que sintetizó uno de los rasgos más notorios de la jornada: a pesar de la masividad, no se registraron incidentes de ningún tipo, no hubo daños a comercios ni a viviendas de vecinos, y la procesión transcurrió en paz.

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Las imágenes del compilado muestran, en sus primeros segundos, la capilla ardiente donde reposaba el féretro dentro del microestadio Gatica. A su alrededor, los fanáticos arrojaron flores, remeras, banderas y cartas. Luego, un drone recorrió la avenida Mitre, en las adyacencias del polideportivo, y registró la extensión de la multitud: la columna de personas llegó a desplegarse por 60 cuadras y 8 kilómetros, hasta bordear el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense.

La publicación de Cristina Kirchner no fue un gesto aislado. Días antes, tras conocerse la muerte del músico, la ex presidenta ya había recurrido a sus redes para recordarlo, citando una frase del propio Solari. En esa oportunidad, el tributo fue textual: “Vivir sólo cuesta vida”. Esta vez, optó por dejar hablar a las imágenes de la despedida masiva.

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Cristina Kirchner rindió homenaje al Indio Solari en Instagram al compartir un video de la despedida. REUTERS/Alessia Maccioni
Cristina Kirchner rindió homenaje al Indio Solari en Instagram al compartir un video de la despedida. REUTERS/Alessia Maccioni

La organización de ese velorio público, según reconstruyó el escritor y biógrafo del músico Marcelo Figueras, estuvo precedida por horas de negociaciones intensas y llamados políticos. Allí consignó que Máximo Kirchner fue uno de los protagonistas centrales de esa gestión: llegó a la residencia de Parque Leloir donde se encontraba la familia de Solari y asumió las tratativas para garantizar una despedida a la altura de la figura del artista.

Durante esa jornada, el diputado evocó el vínculo que unía al músico con su familia. “El Indio estuvo con nosotros cuando estábamos más abajo”, recordó, según el relato de Figueras. Agregó que Solari los había llamado cuando la Justicia había inhibido sus bienes para ofrecerles ayuda económica, un gesto que marcó la cercanía entre ambas partes.

La primera alternativa que se barajó para el homenaje fue el Congreso de la Nación. La propuesta fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, quien se comunicó con Virginia, integrante del entorno familiar del músico. La ex mandataria argumentó que allí “se ha despedido a grandes de verdad” y que el edificio cuenta con una explanada abierta y accesos que facilitan la circulación de grandes cantidades de personas, de acuerdo con la reconstrucción de Figueras.

La iniciativa no prosperó. Tras horas de gestiones con las autoridades nacionales, el Gobierno rechazó la posibilidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje en redes sociales justificando la negativa por razones de seguridad, según señaló el biógrafo.

Para llegar a ese acuerdo, Kirchner mantuvo varias conversaciones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar el operativo. “Habló no menos de tres veces con Axel”, precisó Figueras, y aclaró que ambos no habían tenido contacto desde hacía varios meses.

Cuando la organización ya estaba definida, desde el Gobierno nacional intentaron retomar el diálogo y ofrecieron otras alternativas, entre ellas Tecnópolis. Para entonces, la familia del artista ya había tomado una resolución y no hubo marcha atrás.

El velorio concluyó con un comunicado de la familia del músico que convocó a preservar su legado: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, dice el texto. El escrito concluye con una invitación: “Que su música no pare nunca más”.

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