Ciencia

La terapia CAR-T logra remisión total de tres enfermedades autoinmunes graves en una paciente

Un equipo de Alemania utilizó células modificadas de la paciente para restablecer su sistema inmune y frenar el daño. Tras una década de tratamientos fallidos, el procedimiento permitió que recuperara su autonomía y dejara de depender de medicación

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Célula cancerosa roja dentro de un órgano, con una textura de pared roja, captura la belleza y la ferocidad del cáncer. La célula cancerosa se ve como una criatura alienígena, que se ha infiltrado en el tejido sano del órgano. La textura de la pared roja representa la sangre que fluye por el cuerpo, y el contraste entre los dos colores crea una sensación de alarma y peligro. (Imagen ilustrativa Infobae)
La terapia CAR-T experimental logró la remisión total de tres enfermedades autoinmunes en una paciente tras 10 años de tratamientos fallidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de 10 años, una mujer convivió con tres enfermedades graves que afectaban su sistema inmunitario y limitaban su vida cotidiana. Dependía de transfusiones frecuentes, tratamientos intensivos y controles médicos constantes. Sin embargo, un enfoque terapéutico innovador cambió el rumbo de su evolución clínica.

Un equipo del Hospital Universitario de Erlangen, en Alemania, logró inducir la remisión completa de tres patologías autoinmunes mediante una terapia celular personalizada. El resultado, publicado por Cell Press en su revista Med, representa un avance significativo en el estudio de enfermedades complejas donde el sistema inmunitario ataca al propio organismo.

Un caso complejo sin respuesta a tratamientos previos

La paciente, de 47 años, había sido diagnosticada con tres trastornos simultáneos: anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica inmunitaria y síndrome antifosfolípido. Cada uno de ellos implica un funcionamiento alterado del sistema inmunológico.

Un médico en bata blanca toca una pantalla holográfica azul con gráficos de datos científicos. Al fondo, otra pantalla muestra "BEFORE AFTER AUTOIMMUNE BIOMARKERS" y células.
El Hospital Universitario de Erlangen aplicó una terapia celular personalizada que reprogramó linfocitos T contra la proteína CD19 en enfermedades autoinmunes complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, en estas enfermedades el cuerpo pierde la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. En lugar de defenderse de infecciones, genera anticuerpos que atacan células sanas. En este caso, destruía glóbulos rojos —lo que afecta el transporte de oxígeno—, plaquetas —fundamentales para la coagulación— y, además, favorecía la formación de coágulos peligrosos.

A lo largo de los años, la paciente había recibido múltiples tratamientos, incluyendo corticoides, anticuerpos terapéuticos e inmunosupresores. Ninguno logró controlar la enfermedad de forma sostenida. Su estado requería transfusiones diarias y medicación permanente.

Cómo actúa la terapia CAR-T

Ante la falta de alternativas eficaces, los médicos evaluaron el uso de terapia CAR-T, una estrategia desarrollada inicialmente para ciertos tipos de cáncer.

Este tratamiento consiste en extraer células del propio paciente —específicamente linfocitos T, que son parte del sistema inmunitario— y modificarlas en laboratorio para que reconozcan un objetivo específico. En este caso, los especialistas las programaron para identificar la proteína CD19, presente en otro tipo de células inmunitarias llamadas linfocitos B.

Imagen biomédica de células CAR-T azules atacando linfocitos B con marcadores rojos. Se observan otras células inmunes y material de laboratorio borroso al fondo.
Investigadores alemanes documentaron un 'reinicio' del sistema inmunitario, al eliminar células responsables de la autoinmunidad y estimular la regeneración celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas células tienen un rol central en la producción de anticuerpos. En enfermedades autoinmunes, pueden generar respuestas erróneas que dañan el organismo. Al reintroducir los linfocitos T modificados en el cuerpo, estos actúan como una especie de “sistema de vigilancia” que elimina las células problemáticas.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar que el sistema inmunitario funciona como un equipo de seguridad. En estas enfermedades, ese equipo se equivoca de objetivo. La terapia CAR-T reprograma parte de ese sistema para corregir el error.

Remisión rápida y restauración del sistema inmunológico

Los resultados fueron rápidos. Una semana después del procedimiento, la paciente recibió su última transfusión. En las semanas siguientes, los indicadores clínicos comenzaron a normalizarse.

Los niveles de hemoglobina —clave para transportar oxígeno en la sangre— aumentaron hasta alcanzar valores normales. Al mismo tiempo, las plaquetas se estabilizaron y los anticuerpos vinculados al síndrome antifosfolípido disminuyeron de forma progresiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La paciente dejó de necesitar transfusiones una semana después de la terapia CAR-T, con normalización progresiva de hemoglobina y plaquetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el investigador Fabian Müller, el tratamiento logró eliminar las células inmunitarias responsables del problema en distintas etapas de su desarrollo. Posteriormente, el organismo comenzó a regenerar nuevas células, en su mayoría inmaduras, lo que sugiere un “reinicio” del sistema inmunológico.

Un año después, la paciente continúa en remisión completa y no requiere medicación adicional. Aunque presenta algunas alteraciones leves en análisis de laboratorio, los especialistas las atribuyen a los tratamientos previos acumulados y no al procedimiento reciente.

Qué implica este hallazgo

El caso marca un precedente porque es la primera vez que se documenta una remisión prolongada de tres enfermedades autoinmunes simultáneas mediante esta técnica.

Además, refuerza la idea de que la terapia CAR-T podría tener aplicaciones más allá del cáncer. Su capacidad para intervenir directamente sobre las células responsables de la respuesta inmunitaria abre nuevas posibilidades en el tratamiento de patologías complejas.

Científica con bata blanca, gorro y gafas de seguridad mira por un microscopio en un laboratorio moderno. Dos pantallas muestran gráficos de remisión de cáncer y restauración inmunológica.
El equipo de Erlangen impulsa ensayos clínicos con CAR-T en etapas tempranas para mejorar calidad de vida y pronóstico en autoinmunes resistentes a terapias convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalan que utilizar este tipo de terapias en etapas más tempranas podría evitar daños irreversibles en órganos y reducir la exposición prolongada a tratamientos menos eficaces.

Aunque se trata de un único caso, los resultados impulsan el desarrollo de ensayos clínicos más amplios. El objetivo es evaluar si este enfoque puede replicarse en otros pacientes con enfermedades autoinmunes resistentes.

El equipo de Erlangen plantea que intervenir antes en el curso de estas patologías podría mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida. También permitiría reducir complicaciones asociadas a años de tratamientos intensivos.

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