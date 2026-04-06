Ciencia

El misterio de la enfermedad del sueño: cómo un parásito logra volverse invisible durante años

Científicos identificaron el mecanismo que permite al Trypanosoma brucei gambiense evadir el diagnóstico. Por qué este avance podría transformar el tratamiento

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Parásitos, enfermedad, humano (VisualesIA)
El mecanismo molecular detrás de la invisibilidad de la tripanosomiasis revela cómo el parásito evade la respuesta inmunológica humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tripanosomiasis, conocida también como enfermedad del sueño, ha desconcertado a los científicos durante cuatro décadas por su capacidad para permanecer oculta en el organismo humano durante meses o incluso años antes de manifestar sus síntomas más graves. La clave de este ocultamiento radica en un mecanismo molecular recién esclarecido: una “capa de invisibilidad” formada por proteínas que evoluciona de manera constante.

Esta revelación, detallada en un estudio publicado en la revista científica Nature Microbiology y reportada por la revista de divulgación científica Popular Science, supone un avance que podría transformar la vigilancia y tratamiento de la enfermedad, todavía frecuente en 36 países.

Más de 70 millones de personas en África siguen en riesgo de contraer la tripanosomiasis, transmitida por la mosca tsetsé a través del parásito Trypanosoma brucei gambiense. A pesar de los esfuerzos de salud pública, la erradicación total permanece fuera de alcance, y la patología suele ser letal una vez que progresa hacia su fase neurológica, según informó la revista de divulgación.

El hallazgo central del estudio es la identificación de la proteína ESB2, que permite al parásito modificar y destruir selectivamente partes de sus propias instrucciones genéticas mientras preserva las que lo hacen indetectable para el sistema inmunológico humano.

Primer plano detallado de una mosca tsetsé con cuerpo oscuro y alas translúcidas, posada sobre la piel humana con folículos pilosos visibles.
Una mosca tsetsé, el vector principal de la tripanosomiasis, se posa sobre la piel humana, destacando su papel crucial en la transmisión de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manipulación genética del parásito y su impacto en la enfermedad

El complejo proceso comienza tras la picadura del insecto, donde los primeros síntomas —fiebre, dolor articular, cefalea y picazón— pueden resultar triviales. La enfermedad evoluciona y, entre semanas y meses después de la infección, aparecen trastornos neurológicos como confusión mental, entumecimiento, alteraciones graves del ciclo del sueño y, en casos avanzados, coma. Cuando estos síntomas se hacen evidentes, el diagnóstico suele ser tardío y el pronóstico es grave.

El mecanismo que asegura la evasión del sistema inmunitario implica una estructura llamada glucoproteína de superficie variable (VSG), formada por la acción coordinada de varios genes. El equipo dirigido por Joana Faria, bióloga de la Universidad de York y coautora del estudio, logró demostrar que la proteína ESB2 actúa como un “triturador molecular” dentro de una región específica del parásito denominada Expression Site Body.

Durante la producción de nuevo material genético, ESB2 elimina selectivamente la información asociada a los genes auxiliares, mientras deja intactas las instrucciones para fabricar la VSG. Faria indicó: “El secreto para permanecer invisible no está solo en qué genes imprime el parásito, sino en cuáles decide eliminar”.

Esta capacidad para editar su “manual genético” en tiempo real había sido un enigma pendiente en la biología molecular de enfermedades infecciosas. Aunque las instrucciones genéticas parecieran indicar una síntesis equivalente de todos los tipos de genes, el parásito favorece la producción masiva de VSGs, lo que refuerza su cubierta inmunológica respecto a los genes auxiliares de supervivencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evolución de síntomas graves y el diagnóstico tardío explican la alta mortalidad de la enfermedad del sueño en su fase neurológica avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo paradigma en el estudio de enfermedades infecciosas

La observación directa del “triturador molecular” en el parásito fue decisiva para el equipo. Lianne Lansink, bióloga y coautora, relató: “Cuando vimos el triturador molecular localizado al microscopio, supimos que habíamos encontrado algo especial”.

Las implicancias de este descubrimiento trascienden la tripanosomiasis. Como sostiene Faria, este resultado “sugiere un cambio fundamental en cómo abordamos las enfermedades infecciosas”. En ciertas patologías, la supervivencia del organismo podría depender más de su capacidad para descartar instrucciones genéticas en el momento adecuado que de cómo las produce originalmente.

El descenso de los casos y la esperanza de erradicación definitiva

A pesar de su clasificación como “enfermedad tropical desatendida”, la incidencia de la tripanosomiasis disminuyó de manera constante en las últimas décadas, resultado de la intervención sanitaria, según indica Popular Science. Sin embargo, la persistencia de focos activos y la gravedad del cuadro avanzado subrayan la necesidad de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas.

La identificación del papel esencial de ESB2 representa un avance hacia la eliminación de la enfermedad. Faria subrayó: “El misterio de cómo este parásito maneja la expresión asimétrica de su manual genético fue un caso archivado en mi mente desde mis días de postdoctorado. Este descubrimiento demuestra lo que un laboratorio renovado y un grupo diverso de científicos pueden lograr cuando miran un viejo problema desde un ángulo novedoso”.

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