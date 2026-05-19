Qué hábitos diarios podrían ayudar a proteger al cerebro del Alzheimer

La estimulación intelectual constante, como aprender nuevas habilidades o resolver problemas, favorece la reserva cognitiva del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar la agilidad mental con el paso de los años es una de las principales preocupaciones vinculadas al envejecimiento. Mientras el Alzheimer continúa siendo la forma más frecuente de demencia en el mundo, la ciencia intenta responder una pregunta clave: por qué algunas personas mantienen sus capacidades intelectuales durante más tiempo incluso cuando ya presentan alteraciones cerebrales relacionadas con la enfermedad.

La magnitud del problema explica el creciente interés de la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 57 millones de personas conviven actualmente con algún tipo de demencia en el mundo y que cada año se registran alrededor de 10 millones de nuevos diagnósticos. El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos.

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Las proyecciones también preocupan a especialistas y sistemas sanitarios. Debido al envejecimiento de la población, se calcula que para 2050 la cantidad de personas afectadas podría triplicarse. La enfermedad no solo constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia en adultos mayores, sino que además genera un fuerte impacto económico, sanitario y familiar.

Un nuevo estudio revela que la actividad física, el descanso adecuado y los desafíos intelectuales son vitales para proteger el cerebro del Alzheimer y fortalecer la reserva cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, una nueva investigación internacional aporta evidencia importante sobre los factores que podrían ayudar al cerebro a resistir mejor los primeros cambios asociados al deterioro neurodegenerativo.

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El trabajo, desarrollado por especialistas de Murdoch University junto con AdventHealth, en Estados Unidos, concluyó que ciertas características vinculadas al bienestar neurológico podrían amortiguar los efectos iniciales del Alzheimer sobre la memoria, la atención y otras habilidades mentales.

El estudio también refuerza una idea cada vez más relevante en neurología: el cerebro posee mecanismos capaces de adaptarse y compensar daños durante un tiempo, algo que los especialistas conocen como “reserva cognitiva”.

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Qué analizaron los investigadores

La investigación estuvo liderada por la doctora Kelsey Sewell, integrante de la Escuela de Salud Aliada de Murdoch University. El equipo evaluó a más de 600 personas de entre 65 y 80 años residentes en Estados Unidos.

Ninguno de los participantes tenía diagnóstico de demencia ni dependía de terceros para sus actividades cotidianas. Para estudiar los primeros cambios asociados al Alzheimer, los especialistas combinaron análisis de sangre, resonancias magnéticas y pruebas destinadas a medir distintas funciones mentales.

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La investigación internacional recalca que la dieta equilibrada es un factor esencial para mantener las funciones cognitivas en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas se incluyeron ejercicios de memoria, velocidad de procesamiento, concentración, razonamiento y capacidad de organización. Estas últimas habilidades forman parte de las llamadas funciones ejecutivas, fundamentales para planificar tareas, resolver problemas o tomar decisiones.

A partir de esos datos, los investigadores buscaron identificar qué factores ayudaban a algunas personas a tolerar mejor las alteraciones vinculadas al envejecimiento neurológico.

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Reserva cognitiva: por qué algunas personas resisten más

Uno de los hallazgos más relevantes fue que no todas las personas reaccionan igual ante los cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer. Algunos participantes mostraban señales compatibles con etapas tempranas de la enfermedad, pero seguían conservando un rendimiento mental relativamente estable. Esa diferencia se relaciona con la capacidad de adaptación del sistema nervioso.

Los científicos explican que ciertos individuos desarrollan mecanismos que les permiten sostener funciones como la memoria o el razonamiento pese a la presencia de lesiones o alteraciones. La doctora Sewell señaló que mantener un buen estado neurológico podría disminuir el impacto de los cambios asociados al Alzheimer sobre el funcionamiento mental cotidiano.

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Un descanso adecuado permite consolidar recuerdos y eliminar toxinas cerebrales, lo que resulta clave contra la progresión del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, el cerebro parecería contar con herramientas para resistir el deterioro durante cierto período.

Los autores también detectaron diferencias importantes entre personas con características biológicas similares. Eso llevó a los especialistas a prestar especial atención a elementos sociales, educativos y conductuales.

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Hábitos diarios asociados a un mejor rendimiento cognitivo

La investigación encontró vínculos entre determinadas rutinas y una mayor capacidad para preservar habilidades cognitivas con el paso del tiempo.

Las personas que realizaban actividad física frecuente, descansaban adecuadamente, sostenían una alimentación equilibrada y mantenían una vida activa obtuvieron mejores resultados en distintas evaluaciones mentales.

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El ejercicio apareció como uno de los factores más asociados al mantenimiento de funciones vinculadas con la atención y la memoria de trabajo.

La actividad física regular está asociada a una mejor protección del cerebro frente al Alzheimer y el deterioro cognitivo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores recuerdan que moverse regularmente no solo beneficia al sistema cardiovascular. También favorece la circulación sanguínea en el sistema nervioso, ayuda a regular procesos inflamatorios y estimula conexiones neuronales.

El descanso adecuado también mostró una relación importante con el rendimiento cognitivo. Dormir bien permite que el organismo realice procesos esenciales para consolidar recuerdos y eliminar sustancias de desecho acumuladas durante el día. Cuando ese descanso se altera de manera persistente, distintas investigaciones observaron efectos negativos sobre la memoria y la concentración.

Estímulos mentales y aprendizaje a lo largo de la vida

Otro aspecto destacado por el estudio fue la importancia de mantener estímulos mentales frecuentes. Leer, aprender habilidades nuevas, estudiar, resolver problemas o incorporar actividades diferentes en la rutina cotidiana podría favorecer la adaptación cerebral frente al envejecimiento.

Los investigadores aclaran que no se trata necesariamente de realizar tareas complejas. Cambiar hábitos, aprender un idioma, practicar juegos de estrategia o enfrentarse a situaciones novedosas también obliga al cerebro a activar circuitos relacionados con el aprendizaje y la flexibilidad mental.

La exposición constante a experiencias intelectualmente estimulantes apareció asociada a mejores desempeños cognitivos.

El estudio confirma que hábitos diarios saludables pueden retrasar la aparición de síntomas y reducir el impacto del Alzheimer a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también observaron que el entorno y el acceso a recursos podrían influir en la manera en que envejece el cerebro. Las personas con mayor estabilidad económica y más años de educación tendían a mostrar mejores desempeños en pruebas cognitivas, aunque los especialistas aclaran que todavía se necesitan más estudios para comprender completamente esa relación.

Aunque los especialistas advierten que todavía se necesitan más investigaciones para entender completamente esa relación, los datos sugieren que el entorno puede influir de manera significativa sobre el envejecimiento neurológico.

Por eso, los autores consideran que la prevención no debería depender únicamente de decisiones individuales.

Los investigadores sostienen que promover entornos saludables desde edades tempranas podría tener impacto sobre la aparición futura de demencia en la población.

Tener una vida social activa y establecer vínculos favorece la preservación de la memoria y la atención en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias mencionadas aparecen programas que incentiven la actividad física, iniciativas de estimulación intelectual y políticas destinadas a mejorar el acceso a recursos básicos.

El aumento de la expectativa de vida en distintos países también viene acompañado de un crecimiento sostenido en los casos de Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo. Comprender qué factores ayudan a retrasar los síntomas podría convertirse en una herramienta clave para reducir el impacto sanitario y social de estas enfermedades durante las próximas décadas.

Un mensaje alentador sobre el envejecimiento

Aunque el estudio no plantea una fórmula definitiva para prevenir el Alzheimer, sí aporta una conclusión importante: el sistema nervioso parece responder positivamente a múltiples estímulos saludables a lo largo de la vida.

Mantener vínculos sociales, moverse con frecuencia, descansar correctamente, estimular la mente y cuidar la alimentación son medidas sencillas que podrían ayudar a preservar capacidades esenciales con el paso de los años.

La investigación dirigida por Murdoch University refuerza además una idea cada vez más respaldada por la ciencia: el envejecimiento cerebral no depende únicamente de la genética.

Las experiencias, el contexto y las decisiones cotidianas también pueden influir en la manera en que una persona conserva su memoria, su atención y su capacidad de adaptación frente al deterioro asociado a la edad.