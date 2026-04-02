Salud cerebral: por qué las nueces tendrían una ventaja clave frente a las almendras, según investigaciones recientes

Estudios de la Universidad de Harvard y The Lancet resaltan la importancia de una dieta equilibrada para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta equilibrada influye directamente en la salud cerebral, y elegir entre nueces o almendras puede marcar diferencias en la función cognitiva. La relación entre el consumo de frutos secos y la prevención de enfermedades neurodegenerativas ha sido estudiada por instituciones como la Universidad de Harvard y la revista médica The Lancet, que destacan el papel de estos alimentos en la protección del sistema nervioso central.

Ambos frutos secos proporcionan nutrientes esenciales al cerebro, pero su aportación y los mecanismos de acción varían según los hallazgos científicos más recientes.

Para quienes se preguntan cuál es mejor para la salud del cerebro, la evidencia muestra que nueces y almendras ofrecen beneficios distintos. Las nueces destacan por su contenido en omega-3 de origen vegetal, mientras que las almendras son especialmente ricas en vitamina E tipo alfa-tocoferol. Así, la mejor elección depende del objetivo principal: prevención del deterioro, neuroprotección o mejora de ciertas habilidades cognitivas.

Efectos de las nueces en la salud cerebral

Las nueces sobresalen por su elevado aporte de ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3 vegetal determinante para el funcionamiento cerebral. Un consumo estándar de este fruto seco puede aportar hasta 2,5 veces la ingesta diaria recomendada de este nutriente. Este elemento resulta esencial para mantener estables las membranas celulares del cerebro y favorece procesos fundamentales, como la formación de nuevas neuronas y la mejora de las conexiones neuronales, aspectos clave para la memoria y la función ejecutiva.

Las nueces aportan un alto contenido de omega-3 vegetal, fundamental para el funcionamiento cerebral y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del omega-3, las nueces contienen polifenoles destacados como los elagitaninos, con funciones antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a proteger las neuronas del daño relacionado con la edad. Otra característica exclusiva es la presencia de gamma-tocoferol, una variante de la vitamina E asociada a beneficios tanto en la salud cardiovascular como en la neuroprotección.

Un estudio publicado por la American Journal of Clinical Nutrition analizó el efecto de la suplementación con nueces en adultos mayores durante 12 meses y concluyó que la ingesta diaria de este fruto seco se asoció a mejoras leves en el rendimiento de la memoria verbal, especialmente en personas con factores de riesgo vascular.

Beneficios de las almendras en la función cognitiva

El aporte principal de las almendras reside en su vitamina E, predominando la forma alfa-tocoferol. Una porción de 28 gramos proporciona la mitad de la cuota diaria recomendada, lo que convierte a este fruto seco en una fuente eficiente de antioxidantes liposolubles.

La vitamina E en las almendras es utilizada directamente por el organismo, reforzando la protección de las células cerebrales ante el daño asociado a trastornos neurodegenerativos. De acuerdo con investigaciones recientes, una baja ingesta de este nutriente se asocia a un aumento del riesgo de demencia, mientras que mantener niveles adecuados puede contribuir a la prevención del deterioro cognitivo vinculado a la edad.

Una dieta rica en almendras proporciona antioxidantes que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y protegen contra trastornos neurodegenerativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio clínico publicado en la revista Nutrients, la suplementación con almendras durante 16 semanas mejoró la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento en adultos con prediabetes, un grupo con alto riesgo de deterioro cognitivo. Estos hallazgos sugieren un potencial relevante en estrategias de prevención y cuidado de la salud mental.

Comparativa de mecanismos y evidencia científica

Aunque tanto las nueces como las almendras contribuyen a mejorar la función cognitiva, sus mecanismos difieren. Muchos de los beneficios de ambos frutos secos derivan de su impacto sobre factores cardiometabólicos —como la reducción del colesterol y la presión arterial—, lo que, a su vez, favorece la protección cerebral.

El vínculo entre corazón y cerebro es estrecho. Mantener un sistema cardiovascular saludable representa un resguardo adicional frente al deterioro cognitivo. Así, incorporar frutos secos en la dieta disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y repercute positivamente en la función cerebral.

La evidencia científica posiciona a las nueces como el fruto seco más beneficioso para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, un análisis centrado estrictamente en el cerebro otorga una ventaja a las nueces. La especificidad y el respaldo científico sobre el omega-3 vegetal refuerzan su papel como alimento clave para la neuroprotección. Las almendras mantienen un rol importante, principalmente como fuente de vitamina E, útil para mitigar el envejecimiento neuronal o mejorar ciertas funciones cognitivas. No obstante, la solidez de la evidencia favorece el omega-3 presente en las nueces.

En definitiva, los efectos de las nueces sobre la protección y el mantenimiento de las neuronas resultan más inmediatos y relevantes en la prevención del declive mental, por la contundencia de los omega-3 vegetales y la calidad de la evidencia disponible. Las conclusiones de la American Journal of Clinical Nutrition y la revista Nutrients refuerzan la importancia de integrar ambos frutos secos en la dieta, adaptando la elección según el objetivo de salud cerebral.