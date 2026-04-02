Ciencia

Salud cerebral: por qué las nueces tendrían una ventaja clave frente a las almendras, según investigaciones recientes

Estudios analizan cómo sus distintos nutrientes impactan en el funcionamiento mental y qué factores inclinan la balanza en la elección

Guardar
Primer plano de una mano sosteniendo nueces y almendras, con un contorno de cerebro brillante flotando arriba, ilustrando la nutrición cerebral.
Estudios de la Universidad de Harvard y The Lancet resaltan la importancia de una dieta equilibrada para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta equilibrada influye directamente en la salud cerebral, y elegir entre nueces o almendras puede marcar diferencias en la función cognitiva. La relación entre el consumo de frutos secos y la prevención de enfermedades neurodegenerativas ha sido estudiada por instituciones como la Universidad de Harvard y la revista médica The Lancet, que destacan el papel de estos alimentos en la protección del sistema nervioso central.

Ambos frutos secos proporcionan nutrientes esenciales al cerebro, pero su aportación y los mecanismos de acción varían según los hallazgos científicos más recientes.

Para quienes se preguntan cuál es mejor para la salud del cerebro, la evidencia muestra que nueces y almendras ofrecen beneficios distintos. Las nueces destacan por su contenido en omega-3 de origen vegetal, mientras que las almendras son especialmente ricas en vitamina E tipo alfa-tocoferol. Así, la mejor elección depende del objetivo principal: prevención del deterioro, neuroprotección o mejora de ciertas habilidades cognitivas.

Efectos de las nueces en la salud cerebral

Las nueces sobresalen por su elevado aporte de ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3 vegetal determinante para el funcionamiento cerebral. Un consumo estándar de este fruto seco puede aportar hasta 2,5 veces la ingesta diaria recomendada de este nutriente. Este elemento resulta esencial para mantener estables las membranas celulares del cerebro y favorece procesos fundamentales, como la formación de nuevas neuronas y la mejora de las conexiones neuronales, aspectos clave para la memoria y la función ejecutiva.

Botana casera, nueces especiadas, frutos secos, mezcla de sabores, snack crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las nueces aportan un alto contenido de omega-3 vegetal, fundamental para el funcionamiento cerebral y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del omega-3, las nueces contienen polifenoles destacados como los elagitaninos, con funciones antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a proteger las neuronas del daño relacionado con la edad. Otra característica exclusiva es la presencia de gamma-tocoferol, una variante de la vitamina E asociada a beneficios tanto en la salud cardiovascular como en la neuroprotección.

Un estudio publicado por la American Journal of Clinical Nutrition analizó el efecto de la suplementación con nueces en adultos mayores durante 12 meses y concluyó que la ingesta diaria de este fruto seco se asoció a mejoras leves en el rendimiento de la memoria verbal, especialmente en personas con factores de riesgo vascular.

Beneficios de las almendras en la función cognitiva

El aporte principal de las almendras reside en su vitamina E, predominando la forma alfa-tocoferol. Una porción de 28 gramos proporciona la mitad de la cuota diaria recomendada, lo que convierte a este fruto seco en una fuente eficiente de antioxidantes liposolubles.

La vitamina E en las almendras es utilizada directamente por el organismo, reforzando la protección de las células cerebrales ante el daño asociado a trastornos neurodegenerativos. De acuerdo con investigaciones recientes, una baja ingesta de este nutriente se asocia a un aumento del riesgo de demencia, mientras que mantener niveles adecuados puede contribuir a la prevención del deterioro cognitivo vinculado a la edad.

Almendras, fruto seco saludable, snack nutritivo con proteínas y fibra, fuente de antioxidantes, almendra entera y picada, almendra tostada, beneficios de las almendras, delicioso fruto seco, energía natural, snack saciante, opción saludable, almendras como snack, nutrición con almendras, fuente de nutrientes, almendra como bocadillo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta rica en almendras proporciona antioxidantes que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y protegen contra trastornos neurodegenerativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio clínico publicado en la revista Nutrients, la suplementación con almendras durante 16 semanas mejoró la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento en adultos con prediabetes, un grupo con alto riesgo de deterioro cognitivo. Estos hallazgos sugieren un potencial relevante en estrategias de prevención y cuidado de la salud mental.

Comparativa de mecanismos y evidencia científica

Aunque tanto las nueces como las almendras contribuyen a mejorar la función cognitiva, sus mecanismos difieren. Muchos de los beneficios de ambos frutos secos derivan de su impacto sobre factores cardiometabólicos —como la reducción del colesterol y la presión arterial—, lo que, a su vez, favorece la protección cerebral.

El vínculo entre corazón y cerebro es estrecho. Mantener un sistema cardiovascular saludable representa un resguardo adicional frente al deterioro cognitivo. Así, incorporar frutos secos en la dieta disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y repercute positivamente en la función cerebral.

Imagen dividida con una pila de almendras con y sin cáscara a la izquierda, y una pila de nueces enteras y partidas a la derecha, sobre una superficie de madera.
La evidencia científica posiciona a las nueces como el fruto seco más beneficioso para la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, un análisis centrado estrictamente en el cerebro otorga una ventaja a las nueces. La especificidad y el respaldo científico sobre el omega-3 vegetal refuerzan su papel como alimento clave para la neuroprotección. Las almendras mantienen un rol importante, principalmente como fuente de vitamina E, útil para mitigar el envejecimiento neuronal o mejorar ciertas funciones cognitivas. No obstante, la solidez de la evidencia favorece el omega-3 presente en las nueces.

En definitiva, los efectos de las nueces sobre la protección y el mantenimiento de las neuronas resultan más inmediatos y relevantes en la prevención del declive mental, por la contundencia de los omega-3 vegetales y la calidad de la evidencia disponible. Las conclusiones de la American Journal of Clinical Nutrition y la revista Nutrients refuerzan la importancia de integrar ambos frutos secos en la dieta, adaptando la elección según el objetivo de salud cerebral.

Temas Relacionados

NuecesAlmendrasFunción CognitivaNeuroprotecciónfunción cognitivaOmega-3NeurodegenerativaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

Un estudio internacional observacional en más de 7.000 adultos halló que una edad del cerebro superior a la cronológica, calculada mediante inteligencia artificial a partir de electroencefalografía durante el sueño, se asocia con un mayor riesgo futuro de deterioro cognitivo

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

El método desarrollado en Stanford University establece cuándo y dónde se producen respuestas neuronales, proporcionando una herramienta clave para anticipar alteraciones en el cerebro y personalizar terapias, según la dinámica de cada paciente

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Diversos estudios confirman los beneficios de prácticas creativas como pintar, bordar o coser para la salud mental

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Científicos comprobaron que influir de manera puntual en este centro cerebral altera la forma en que interpretamos señales ambiguas, ofreciendo esperanza para abordar la ansiedad o la depresión

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación

Un estudio en ratones mostró que mejorar el metabolismo de estas unidades del sistema inmunitario permite potenciar los tratamientos oncológicos más avanzados

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas