Ciencia

Cuántos minutos de música son ideales para reducir la ansiedad, según un estudio clínico

Una investigación de la Universidad Metropolitana de Toronto planteó que la estimulación auditiva tiene beneficios para la salud en determinadas condiciones

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Mujer con auriculares de perfil, ojos cerrados. Su cabeza muestra un cerebro brillante con conexiones y notas musicales flotantes. Fondo interior difuso.
El uso combinado de música y latidos auditivos mejora síntomas cognitivos y físicos de la ansiedad, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música tiene beneficios comprobados para la salud cerebral. Las intervenciones basadas en musicoterapia se pueden utilizar para trabajar múltiples objetivos: desde mejorar las funciones cognitivas hasta la regulación emocional.

Un nuevo estudio clínico desarrollado por el equipo de la Universidad Metropolitana de Toronto ha revelado que una breve sesión de música puede ayudar a aliviar la ansiedad, y los investigadores afirman que existe un “punto óptimo” en cuanto al tiempo que se debe escuchar.

Luego de la investigación llegaron a la conclusión que escuchar música durante veinticuatro minutos, combinada con un tipo específico de estimulación auditiva, puede reducir de manera significativa los síntomas de ansiedad en adultos que ya reciben tratamiento farmacológico.

Este resultado, publicado en la revista PLOS Mental Health, sugiere que la intervención ofrece una alternativa sencilla y de bajo costo para complementar el manejo de la ansiedad, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Adulto con auriculares y micrófono de estudio en un laboratorio. Un cerebro translúcido y brillante con conexiones neuronales se superpone a su cabeza.
Un estudio clínico de Toronto Metropolitan University demuestra que música y estimulación auditiva reducen la ansiedad en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La ansiedad es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes a nivel mundial; sin embargo, el acceso a tratamientos eficaces como la medicación y la terapia cognitivo-conductual (TCC) sigue siendo limitado debido a su coste, el tiempo que requiere y los posibles efectos secundarios. Las terapias digitales basadas en la música, especialmente cuando se combinan con la estimulación auditiva por ritmo (EAR), pueden ofrecer un enfoque complementario al tratamiento convencional de la ansiedad, proporcionando un alivio agudo de los síntomas”, dijeron los autores del estudio.

Según Cleveland Clinic, los trastornos de ansiedad son un grupo de afecciones de salud mental que provocan miedo, angustia y otros síntomas desproporcionados a la situación. Existen varios tipos, como el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas y el trastorno de ansiedad social.

De acuerdo a la clínica, un trastorno de ansiedad se produce cuando:

  • La ansiedad interfiere con la capacidad para funcionar.
  • Las reacciones suelen ser desproporcionadas a las situaciones (reacciones exageradas).
  • No se puede controlar las reacciones ante las situación

Cómo se realizó el estudio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Síntomas como pensamientos intrusivos, dificultad para concentrarse y molestias físicas disminuyen tras la sesión auditiva guiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Toronto Metropolitan University, liderada por Danielle K. Mullen y otros especialistas, se centró en 144 adultos con ansiedad moderada que ya tomaban medicación para controlar sus síntomas. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cuatro grupos, cada uno expuesto a distintas variantes de sonido o duraciones del mismo:

  • Ruido rosa durante 24 minutos (utilizado como control).
  • Música con ABS durante 12 minutos
  • Música con ABS durante 24 minutos
  • Música con ABS durante 36 minutos

Antes y después de escuchar la prueba, los participantes completaron cuestionarios para medir la ansiedad y el estado de ánimo.

Las sesiones combinaron música específicamente diseñada con estimulación por latidos auditivos (ABS, por sus siglas en inglés), un patrón sonoro que busca influir en la actividad cerebral. Uno de los datos más destacados es que la duración de 24 minutos mostró una efectividad equiparable a la sesión de 36 minutos y superior a la de 12 minutos, estableciendo así un criterio de “dosis-respuesta” para este tipo de terapia auditiva.

Mujer sentada en un sofá usando auriculares y viendo Spotify en su teléfono móvil.
La música con ABS se perfila como herramienta adicional frente a pacientes con ansiedad que no responden por completo a la medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con el ruido rosa —un sonido que recuerda a la lluvia, el mar o una cascada— la combinación de música y ABS produjo mejoras tanto en los síntomas cognitivos (como pensamientos intrusivos y dificultad para concentrarse) como en los físicos (náuseas o dolor torácico).

“Lo que estamos observando es un patrón de dosis-respuesta, donde unos 24 minutos de música con ABS parecen ser el punto óptimo”, señaló Frank Russo, profesor de psicología en Toronto Metropolitan University y coautor del estudio. Russo agregó: “Es tiempo suficiente para modificar de manera significativa los niveles de ansiedad, pero no requiere que los oyentes reserven un bloque extenso de su jornada.”

La intervención auditiva —caracterizada por su simplicidad, ausencia de efectos colaterales graves y bajo costo— se presenta como una herramienta potencialmente útil para quienes no responden completamente a la medicación o no pueden acceder fácilmente a la terapia convencional.

El informe enfatiza que, si bien la música con ABS no sustituye a los tratamientos estándar, aporta un recurso adicional. El ensayo clínico no solo evidenció una reducción de la ansiedad, sino también una disminución del malestar emocional asociado, lo cual refuerza el valor de explorar opciones sensoriales como parte de un abordaje integral.

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