Honduras: nuevos aumentos en combustibles generan malestar y críticas pese a subsidios del Gobierno

Un ciudadano hondureño llena el tanque de combustible de un automóvil del Estado en una gasolinera de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

La Secretaría de Energía de Honduras anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que rige desde este lunes 25 de mayo de 2026, con alzas en la gasolina súper, la regular y el diésel. El kerosene fue el único derivado con rebaja.

El Gobierno informó que mantiene subsidios temporales para amortiguar el impacto.

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Según el comunicado oficial, el esquema de subsidios se aplica a la gasolina regular, el diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico, con el objetivo de contener el traslado de la volatilidad del mercado internacional al gasto de los hogares.

En la actualización semanal, la gasolina súper subió 2.09 lempiras (0.7 centavos de USD) y quedó en 147.03(5.53 USD) lempiras por galón. La gasolina regular aumentó 1.90 lempiras (0.07 Ctvs. USD) y pasó a 134,63 lempiras (5.06 USD), de acuerdo con la Secretaría de Energía.

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El diésel, utilizado en el transporte de carga y pasajeros, registró un alza de 0,39 lempiras (0.015 USD), con un nuevo precio de 138.92 lempiras (5.22 USD)por galón, informó la dependencia estatal.

El kerosene bajó 1.84 lempiras (0.06 USD) y se ubicó en 128.76 lempiras (4.84 USD) por galón, según el mismo reporte oficial. La Secretaría de Energía no informó modificaciones en la política vigente de subsidios para las próximas semanas.

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Consumidores y sectores productivos expresaron preocupación por la afectación de las alzas en combustible sobre la canasta básica y los servicios esenciales. (Foto: Redes sociales)

Subsidio gubernamental

Las autoridades atribuyeron los ajustes a la variación de los precios internacionales del petróleo y al funcionamiento del esquema de subsidios temporales, que busca evitar aumentos mayores en el mercado interno, de acuerdo con el comunicado.

El Gobierno señaló que el subsidio para gasolina regular, diésel y GLP doméstico opera como un mecanismo de contención, en un contexto de fluctuaciones semanales en las cotizaciones internacionales de los derivados.

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Reaccionan consumidores

En estaciones de servicio, mercados y transporte público, ciudadanos consultados expresaron preocupación por el impacto acumulado de los aumentos en la canasta básica y los servicios, al sostener que el combustible se traslada a precios de forma inmediata.

“Ya no alcanza el dinero”, dijeron usuarios del transporte y conductores particulares al describir el efecto de las subas semanales en sus gastos, mientras cuestionaron la eficacia del subsidio para compensar el aumento en el costo de vida.

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Transportistas y sectores productivos también advirtieron que la volatilidad complica su planificación, porque suben los costos operativos sin una actualización proporcional de tarifas o ingresos, según planteos recogidos en el sector.

El precio de la gasolina súper subió 2,09 lempiras por galón y se posicionó en 147,03 lempiras según la información oficial.. EFE/Gustavo Amador

Analistas económicos advierten que la volatilidad en los precios internacionales del petróleo seguirá provocando ajustes frecuentes en Honduras durante los próximos meses, especialmente en un contexto de alta dependencia de combustibles importados.

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Mientras tanto, consumidores hondureños sostienen que cada incremento termina afectando de manera acumulativa el presupuesto familiar, ya que el alza en los carburantes repercute en alimentos, transporte y servicios básicos.

En redes sociales y distintos sectores ciudadanos también persisten cuestionamientos sobre la efectividad de los subsidios estatales, pues aunque reconocen que ayudan a contener aumentos más severos, consideran que no representan un alivio suficiente frente al constante encarecimiento del costo de vida.

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Diversos ciudadanos consideran que los ajustes semanales en los carburantes terminan impactando toda la cadena de consumo, provocando una percepción de inestabilidad económica. Aunque el Gobierno mantiene subsidios parciales para algunos derivados