El Salvador

El legado de Marito Rivera: las canciones que el público ha tomado como propias en El Salvador

Con Grupo Bravo, el icónico Marito Rivera festeja más de medio siglo de legado musical junto a su familia y compañeros en un show que promete emociones, estrenos y muchas sorpresas para sus seguidores salvadoreños

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Marito Rivera llegó a La Tribu para hablar sobre la celebración de sus 55 años de carrera musical, tiempo el que ha consolidado su legado en la música salvadoreña./ (Redes Marito Rivera y su Grupo Bravo)
Marito Rivera llegó a La Tribu para hablar sobre la celebración de sus 55 años de carrera musical, tiempo el que ha consolidado su legado en la música salvadoreña./ (Redes Marito Rivera y su Grupo Bravo)

El mayor legado de Marito Rivera a los salvadoreños son sus canciones, reconocidas como parte fundamental de la música popular del país.

El artista celebrará el próximo jueves 28 de mayo sus 55 años de carrera musical, un hito que tendrá como epicentro un concierto especial y que fue motivo hoy de una entrevista en el programa La Tribu, transmitido desde San Salvador.

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“El legado más importante son todas las canciones que tenemos verdad, que el público las ha identificado y las ha tomado como propias”, aseguró el artista, quien indicó que desde 1990 ha contado con un “público excelentísimo” en El Salvador.

Durante la emisión, la figura de Marito Rivera fue presentada rodeada de familiares y músicos, en un estudio repleto que reflejó la dimensión de su impacto artístico.

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Rivera, pianista, compositor y líder de Grupo Bravo, agradeció el apoyo del público y de su familia a lo largo de los años. El intérprete relató que, a pesar de los desafíos y los altibajos, ha contado con el respaldo de sus seres queridos, en especial sus hermanos, hijos y esposa, quienes han estado presentes en distintos roles dentro de la agrupación y en la gestión de su carrera.

En la conversación, Rivera subrayó que la vigencia de su música es el resultado de una historia que abarca varias generaciones. “Todo coincide, porque son cincuenta y cinco, pero el público es cuando más en la actualidad, las generaciones de los noventa, inicios del nuevo milenio y en la actualidad siguen cantando nuestras canciones”, compartió.

Según relató el músico en La Tribu, la presencia de integrantes jóvenes, como su hijo Marito y su sobrino Samuel, evidencia la continuidad y la renovación dentro de la banda.

La disciplina y el profesionalismo han sido claves en la longevidad y vigencia de Marito Rivera y Grupo Bravo en el panorama musical de El Salvador./(Redes de Marito Rivera y su Grupo Bravo)
La disciplina y el profesionalismo han sido claves en la longevidad y vigencia de Marito Rivera y Grupo Bravo en el panorama musical de El Salvador./(Redes de Marito Rivera y su Grupo Bravo)

El programa permitió escuchar a familiares y miembros de Grupo Bravo. Peter Rivera, hermano menor de Marito y guitarrista, expresó que ha formado parte del proyecto durante cuarenta años y reconoció el orgullo de pertenecer a una agrupación que surgió de un sueño familiar.

Samuel Rivera, sobrino y multipercusionista, destacó el paso de las generaciones y la importancia de la disciplina en la longevidad del grupo.

“Siempre ha existido una disciplina en el grupo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si decimos a las nueve, es a las nueve”, explicó Rivera, quien remarcó la relevancia de la puntualidad y el profesionalismo como claves para mantenerse vigente.

Durante la entrevista, la música de Marito Rivera sonó en vivo y se recordaron anécdotas de sus inicios, cuando el artista se presentaba como un niño prodigio en distintos escenarios del país.

El apodo “Marito” fue adoptado oficialmente tras confusiones con otros músicos y se ha mantenido como su nombre artístico desde entonces. Rivera también recordó su etapa como estudiante de odontología y cómo la música terminó imponiéndose sobre cualquier otro camino profesional.

Uno de los momentos centrales del programa fue la referencia al repertorio original del artista. Rivera y su hermano mencionaron temas como “Mentiras” y “Triángulo de amor”, entre las composiciones propias que se han consolidado en el imaginario colectivo. “Tenemos bastantes canciones covers, pero Mario ha dejado un legado que son canciones originales”, afirmó Peter Rivera.

El propio Marito reconoció que los arreglos musicales y la interpretación aportaron un sello distintivo a cada tema, tanto en las versiones originales como en los covers populares, logrando que el público identifique de inmediato el estilo del grupo.

En el marco de la celebración, se anunció el lanzamiento del tema “55 años”, una composición creada por Samuel y Alan, ambos integrantes de la banda, con la participación de varios miembros de la familia, incluida Lorena Rivera, madre de Samuel, quien por primera vez grabó en un estudio. La canción busca condensar la historia de Marito Rivera en pocos minutos, como homenaje a su trayectoria.

Marito Rivera llegó ayer a cabina de La Tribu donde fue entrevista por Pencho Duque./ (Redes de Marito Rivera y su Grupo Bravo)
Marito Rivera llegó ayer a cabina de La Tribu donde fue entrevista por Pencho Duque./ (Redes de Marito Rivera y su Grupo Bravo)

La entrevista abordó también la proyección internacional del grupo. Rivera confirmó la posibilidad de presentaciones en Europa para septiembre, con un evento ya programado en Italia, y mencionó que continúan las gestiones para nuevas fechas en Estados Unidos. El concierto conmemorativo de los 55 años se realizará este jueves y contará con la participación de diversos artistas invitados, según informó el artista en La Tribu. El evento se transmitirá en vivo por televisión nacional y la venta de entradas sigue abierta a través de la plataforma Fun Capital.

“Yo no me estoy despidiendo, esto sigue”, aseguró Marito Rivera, quien adelantó que tiene varios proyectos y producciones pendientes. La celebración, más que un cierre, representa un reconocimiento a un legado que, según la audiencia y los propios músicos, está marcado por la permanencia de sus canciones en la vida de los salvadoreños.

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