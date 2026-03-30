Ciencia

Logran mantener un útero humano vivo fuera del cuerpo: cómo este hito podría revolucionar la salud reproductiva

La preservación del órgano en un entorno controlado permite explorar nuevas estrategias para mejorar la eficiencia de los trasplantes y optimizar las técnicas de fertilización asistida, sumando herramientas innovadoras a la medicina reproductiva

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Imagen conceptual del útero femenino con ovarios y trompas de Falopio, situado dentro de un torso translúcido que revela órganos internos del abdomen.
El experimento con el útero humano vivo fuera del cuerpo marca un hito para la medicina reproductiva según MIT Technology Review. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente logro de mantener un útero humano vivo fuera del cuerpo ha captado la atención del ámbito médico y científico internacional. El procedimiento, documentado por la revista tecnológica MIT Technology Review, consistió en extraer el órgano durante una intervención quirúrgica y conectarlo a una máquina que logró preservar su viabilidad durante varias horas.

Esta experiencia, inédita en la medicina reproductiva, sienta las bases para investigar nuevas alternativas en trasplante de útero y en el estudio de las causas de infertilidad uterina. Además, permite observar directamente funciones uterinas sin las limitaciones de un entorno biológico interno y posibilita el análisis en tiempo real de estos procesos.

Funcionamiento técnico del dispositivo PUPER y antecedentes en órganos de animales

El dispositivo denominado PUPER fue el encargado de mantener el útero funcional tras la extracción. Esta máquina controla variables críticas como la temperatura, el aporte de oxígeno, el flujo de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos.

La estrategia de preservación se inspira en métodos previamente empleados con órganos animales, en los que ya se habían conseguido intervalos de viabilidad prolongados para corazones, riñones y otros tejidos fuera del cuerpo. La diferencia en este caso radica en la adaptación de estos sistemas al útero humano, un órgano que responde de manera especialmente sensible a las condiciones externas.

Un hombre con gafas y guantes azules explica un complejo sistema de maquinaria médica con tubos, líquidos y monitores en un laboratorio
PUPER adapta técnicas de preservación animal al útero humano, optimizando parámetros de perfusión sanguínea y soluciones especiales

El desarrollo de PUPER representa la culminación de años de pruebas con modelos animales, donde se perfeccionaron los parámetros de flujo sanguíneo artificial y las soluciones de perfusión. La experiencia acumulada permitió adaptar la tecnología al tejido uterino humano, manteniendo su estructura y funcionalidad durante el tiempo del experimento.

Implicaciones y aplicaciones potenciales en trasplante de útero y medicina reproductiva

El avance logrado abre nuevas perspectivas para el trasplante de útero, una intervención que se encuentra en fase experimental en varios países. La posibilidad de mantener el órgano en condiciones óptimas fuera del cuerpo puede ampliar la ventana de tiempo para la realización de trasplantes, facilitando su transporte y preparación. Esta tecnología podría beneficiar a personas con infertilidad uterina que no tienen otra alternativa para gestar.

En el ámbito de la medicina reproductiva, disponer de un útero funcional fuera del organismo permite estudiar procesos como la implantación embrionaria y el ciclo menstrual en un entorno controlado. Esta oportunidad podría acelerar el desarrollo de tratamientos para diferentes patologías ginecológicas y mejorar la comprensión de los factores que intervienen en la fertilidad humana.

Manos de un médico sosteniendo un modelo anatómico detallado del útero, ovarios y trompas de Falopio contra una bata blanca
Entre los desafíos pendientes destacan el mantenimiento prolongado del órgano y la reproducción de las interacciones hormonales y celulares en ambientes artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y limitaciones actuales del mantenimiento prolongado de órganos fuera del cuerpo

A pesar del éxito inicial, el mantenimiento prolongado del útero fuera del cuerpo presenta desafíos técnicos importantes. La duración de la viabilidad del órgano es limitada y se requiere una vigilancia constante de los parámetros fisiológicos para evitar daños irreversibles. El riesgo de deterioro tisular aumenta con el paso del tiempo, por lo que las aplicaciones clínicas inmediatas de la técnica permanecen restringidas.

Otro reto es reproducir las complejas interacciones hormonales y celulares que ocurren naturalmente en el cuerpo humano. El entorno artificial, por avanzado que sea, no logra todavía reproducir todas las condiciones necesarias para la función uterina a largo plazo. Los investigadores reconocen la necesidad de perfeccionar los métodos de perfusión y de desarrollar soluciones que permitan extender la supervivencia del órgano sin comprometer su integridad.

Investigación futura y nuevos horizontes

El logro impulsa nuevas líneas de investigación orientadas a comprender mejor el funcionamiento del útero fuera del cuerpo. Entre los objetivos futuros se encuentra la optimización de los sistemas de preservación para aumentar el tiempo de viabilidad y posibilitar el seguimiento en tiempo real de los procesos del ciclo menstrual y los mecanismos de implantación embrionaria.

PUPER y el protocolo desarrollado proporcionan una plataforma para estudiar la fisiología uterina de manera directa, lo que podría traducirse en avances para el tratamiento de trastornos reproductivos y en la mejora de las técnicas de fertilización asistida. Según la revista MIT Technology Review, la experiencia abre la puerta a experimentos que antes no habían sido posibles debido a las limitaciones de acceso y manipulación del órgano en condiciones naturales.

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