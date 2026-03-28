Por qué los horarios irregulares de sueño influyen en los hábitos alimenticios y el sedentarismo adolescente

El estudio de Pennsylvania State University vincula la falta de sueño regular en adolescentes con una mayor ingesta calórica y menor actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente análisis de Pennsylvania State University revela que los horarios de sueño de los adolescentes influyen de manera significativa en sus hábitos alimenticios y en su actividad física, especialmente durante el periodo escolar.

Esta relación, según el equipo investigador, resulta decisiva para la salud cardiovascular juvenil y sugiere pautas prácticas para padres y educadores que buscan fomentar estilos de vida más saludables en esta etapa.

Dormir y despertar en horarios tardíos está relacionado con un mayor consumo de calorías y una menor inclinación al ejercicio entre los adolescentes.

Según los datos del estudio, cuando los horarios escolares exigen levantarse antes de lo que el cuerpo necesita, los jóvenes tienden a elegir peor sus alimentos y a picar entre comidas, lo que incrementa los riesgos para su salud a largo plazo.

El análisis detecta que la irregularidad en los horarios de descanso aumenta la tendencia a omitir el desayuno y a concentrar la alimentación en la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del sueño durante la adolescencia ha adquirido especial relevancia en el contexto del aumento de problemas de obesidad juvenil y enfermedades metabólicas. Los investigadores destacan que tanto la cantidad como la regularidad del descanso nocturno condicionan los patrones de alimentación y movimiento en este grupo de edad.

Julio Fernandez-Mendoza, profesor de psiquiatría y salud del comportamiento en la universidad, sostiene que el momento en que los adolescentes van a la cama y se levantan ejerce “la mayor influencia en sus conductas de sedentarismo y alimentación”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la institución.

Cómo se realizó el estudio sobre adolescentes y sueño

El estudio, publicado en la revista Sleep Health, incluyó a 363 participantes del grupo de estudio Penn State Child Cohort, todos adolescentes de entre 12 y 23 años, con una edad media de 16,4 años.

El equipo liderado por Fernandez-Mendoza y la coautora Pura Ballester-Navarro utilizó una combinación de dispositivos portátiles, encuestas y análisis de laboratorio para monitorizar variables como la hora de acostarse y de despertar, la regularidad y la calidad del sueño.

Además, los científicos evaluaron la dieta y la actividad física en distintos periodos: durante el ciclo escolar y en vacaciones. Para ello, recopilaron información mediante dispositivos de muñeca, cuestionarios diarios y registros de ejercicios.

Investigadores resaltan que la calidad y la regularidad del sueño son claves para la salud cardiovascular y metabólica adolescente (Freepik)

El objetivo era determinar cómo la duración, el horario y la variabilidad del sueño incidían en los hábitos diarios de alimentación y movimiento entre los adolescentes. También se buscó analizar cómo estos efectos variaban según si los participantes asistían a clases o se encontraban en receso escolar.

Principales hallazgos: horarios nocturnos y salud de los jóvenes

Los resultados revelan que los adolescentes que duermen después de la medianoche y se despiertan pasadas las ocho de la mañana consumen más calorías, sobre todo carbohidratos y tentempiés fuera de horario. Este patrón se asocia con un estilo de vida más sedentario y con la omisión frecuente del desayuno.

El equipo observó que quienes se consideran “noctámbulos” tenían una mayor frecuencia de colaciones, especialmente al final del día y durante la noche. Los estudiantes que se despertaban más tarde tendían a saltarse el desayuno y a concentrar la ingesta de alimentos en el almuerzo, la cena y un refrigerio nocturno.

La investigación remarca que la variabilidad en el sueño favorece el sedentarismo y multiplica las opciones por alimentos poco saludables fuera de hora (Freepik)

La variabilidad en el sueño —alternar noches cortas y largas— también repercutía negativamente, disminuyendo la actividad física y favoreciendo el sedentarismo.

Fernandez-Mendoza subraya la relación entre descanso, nutrición y ejercicio: “La tendencia a separar el sueño, la alimentación y la actividad física como aspectos independientes, pero no podemos aislarlos. Es necesario considerarlos en conjunto”.

Mayor impacto en época escolar y diferencias en vacaciones

Los investigadores establecieron que la influencia de los horarios de sueño sobre la dieta y la actividad física es el doble de intensa durante el ciclo escolar que en vacaciones. Este efecto se atribuye a la exigencia de sincronizarse con los horarios de clase, lo que obliga a los adolescentes a desviarse de sus necesidades naturales de reposo.

En vacaciones, el impacto de los horarios irregulares disminuye debido a una mayor flexibilidad, aunque se detectó un aumento en el consumo de tentempiés, especialmente durante la noche.

Specialistas recomiendan establecer una rutina de sueño constante y limitar el uso nocturno de dispositivos electrónicos para mejorar la salud juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos advierten que romper los horarios habituales de comida y descanso puede agravar la desregulación del sueño, con más tendencia al sedentarismo y una mayor preferencia por alimentos poco saludables fuera de las comidas principales.

Consejos prácticos para mejorar el sueño y la salud adolescente

Para los expertos, implementar una rutina de sueño constante es fundamental para promover hábitos saludables entre los adolescentes. Subrayan que la estrategia más efectiva radica en establecer horarios regulares para dormir, priorizar el descanso nocturno y limitar tanto los tentempiés como el uso de dispositivos electrónicos por la noche, especialmente en época de clases.

Ballester-Navarro aconseja que padres y cuidadores presten atención a la duración y la regularidad del sueño, diseñando rutinas que garanticen tanto el descanso suficiente como la energía necesaria para la actividad física y el aprendizaje.

Padres y educadores pueden mejorar la alimentación y actividad física de los adolescentes fomentando horarios regulares de descanso y aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guiar a los adolescentes hacia buenos hábitos de sueño puede producir mejoras notables en su alimentación y forma física. Según los investigadores, cuando familias y escuelas colaboran para estructurar horarios estables de descanso, el bienestar y la salud juvenil pueden fortalecerse considerablemente.

Un patrón constante de sueño se perfila, según los especialistas, como una de las herramientas más efectivas para proteger tanto el equilibrio físico como la alimentación de los adolescentes en una etapa del desarrollo.