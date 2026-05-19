Urolitina A: la molécula intestinal que podría transformar la longevidad y la inmunidad

El podcast de Mark Hyman y Eric Verdin exploró el rol de la urolitina A en la longevidad y la salud mitocondrial humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico y divulgador Mark Hyman dedicó uno de sus episodios de podcast a analizar el potencial de la urolitina A, una molécula vinculada al envejecimiento saludable y al funcionamiento celular. En diálogo con el científico Eric Verdin, especialista en metabolismo y longevidad, exploró cómo ciertos alimentos y la microbiota intestinal pueden influir en la salud de las mitocondrias, consideradas las “centrales energéticas” del organismo.

Durante la conversación, ambos destacaron que el equilibrio de las bacterias intestinales cumple un papel clave en la producción de esta sustancia y en sus posibles efectos sobre la calidad y expectativa de vida.

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La urolitina A es un compuesto producido en el cuerpo tras ingerir alimentos como la granada o frutos ricos en polifenoles. Su síntesis depende de la acción de la microbiota intestinal, una comunidad bacteriana capaz de transformar ciertos compuestos vegetales en sustancias que pueden beneficiar la salud mitocondrial y el sistema inmunológico.

Según Eric Verdin, solo entre el 35% y el 40% de las personas cuenta con las bacterias intestinales necesarias para producir urolitina A de manera eficiente a partir de ciertos alimentos. Esto significa que la capacidad de obtener sus posibles beneficios depende, en gran parte, de la composición de la microbiota de cada individuo.

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Durante la charla, Verdin explicó que esta molécula activa un proceso conocido como mitofagia, encargado de eliminar las mitocondrias dañadas dentro de las células. “Implica remover selectivamente las mitocondrias defectuosas, no destruirlas todas por igual”, aclaró el científico.

La urolitina A, derivada de compuestos de la granada y otros frutos ricos en polifenoles, contribuye al funcionamiento óptimo de las mitocondrias (YouTube: Mark Hyman, MD)

Por su parte, Mark Hyman subrayó que la energía celular depende de las mitocondrias y que estas influyen en el funcionamiento del organismo: “Algunos compuestos de los alimentos se convierten en auténticos medicamentos dentro del cuerpo gracias a la acción de la microbiota”.

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Ambos destacaron la importancia de potenciar los sistemas internos de reparación y regeneración, y plantearon que enfoques así pueden ralentizar el envejecimiento. “En vez de centrarnos solo en tratar enfermedades, deberíamos reforzar los mecanismos innatos de reparación y renovación”, sostuvo Hyman.

De la granada al intestino: cómo el cuerpo produce urolitina A

Eric Verdin relató que los efectos saludables de la granada han sido reconocidos durante mucho tiempo, aunque su mecanismo no estaba claro.

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Un estudio identificó los ellagitanninos, compuestos vegetales presentes en la granada y otros frutos, los cuales necesitan ser transformados por bacterias intestinales para dar lugar a la urolitina A.

Estudios científicos muestran que la urolitina A favorece la eliminación de mitocondrias defectuosas, un proceso clave para la salud celular (iStock)

Según Mark Hyman, dentro del organismo la microbiota convierte estos compuestos en una molécula que “literalmente actúa como un medicamento, activando sistemas de señalización para reparar y renovar”.

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Eric Verdin aclaró que solo una parte de la población puede producir urolitina A tras consumir estos alimentos. La variabilidad depende de las bacterias presentes en el intestino de cada individuo y contribuye a explicar las diferencias en los efectos de la dieta sobre distintos organismos.

La diversidad del microbioma y sus efectos en la salud

En el diálogo, Eric Verdin destacó la diversidad del microbioma intestinal: “La mayoría de nosotros tenemos más de 1.000 especies de bacterias en el intestino, pero varían mucho entre individuos, incluso en personas saludables”.

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Mark Hyman recordó que factores como la alimentación o el empleo de antibióticos alteran este equilibrio bacteriano. Ambos afirmaron que una dieta variada favorece la riqueza y complejidad de la microbiota, lo que influye tanto en la capacidad de producir urolitina A como en otras funciones biológicas, como el metabolismo y la inmunidad.

La diversidad y el equilibrio del microbioma intestinal influyen directamente en el metabolismo, la inmunidad y la producción efectiva de urolitina A (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Eric Verdin también se refirió a los suplementos de urolitina A desarrollados por la startup biotecnológica Amazentis, donde se desempeña como asesor científico. Durante la conversación, insistió en la necesidad de evaluar estos productos con el mismo rigor aplicado a los medicamentos.

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“Tenemos que exigirles a los suplementos los mismos estándares científicos que a los fármacos”, sostuvo Verdin, al remarcar la importancia de realizar ensayos clínicos sólidos antes de atribuir beneficios concretos para la salud.

Urolitina A y su impacto en el sistema inmunitario según la ciencia

Los expertos repasaron los resultados de diferentes estudios y ensayos clínicos sobre la urolitina A. “En un mes observamos signos objetivos de rejuvenecimiento del sistema inmunitario en personas que habían tomado urolitina A”, explicó Eric Verdin.

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El análisis de estas investigaciones reveló un aumento en las células T naïve, fundamentales para generar nuevas respuestas inmunitarias adaptativas.

Además, Verdin remarcó la modulación de marcadores inflamatorios, incluyendo la reducción de ciertas “citocinas” —proteínas reguladoras del sistema inmunitario— como TNF alfa e IL-6, cuya disminución está relacionada con menor inflamación y mejor salud general.

La urolitina A destaca en la medicina del futuro por su potencial en la prevención del envejecimiento y su rol central en la salud preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio incluyó posibles aplicaciones de la urolitina A en inmunoterapia y envejecimiento. Según Verdin, la molécula incrementó la capacidad de las células T para reconocer su objetivo, lo que representa una posible implicancia en terapias contra el cáncer.

El científico sugirió que los beneficios podrían extenderse, en un futuro, a otros ámbitos como la función cognitiva, aunque aclaró que esto aún no ha sido demostrado.

Longevidad: cambiar la medicina del futuro

Mark Hyman planteó avanzar hacia una medicina que trate el sistema completo y no solo órganos aislados, priorizando intervenciones que mejoren la calidad de vida. Señaló que la medicina funcional busca abordar la raíz de los problemas y no limitarse a los síntomas.

Eric Verdin coincidió en la importancia de este enfoque y destacó que la urolitina A influye en el funcionamiento general del organismo. Advirtió que aún se requieren más estudios para comprobar los efectos de esta molécula en la longevidad, ya que su verdadero potencial sigue en evaluación científica.