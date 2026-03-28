El consumo excesivo de sodio persiste como factor de riesgo clave para la insuficiencia cardíaca

El consumo diario de sodio por encima de las recomendaciones aumenta un 15% el riesgo de insuficiencia cardíaca, especialmente en adultos de bajos ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio forma parte de la alimentación cotidiana, pero su exceso puede tener consecuencias silenciosas. Un estudio del Vanderbilt University Medical Center, en Estados Unidos, advierte que una ingesta elevada se asocia con un aumento del 15% en el riesgo de insuficiencia cardíaca en adultos de bajos ingresos del sureste del país.

El hallazgo vuelve a poner el foco en un componente habitual de la dieta que, en cantidades elevadas, puede afectar de forma progresiva el funcionamiento del sistema cardiovascular.

La investigación, publicada en Journal of the American College of Cardiology: Advances, analizó datos de más de 25.000 personas participantes de la Southern Community Cohort Study. Los resultados muestran que el consumo promedio alcanzó los 4.269 miligramos diarios —equivalentes a poco más de dos cucharaditas de sal, más del doble de lo recomendado—, muy por encima de los valores sugeridos por las guías alimentarias internacionales.

Un estudio de Vanderbilt University Medical Center analizó a más de 25.000 personas y confirmó la relación directa entre el exceso de sodio y la insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto no es menor. El exceso de sodio favorece la retención de líquidos, lo que aumenta el volumen de sangre que circula en el organismo. Esto obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo de manera sostenida. Con el tiempo, esa sobrecarga puede debilitar el músculo cardíaco y derivar en insuficiencia cardíaca, una condición en la que el corazón pierde la capacidad de bombear sangre de forma eficiente.

Cómo se realizó el estudio sobre consumo de sodio e insuficiencia cardíaca

El efecto fue más marcado en personas afroamericanas y en comunidades de bajos recursos de 12 estados del sureste estadounidense. En estas regiones, los patrones alimentarios suelen incluir niveles elevados de sal, en parte por las condiciones de acceso a los alimentos.

El estudio se desarrolló entre 2001 y 2016 e incluyó a participantes con una mediana de edad de 54 años. Para obtener información detallada, los investigadores utilizaron cuestionarios alimentarios validados y ajustaron variables como antecedentes médicos, calidad de la dieta y características demográficas. Esto permitió aislar el impacto específico del sodio sobre la aparición de insuficiencia cardíaca.

El exceso de sodio favorece la retención de líquidos y sobrecarga el corazón, debilitando el músculo cardíaco y aumentando el riesgo de insuficiencia cardíac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados evidencian que los determinantes sociales de la salud desempeñan un papel clave. La dificultad para acceder a alimentos frescos y la dependencia de productos industrializados generan un entorno donde reducir el consumo de sal resulta más complejo.

Vale destacar que el estudio se basa en datos recolectados durante más de una década, aunque sus conclusiones fueron publicadas recientemente, tras un extenso proceso de análisis y validación científica.

Cómo se analizaron los datos

La Southern Community Cohort Study realizó un seguimiento prolongado de la salud y los hábitos alimentarios de los participantes. Cerca del 69% se identificó como afroamericano y la mayoría declaró ingresos bajos, lo que convierte a esta cohorte en una de las más relevantes para estudiar desigualdades en salud.

El equipo liderado por Deepak Gupta utilizó registros médicos y bases de datos federales para identificar nuevos casos de insuficiencia cardíaca a lo largo de más de 15 años. Incluso después de considerar factores como hipertensión, diabetes, nivel educativo y actividad física, el consumo elevado de sodio se mantuvo como un predictor independiente de riesgo.

Reducir el consumo diario de sodio a 4.000 miligramos o menos podría evitar un 6,6% de nuevos casos de insuficiencia cardíaca y ahorrar 2.000 millones de dólares en gastos médicos al año (Freepik)

Además, se excluyeron personas con antecedentes de insuficiencia cardíaca para evitar sesgos en los resultados. Este enfoque permitió reforzar la solidez del vínculo observado entre dieta y enfermedad.

Obstáculos estructurales para reducir la sal

Más allá de los resultados, los investigadores advierten que disminuir la ingesta de sodio no depende únicamente de decisiones individuales. Existen barreras estructurales que condicionan los hábitos alimentarios.

Deepak Gupta señaló que factores como la escasez de supermercados, la distancia a los puntos de venta y las limitaciones en el transporte dificultan el acceso a alimentos frescos. En este contexto, los productos ultraprocesados —que suelen contener altos niveles de sodio— se convierten en una opción frecuente por su bajo costo y disponibilidad.

Las barreras estructurales, como la falta de acceso a alimentos frescos y la prevalencia de productos ultraprocesados, dificultan la reducción del consumo de sal en zonas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio subraya que revertir esta situación requiere intervenciones más amplias. Entre ellas, políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura alimentaria, promover la educación nutricional y facilitar el acceso a opciones más saludables.

Beneficios de una dieta baja en sodio para la salud pública

Los investigadores estiman que incluso una reducción moderada podría generar beneficios concretos. Si la ingesta diaria descendiera a 4.000 miligramos o menos, los nuevos casos de insuficiencia cardíaca podrían disminuir un 6,6% en la próxima década.

El hallazgo aporta evidencia sólida sobre el rol del sodio en la salud cardiovascular y destaca la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral. Reducir su consumo no es únicamente una recomendación individual, sino un desafío que involucra factores sociales, económicos y de salud pública.