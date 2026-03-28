Cómo controlar la presión arterial según una experta: “La hipertensión es una enfermedad progresiva y difícil de revertir”

“Para descartar la pseudoresistencia hay que revisar la técnica. Ver cómo se está midiendo uno la presión, la adherencia, ver que sí se esté tomando el fármaco cuando tiene que ser. Revisar dosis de fármaco, porque a veces las dosis son subóptimas”, indicó Montes de Oca a Infobae

La hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2024 había 1.400 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión, lo que equivale al 33 % de la población en ese rango etario. Dos tercios de quienes la padecen viven en países de ingreso bajo y mediano, y solo uno de cada cuatro tiene la afección bajo control.

En diálogo con Infobae, Fernanda Montes de Oca, médica clínica y especialista en ciencias en nutrición e inmunología avanzada, explicó: “Es una enfermedad progresiva. Una vez que la tienes, la puedes hacer más lenta, pero no la puedes detener, no la puedes revertir. Es difícil llegar a cero”.

La rigidez de arterias y venas, provocada por la evolución de la hipertensión, dificulta el paso de la sangre y aumenta el riesgo de daño cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica especialista indicó que la hipertensión no es solo consecuencia de malos hábitos o del paso del tiempo. Es una patología compleja que puede avanzar incluso en personas que cuidan su salud y siguen las indicaciones médicas.

Según detalló, en su evolución, la hipertensión comienza como un problema funcional y, con el tiempo, provoca cambios en la estructura de arterias y venas, volviéndolas más rígidas, lo que dificulta el paso de la sangre y altera el funcionamiento general del sistema circulatorio.

“La presión arterial no empeora solo porque el paciente ‘no se cuida’. Empeora porque es una enfermedad que, una vez iniciada, modifica la estructura del sistema que la regula,” puntualizó la médica especialista.

Diagnóstico, control y tratamiento de la hipertensión

El diagnóstico y control requieren descartar errores en la medición y ajustar dosis de medicación antes de investigar causas secundarias, como alteraciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico y control de la enfermedad exige una revisión exhaustiva de múltiples factores. Montes de Oca explicó que uno de los primeros puntos a descartar es la pseudoresistencia, que puede deberse a una medición incorrecta o a una dosis inadecuada de medicación.

“Para descartar la pseudoresistencia hay que revisar la técnica. Ver cómo se está midiendo uno la presión, la adherencia, ver que sí se esté tomando el fármaco cuando tiene que ser. Revisar dosis de fármaco, porque a veces las dosis son subóptimas”, analizó.

La hipertensión arterial es una enfermedad progresiva que no puede revertirse por completo, aunque es posible ralentizar su avance con tratamiento y cambios de hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si luego de corregir estos aspectos la hipertensión persiste, es necesario buscar causas secundarias como alteraciones hormonales. La médica especialista describió los avances en las guías clínicas, que hoy recomiendan iniciar el tratamiento con dos fármacos en una sola pastilla para actuar en diferentes mecanismos del sistema cardiovascular.

“Ya no se recomienda empezar con un solo fármaco porque ya no es suficiente. Lo ideal es empezar con dos fármacos en una sola pastilla, para que no sea como que te tienes que tomar veinte pastillas, sino una y que actúen en diferentes partes del sistema”, explicó Montes de Oca.

—¿Qué función cumple el endotelio en la regulación de la presión arterial?

—El endotelio es un órgano que está adentro de los vasos, arterias y venas. Es el recubrimiento activo que genera señales inflamatorias y antiinflamatorias, óxido nítrico para vasodilatar y permitir que la sangre fluya. Cuando se lastima y deja de funcionar, pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas la hipertensión. La hipertensión es una lesión endotelial.

El ejercicio regular y la reducción del tabaquismo son las intervenciones más eficaces para prevenir la hipertensión y mejorar el control en quienes ya la presentan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica especialista puntualizó que el flujo sanguíneo y el daño sobre la capa interna de los vasos resultan determinantes. Señaló: “La sangre, en condiciones normales, fluye en capas ordenadas, silenciosas y eficientes. Cuando el flujo se vuelve turbulento, ya sea por rigidez de los vasos o cambios en su diámetro, esa alteración daña el endotelio, que es un órgano activo que regula el tono vascular. Cuando se pierde esa función protectora, se inicia un círculo vicioso que eleva la presión y deteriora aún más la salud vascular”.

—¿Qué importancia tiene el riñón en todo este proceso?

—El cuerpo es un sistema, los órganos no están aislados y actúan en conjunto para lograr el equilibrio. El riñón percibe que algo está fallando e intenta mantener la perfusión y el suministro de oxígeno en el organismo. Para eso necesita más sangre, más volumen. Entonces libera una hormona llamada angiotensina II. Esta provoca vasoconstricción y ayuda al flujo sanguíneo, además de que retiene más sodio. Lo que podría ser útil finalmente alimenta el ciclo de la hipertensión.

La imagen muestra un laboratorio médico con tubos de ensayo llenos de muestras de sangre y varias placas de Petri, acompañadas de ilustraciones digitales de riñones y un corazón. Este entorno ilustra avances en la investigación biomédica, enfocados en el estudio de enfermedades renales y cardíacas mediante análisis sanguíneos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, resaltó la médica especialista, se explica en parte por la ley de Poiseuille: la resistencia al flujo depende del radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Un vaso que se contrae o disminuye su diámetro genera mayor resistencia, y la sangre necesita mayor presión para avanzar. Así, la hipertensión impacta especialmente en la microvasculatura.

¿Es posible revertir completamente la hipertensión modificando los hábitos de vida? “Depende de cada persona”, dice la experta. “He tenido pacientes que dejan de fumar y listo. Tengo pacientes que hacen dieta, ejercicio y dejan de tomar medicación. Si la causa de tu hipertensión es por resistencia a la insulina, una vez que curas la resistencia a la insulina, no necesitas la medicación. De todos modos, queda como una advertencia de que, si no te cuidas, la presión volverá a subir. Hay personas que fuman o tienen resistencia a la insulina, no hacen ejercicio y no son hipertensas. Y hay otros casos en los que sí, también entra en juego la predisposición genética".

—¿Qué impacto tienen los hábitos como el ejercicio, la alimentación y el descanso?

—El ejercicio es una de las intervenciones más eficaces para prevenir hipertensión y muchas otras enfermedades. La medicina es estadística: se ha visto que las personas físicamente activas tienen menos probabilidad de ser hipertensas. Además de prevenir, el ejercicio cardiovascular puede reducir las cifras de presión.

Una persona de unos 40 años se toma la presión arterial en casa con un monitor digital, realizando un autocontrol de su salud en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Cuánto influye el estrés en la hipertensión?

—El estrés al final del día activa el sistema neurohormonal y se generan sustancias que pueden modificar la respuesta de las arterias y venas. Eso hace que suba la presión. Una persona con mucho estrés puede tener cifras sostenidas de presión alta.

La médica especialista afirmó que el tabaco es el factor modificable de mayor peso, y sumó al sobrepeso. También mencionó otros factores de riesgo menos evidentes, como la apnea del sueño, la enfermedad renal en fases iniciales y el uso de ciertos medicamentos, incluidos antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos hormonales.

La médica especialista aconsejó realizar varias mediciones durante una semana, en distintos momentos del día y registrar los resultados para obtener un promedio más confiable. La primera vez, conviene medir en ambos brazos.

“La sangre, en condiciones normales, fluye en capas ordenadas, silenciosas y eficientes. Cuando el flujo se vuelve turbulento, esa alteración daña el endotelio, que es un órgano activo que regula el tono vascular”, describió la experta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la atención médica, Montes de Oca resaltó la importancia de consultar siempre y plantear todas las dudas posibles sobre el tratamiento y los medicamentos. “Soy partidaria de que expliquemos a nuestros pacientes a profundidad. Cuando uno entiende las cosas, puede modificarlas más”, expresó.

También señaló la necesidad de considerar diferencias de presión entre brazos: “Medir la presión en los dos brazos no es un dato menor. Una diferencia mayor de 15 mmHg debe hacer pensar en enfermedad vascular subyacente.” Destacó la evaluación de causas secundarias de hipertensión en casos resistentes y la adaptación del enfoque a cada paciente dentro de una medicina cada vez más personalizada.