Ciencia

Vivir más no es un secreto: 5 hábitos respaldados por la ciencia inspirados en la longevidad mediterránea

El análisis de estilos de vida en regiones del sur de Europa permitió identificar prácticas cotidianas que explican por qué ciertas poblaciones alcanzan edades avanzadas en mejores condiciones físicas y emocionales que el promedio mundial, según expertos consultados por Vogue

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Cuatro personas sonrientes disfrutan de una comida al aire libre en una mesa de madera, con una gran variedad de frutas frescas, verduras, aceitunas, pan y aceite de oliva.
El estilo de vida mediterráneo, respaldado por expertos y estudios, se consolida como clave para la longevidad y el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la longevidad mediterránea y la mejora en la calidad de vida incrementó en los últimos años. Según la revista de tendencias Vogue, estudios y especialistas europeos del ámbito de la salud, el estilo de vida mediterráneo promueve 5 hábitos sencillos y accesibles, respaldados por estudios científicos, que contribuyen a una vida más larga.

Estos hábitos incluyen: seguir la dieta basada en alimentos vegetales característica de la región, realizar actividad física diaria y exponerse a la luz natural, priorizar el descanso con siestas breves, fortalecer relaciones sociales y enfocar los gestos cotidianos en el bienestar esencial.

Las pautas cuentan con el respaldo de SHA Wellness Clinic y Palasiet, reconocidas clínicas especializadas en bienestar, así como la validación de la comunidad científica y expertos.

Adultos y adultos mayores caminan por un sendero y practican yoga y tai chi en una playa mediterránea soleada con vegetación y mar.
Cinco hábitos sencillos, como la dieta vegetal, la actividad física diaria y las relaciones sociales sólidas, promueven una vida más larga y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad se posicionó como un objetivo social tras la pandemia. La Organización Mundial de la Salud estima que, para 2050, el 22% de la población mundial superará los 60 años.

El sector del bienestar refleja el interés por estos temas, y tanto SHA Wellness Clinic como Palasiet insisten en la importancia de volver a los fundamentos mediterráneos: nutrición equilibrada, movimiento, respeto por los ritmos biológicos y conexiones sociales sólidas. Vogue señala que estos principios pueden prolongar la vida y mejorar tanto la salud física como mental.

Dieta mediterránea: el primer hábito

En el centro de la longevidad mediterránea se destaca la dieta propia de la región, identificada por su impacto en la salud. Carlos Gutiérrez, director clínico de ZEM Wellness Clinic, menciona que este modelo reduce el riesgo cardiovascular, disminuye la incidencia de diabetes tipo 2 y favorece tanto el metabolismo como la salud cognitiva. La alimentación en este estilo incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva virgen extra.

Mesa rústica con varios platos de comida mediterránea: pescado entero, ensaladas frescas con queso feta, pan, frutos secos y una botella de aceite de oliva.
La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva virgen extra, reduce el riesgo cardiovascular y mejora la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora médica de SHA Wellness Clinic, Mariel Silva, subraya que la dieta mediterránea ofrece energía estable, reduce el esfuerzo digestivo y proporciona una gran variedad de moléculas bioactivas y micronutrientes. Convertir las comidas en momentos conscientes y pausados eleva su efecto beneficioso, según recoge Vogue.

Movimiento diario y luz natural

La actividad física diaria y el contacto con la luz solar constituyen otro de los pilares destacados. Francisco Gómez, especialista en psico-neuro-inmuno-endocrinología, explica que la luz solar regula el reloj biológico y está vinculada a un metabolismo eficiente. Además, pasar tiempo al aire libre fomenta no solo el movimiento, sino también la socialización, con beneficios energéticos y para el estado de ánimo.

Especialistas sugieren entre cinco y diez minutos de exposición a luz natural cada mañana. Esta rutina sencilla mejora la calidad del sueño y favorece la claridad mental, de acuerdo con Vogue.

Siesta breve y descanso reparador

Una mujer relajándose en una hamaca interior junto a una ventana de madera. Cortinas beige ondean con la brisa, iluminadas por el sol. Un jarrón con ramas de olivo en el alféizar.
Especialistas recomiendan exposiciones breves a la luz natural cada mañana para regular el reloj biológico y potenciar el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso nocturno, complementado con siestas breves, es una tradición en el sur de Europa. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Atenas en Grecia, uno o dos lapsos cortos de sueño al día pueden reducir la mortalidad cardiovascular y contribuir a una mejor regulación hormonal. Katherine Lozano, experta de Palasiet, indica que una siesta de hasta 30 minutos ayuda a la gestión del estrés y refuerza la atención y el rendimiento cognitivo.

Respetar los ciclos de sueño contribuye al equilibrio físico y mental, con efectos positivos en la salud y el bienestar cotidiano, como destaca Vogue.

Relaciones humanas y bienestar social

El entorno social es un componente fundamental del modelo mediterráneo de longevidad. Lourdes Ramón, psicóloga de Palasiet, sostiene que las relaciones humanas saludables funcionan como un nutriente biológico esencial, ya que estimulan hormonas relacionadas con el bienestar como la oxitocina y la serotonina. Los vínculos sólidos disminuyen el cortisol, fortalecen la resiliencia y son una protección ante enfermedades asociadas con el aislamiento.

Una persona joven con ropa clara está recostada en una hamaca de cuerda dentro de una habitación, con los ojos cerrados, junto a una ventana con cortinas blancas transparentes y luz cálida.
La Organización Mundial de la Salud proyecta que la longevidad será un desafío global, con más del 22% de la población mundial mayor de 60 años en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento emocional y la pertenencia ayudan a reducir la inflamación crónica y el desgaste biológico, sentando bases para una vida más saludable.

5 hábitos sencillos para una vida mejor

El consenso entre expertos es claro: adoptar rutinas mediterráneas no exige cambios radicales. La recomendación es:

  1. Implementar pequeños gestos diarios
  2. Aprovechar ingredientes de temporada
  3. Establecer pausas conscientes
  4. Compartir comidas
  5. Simplificar las rutinas cotidianas

Según Vogue, estos hábitos pueden transformar la calidad de vida y favorecer una longevidad natural y accesible. Optar por el estilo mediterráneo implica elegir rutinas alcanzables que reorientan el bienestar hacia una dimensión centrada en lo humano. La repetición de estas decisiones, día tras día, contribuye a restablecer el equilibrio fundamental en la existencia.

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