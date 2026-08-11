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Cómo una ilusión visual mostró el mecanismo cerebral que prepara una imagen antes de volverla consciente

El trabajo registró señales eléctricas en 18 jóvenes durante una prueba de menos de un segundo. Los resultados, publicados en PLOS Biology, ayudan a entender qué ocurre entre este estimulo inicial y la experiencia que finalmente percibimos

Cabeza humana translúcida de perfil con cerebro visible. Imágenes de paisajes, rostros y objetos ingresan por la izquierda, ondas sonoras por la derecha.
El cerebro procesa una imagen en dos etapas antes de que la percepción visual llegue a la conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ver parece un acto inmediato, casi automático: basta con abrir los ojos para que el entorno tome forma. Pero esa experiencia de continuidad no siempre coincide con la manera en que el cerebro procesa la información visual. En ese marco, un equipo de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) identificó dos etapas previas a la conciencia visual: una primera de registro inconsciente y otra posterior de integración, antes de que la percepción llegue a la experiencia consciente.

Según el estudio publicado en PLOS Biology, ese proceso puede extenderse entre 290 y 450 milisegundos. Aunque dura menos de un segundo, ese intervalo basta para que el cerebro reúna señales separadas en el tiempo y las convierta en una sola escena.

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Un ejemplo aparece en ciertas ilusiones visuales: dos puntos de distinto color se muestran en lugares diferentes, pero la percepción no registra ambos por separado, sino un único punto en movimiento que cambia de color en el trayecto. Ese tipo de efecto se conoce como postdicción, un fenómeno en el que algo que aparece después altera la manera en que se percibe lo anterior.

Infografía sobre cómo el cerebro construye imágenes visuales con gráficos del cerebro, números, texto explicativo sobre etapas y un experimento.
El estudio de EPFL y PLOS Biology indica que el sistema nervioso integra señales visuales separadas entre 290 y 450 milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento mostró que el cerebro registra eventos separados antes de integrarlos

Para estudiar ese mecanismo, el equipo de EPFL utilizó una prueba llamada paradigma de metacontraste secuencial (SQM por sus siglas en inglés). En esa tarea se presenta una sucesión muy rápida de líneas y una de ellas incluye un pequeño desplazamiento horizontal entre su mitad superior e inferior; después aparecen otras líneas que generan una ilusión de movimiento lateral.

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La clave del experimento es que las personas no perciben cada elemento por separado, sino una escena visual integrada. La universidad resumió esa idea en su comunicado: “El objetivo del SQM es mostrar que la visión consciente no es una transmisión en vivo, sino una película retrasada y editada creada por el cerebro”.

Ilustración sagital de una cabeza humana con el cerebro detallado. El giro fusiforme se ilumina y proyecta un paisaje. Fondo azul con patrones neuronales.
La postdicción muestra que un estímulo posterior puede cambiar cómo el cerebro percibe un evento visual anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores Maëlan Menétrey, Michael Herzog y David Pascucci, del Laboratorio de Psicofísica de EPFL, reclutaron a 18 participantes de entre 18 y 23 años. Durante la prueba registraron la actividad cerebral con electroencefalografía, una técnica que mide señales eléctricas desde el cuero cabelludo mediante electrodos.

Después de cada secuencia, los participantes debían indicar si el desplazamiento observado apuntaba hacia la izquierda o hacia la derecha. El equipo aplicó además un método de aprendizaje automático para detectar patrones en esas señales y comprobar si el cerebro conservaba rastros separados de cada evento visual, incluso cuando la persona no podía distinguirlos de manera consciente.

La primera señal apareció a los 200 milisegundos y la segunda cerca de los 450

Los resultados mostraron una primera etapa en regiones occipitales, situadas en la parte posterior de la cabeza y vinculadas al procesamiento visual. Esa señal apareció alrededor de 200 milisegundos después de cada desplazamiento y conservó la secuencia temporal de los eventos individuales, incluso cuando dos estímulos opuestos quedaban fusionados en la percepción.

Según el trabajo, esa fase temprana contendría información detallada que todavía no llega a la experiencia consciente. En otras palabras, el cerebro ya habría registrado por separado los distintos eventos visuales antes de que la persona experimente una escena unificada.

Representación tridimensional de cerebro humano translúcido con redes neuronales iluminadas en azul, naranja, blanco y violeta sobre fondo negro.
El aprendizaje automático permitió detectar rastros separados de cada evento visual aun cuando los participantes no podían distinguirlos de forma consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda etapa apareció más tarde en zonas centrales y parietales del cerebro. Esa actividad surgió después de unos 450 milisegundos y se asoció con la versión integrada del estímulo, además de coincidir con lo que los participantes decían haber visto.

Los investigadores explicaron en el comunicado que “sus resultados muestran que intervienen dos etapas sucesivas: una temprana, que codifica eventos visuales individuales fuera del acceso consciente, seguida de una etapa posterior en la que ocurre la integración”. El estudio añade que esa señal tardía también podría incluir toma de decisiones u otros procesos posteriores a la percepción.

El estudio ofrece una vía para separar integración inconsciente y reporte consciente

Esa distinción permite aislar la actividad neural ligada a la integración visual inconsciente de la asociada con lo que la persona finalmente percibe e informa. Para la investigación sobre la conciencia, ese punto ofrece una herramienta concreta para observar cómo el cerebro reúne eventos distribuidos en el tiempo y los transforma en una sola escena.

La publicación sostiene que el hallazgo no resuelve qué es la conciencia, pero sí aporta un método para abordar una de sus preguntas clásicas: cómo una secuencia de señales físicas termina convertida en una experiencia subjetiva continua.

Detalle de una red de neuronas con múltiples ramificaciones azules, un nodo central brillante que emite luz blanca sobre un fondo negro oscuro.
La electroencefalografía registró en 18 participantes una primera señal cerebral cerca de los 200 milisegundos en regiones occipitales ligadas al procesamiento visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado institucional, los resultados permiten separar la actividad cerebral relacionada con la integración visual inconsciente de la actividad posterior asociada con lo que las personas perciben y reportan.

El trabajo sugiere que el cerebro primero archiva fragmentos y solo después arma la película completa. La investigación, difundida en PLOS Biology, se centra en un fenómeno perceptivo que dura menos de un segundo y lo utiliza para poner a prueba teorías sobre la conciencia y sobre la manera en que el cerebro organiza eventos extendidos en el tiempo.

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