Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

La NASA reveló por qué los astronautas pierden coordinación en el espacio: cómo este hallazgo podría cambiar el tratamiento del Parkinson

El estudio, publicado en Human Movement Science, encontró que a menor gravedad el sistema motor abandona los patrones complejos para sostener los más básicos, con posibles aplicaciones en el tratamiento de trastornos del movimiento

Modelo con mono técnico gris flotando en una cámara, con sensores en brazos y cabeza y cables conectados a una consola científica
La reducción de la fuerza gravitacional desestabiliza la coordinación humana y empuja al cerebro hacia patrones motores más simples (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de la Texas A&M University, con apoyo de la NASA, descubrieron que la gravedad reducida empuja al cuerpo humano hacia movimientos más simples y menos estables, un hallazgo que busca anticipar fallas de coordinación en el espacio y abrir posibles aplicaciones en rehabilitación de trastornos del movimiento en la Tierra, informó el portal cientídico Phys.org.

El trabajo, publicado en la revista Human Movement Science, mostró que a medida que la gravedad disminuye, la ejecución motora pierde estabilidad de forma progresiva. Las tareas que exigen coordinación compleja, como usar cada mano para realizar acciones distintas de manera independiente, se vuelven más difíciles de controlar.

PUBLICIDAD

En lugar de sostener los patrones previstos, los participantes tendieron a desplazarse hacia conductas más fáciles y naturales. Ese cambio sugiere que, cuando el entorno modifica una fuerza básica del movimiento humano, el sistema motor reduce complejidad para sostener la acción.

La investigación estuvo encabezada por la doctora Deanna Kennedy, del Departamento de Kinesiología y Gestión Deportiva, junto con la doctora Ana Diaz Artiles y la doctora Bonnie Dunbar, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial. El proyecto examina cómo las diferencias de gravedad influyen en la coordinación y en el control del movimiento.

PUBLICIDAD

Dos personas con trajes de vuelo azules realizan actividades en la cabina de un avión. Un hombre manipula un cubo y una tableta, una mujer sujeta dos cubos
Dos personas en trajes de vuelo azul oscuro realizan ejercicios de coordinación con cubos y una tableta en el entorno de microgravedad de un avión de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kennedy explicó que los seres humanos pasan toda su vida moviéndose en un entorno de 1G, donde la fuerza gravitatoria resulta familiar. Cuando esa condición cambia, indicó, también cambia la forma en que el cuerpo controla el movimiento, y comprender ese proceso permite prever en qué punto el rendimiento puede empezar a deteriorarse.

La gravedad parcial dificultó la coordinación bimanual

Para estudiar esos ajustes, el equipo evaluó cómo los participantes realizaban una serie de tareas motoras mientras atravesaban condiciones gravitatorias cambiantes durante pruebas de vuelo parabólico. La fase más reciente del proyecto utiliza una centrífuga humana de radio corto capaz de recrear durante períodos prolongados la gravedad de la Luna y de Marte.

Ese dispositivo permite observar cómo se adapta la coordinación cuando una persona pasa por la gravedad terrestre, la gravedad parcial y la microgravedad. El objetivo es identificar con más precisión los desafíos que enfrentan los astronautas y la forma en que el organismo se acomoda cuando el ambiente cambia.

Uno de los resultados que el equipo considera centrales es que la gravedad funciona como un factor de control que afecta la manera en que el cerebro administra el movimiento. Kennedy explicó: “Gran parte de la investigación sobre coordinación analiza cómo la velocidad cambia la conducta del movimiento. Lo que estamos mostrando es que la gravedad también cambia esos patrones de una forma muy sistemática y predecible”.

Cinco personas flotan dentro de la cabina de un avión. Cuatro visten monos azules y una mono gris. Se observan ventanillas y el techo
La investigación de Texas A&M evaluó la coordinación humana en pruebas de vuelo parabólico y con una centrífuga capaz de recrear la gravedad de la Luna y Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos potenciales en rehabilitación y Parkinson

El estudio no se limita al ámbito aeroespacial. La investigadora sostuvo que las aplicaciones pueden extenderse a contextos más cercanos, porque la gravedad reducida parece afectar la manera en que el cerebro procesa el movimiento.

Esa observación abre la posibilidad de que, en el futuro, los entornos de gravedad alterada sirvan como apoyo para intervenciones de rehabilitación en personas con trastornos del movimiento. El equipo ya analiza cómo estos resultados podrían aplicarse a estudios vinculados con la enfermedad de Parkinson.

Kennedy sintetizó la lógica del planteo: “Si entendemos dónde se está descomponiendo la coordinación, ya sea que eso ocurra en gravedad alterada o aquí en la Tierra, nos da un punto en el que podemos intervenir y hacer correcciones”.

La investigación sigue en marcha y apunta a ampliar la comprensión de cómo la gravedad influye en la manera en que los seres humanos interactúan con el entorno y se adaptan a él. “Entender estos cambios puede conducir a nuevas técnicas que mejoren el rendimiento humano y a aplicaciones terapéuticas que nos permitan seguir explorando lo que es posible”, afirmó Kennedy.

Temas Relacionados

NASATexasespacioEnfermedad de ParkinsonNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

El evento destacó iniciativas innovadoras y testimonios que transforman la experiencia sanitaria en el país, con proyectos que apuestan por la empatía y la transformación de la atención médica

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

Un equipo del Reino Unido, Japón e Israel analizó las primeras vocalizaciones de una pequeña especie asiática y descubrió patrones estadísticos equivalentes a los que utilizan las personas al comunicarse. La investigación, difundida por Science Advances, desafía creencias previas sobre las características exclusivas del habla en nuestra especie

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

Pensar “fuera de la caja” exige suprimir una de las regiones más importantes del cerebro, afirma un nuevo estudio

Un equipo de la Universidad Emory comprobó, en modelos animales, que esa área promueve hábitos arraigados por encima de soluciones más eficaces, un hallazgo que podría tener implicaciones en el tratamiento de trastornos cognitivos

Pensar “fuera de la caja” exige suprimir una de las regiones más importantes del cerebro, afirma un nuevo estudio

Cómo una ilusión visual mostró el mecanismo cerebral que prepara una imagen antes de volverla consciente

El trabajo registró señales eléctricas en 18 jóvenes durante una prueba de menos de un segundo. Los resultados, publicados en PLOS Biology, ayudan a entender qué ocurre entre este estimulo inicial y la experiencia que finalmente percibimos

Cómo una ilusión visual mostró el mecanismo cerebral que prepara una imagen antes de volverla consciente

Qué son las micropausas laborales y los 5 consejos científicos para mantener la energía en la oficina

Investigadores de la Universidad de Queensland identificaron estrategias que combinan descansos breves y planificación, claves para optimizar el rendimiento y reducir el cansancio en el trabajo

Qué son las micropausas laborales y los 5 consejos científicos para mantener la energía en la oficina

DEPORTES

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

TELESHOW

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

Gladys Florimonte contó cómo transformó el menosprecio de su padre: “Tengo el nombre de su amante”

Gege Neumann cumplió 43 años: los emotivos saludos de su hermana Nicole, su familia y amigos

Adrián Suar habló de cirugías estéticas y retoques: “Me cuido bastante”

Mirtha Legrand acompañó a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro: “Siempre estuvo a mi lado”

INFOBAE AMÉRICA

Secretaria general de SICA buscará reactivar diálogo político de alto nivel en Centroamérica

Secretaria general de SICA buscará reactivar diálogo político de alto nivel en Centroamérica

Comunidades indígenas de Panamá acuerdan nuevas medidas para frenar la deforestación en Darién

Dos policías fallecieron y dos más heridos en un fuerte accidente de tránsito en Guatemala

Universidad de Panamá mantiene estable su matrícula en 84 mil estudiantes durante el primer semestre

Costa Rica activa seguimiento por terremoto en Colombia: unos 100 costarricenses viven en zonas más afectadas