Salud

La dieta mediterránea estaría asociada con una menor aparición de arrugas y flacidez facial

Estudios científicos relacionan una alimentación basada en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y frutos secos con una mayor preservación de la vitalidad y la elasticidad de la piel, contribuyendo a retrasar los signos de envejecimiento facial

Guardar
Los productos finales de glicación
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs), generados por azúcares simples y ciertos métodos de cocción, afectan la flexibilidad y regeneración de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios científicos relacionan una alimentación basada en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y frutos secos con una mayor preservación de la vitalidad y la elasticidad de la piel, contribuyendo a retrasar los signos de envejecimiento facial.

La relación entre dieta y envejecimiento de la piel ha captado el interés de la investigación científica reciente no solo por cuestiones estéticas, sino también por la urgencia de encontrar estrategias que prolonguen la salud cutánea ante los desafíos de la longevidad y la degradación ambiental.

Diversos estudios subrayan que la alimentación puede afectar de manera determinante la elasticidad y firmeza de la piel al intervenir en factores moleculares claves que aceleran o retardan los signos visibles del paso del tiempo, según artículos publicados en revistas especializadas como Nutrients y revisiones científicas del National Institutes of Health.

La combinación de antioxidantes, colágeno
La combinación de antioxidantes, colágeno hidrolizado y estrategias dietéticas personalizadas representa una vía prometedora para combatir el envejecimiento de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hallazgos, se destaca el papel central del azúcar como factor oculto en el envejecimiento cutáneo, tanto por el proceso de glicación —donde las moléculas de azúcar se adhieren al colágeno y la elastina, debilitando la capacidad de regeneración y favoreciendo la aparición de arrugas— como por la acumulación progresiva de productos finales de glicación avanzada (AGEs).

Estos compuestos, de origen endógeno y dietético, afectan la dermis y hacen la piel menos flexible y más propensa a daños. La evidencia muestra que el consumo habitual de azúcar y ultra procesados acelera la formación de arrugas profundas y flacidez, efectos que suelen manifestarse antes de la edad esperada.

La evidencia recopilada en Nutrients y en revisiones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health indica que los AGEs no solo provienen del metabolismo interno, sino también de la dieta, especialmente de alimentos ricos en azúcares simples y preparados mediante fritura o asado, lo que incrementa su concentración en la piel.

Además, medir el impacto específico de cada nutriente o dieta a largo plazo sobre la apariencia cutánea sigue siendo un desafío metodológico debido a la dificultad de controlar la alimentación en grandes poblaciones humanas.

Nutrientes, hábitos y factores de riesgo

Las investigaciones recientes resaltan la
Las investigaciones recientes resaltan la influencia de la dieta sobre la elasticidad y el envejecimiento de la piel, y su impacto en la salud cutánea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura de la piel depende del equilibrio entre la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. El envejecimiento afecta estos estratos a través de dos procesos: cronoenvejecimiento, vinculado

a factores genéticos y hormonales, y fotoenvejecimiento, resultado de la exposición a radiación ultravioleta y modificable mediante intervenciones en el estilo de vida, especialmente la alimentación.

Las deficiencias de vitaminas como la C, cuya ausencia impide una correcta reparación y regeneración cutánea, o de minerales como zinc y cobre pueden provocar trastornos funcionales, aumentar la inflamación y adelantar los signos de deterioro. Investigaciones citadas en Nutrients sugieren que consumir más de 2 litros de agua al día favorece la hidratación superficial y profunda, sobre todo en quienes previamente ingerían poca agua.

El tabaco y el alcohol se relacionan con una aceleración del envejecimiento facial. El tabaco modifica el grosor de la capa córnea y favorece pigmentación irregular, mientras que el alcohol altera la composición lipídica y la barrera epidérmica.

Según Nutrients, dejar estos hábitos ayuda a frenar la formación de arrugas y la pérdida de volumen facial. Además, las dietas ricas en grasas saturadas y productos ultraprocesados promueven inflamación y estrés oxidativo, dañando la matriz dérmica. El consumo elevado de azúcares simples y ciertos métodos de cocción aumentan la concentración de AGEs cutáneos. Nutrients destaca que, con un control estricto de la glucemia, puede reducirse hasta un 25% el colágeno glucosilado en cuatro meses.

Entre los alimentos que aceleran la glicación y el envejecimiento cutáneo, las revisiones científicas mencionan refrescos, bollería, pan blanco, pasta, arroz refinado y productos con grasas trans. Freír o asar los alimentos también incrementa el contenido de AGEs.

Antioxidantes y estrategias dietéticas

Para contrarrestar los efectos del envejecimiento, las recomendaciones apuntan al aumento en la ingesta de antioxidantes naturales. Según Nutrients y otros estudios, compuestos como los polifenoles de frutas, verduras y té, las vitaminas A, E y C, además del colágeno hidrolizado, proteínas magras y ácidos grasos insaturados presentes en aceite de oliva, frutos secos y aguacate, han demostrado eficacia en estudios experimentales.

El abandono de hábitos como
El abandono de hábitos como el tabaco y el alcohol reduce la formación de arrugas y mejora el volumen y tono facial- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes actúan eliminando radicales libres, reforzando la actividad enzimática y regulando proteínas que mantienen la estructura cutánea. La administración oral de péptidos de colágeno y aceites ricos en omega-3 estimula la síntesis de componentes dérmicos y atenúa la inflamación asociada a los AGEs.

La dieta mediterránea, centrada en alimentos frescos, proteínas magras y grasas saludables, es reconocida por preservar la elasticidad y vitalidad de la piel. Frutas de color intenso, verduras como espinaca y zanahoria, y proteínas de pescado y huevo destacan entre las alternativas más recomendadas.

Suplementación y perspectivas de futuro

La combinación de suplementación oral y tópica figura entre los enfoques más prometedores, aunque la literatura científica señala que perfeccionar tecnologías para mejorar la biodisponibilidad de antioxidantes en la piel sigue representando un reto. El consenso de los expertos indica que el efecto de los ingredientes anti-envejecimiento proviene de su capacidad de servir como precursores de la matriz dérmica, eliminar radicales libres y regular la actividad enzimática que sostiene la estructura de la piel. El colágeno es clave para mantener la firmeza cutánea, y su pérdida acelerada se asocia con dietas altas en azúcar. La investigación avanza hacia recomendaciones personalizadas y nuevas estrategias para prolongar la juventud de la piel desde la alimentación.

Temas Relacionados

María José CachafeiroNutrientsOKdiarioEnvejecimiento CutáneoGlicación AvanzadaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es el mejor momento del día para consumir electrolitos, de acuerdo con especialistas en nutrición

Expertos explican en qué situaciones del día pueden ser más útiles para mantener el equilibrio de líquidos, favorecer la recuperación y apoyar el funcionamiento del organismo

Cuál es el mejor momento

Cuántos minutos de ejercicio al día ayudan a estimular la dopamina y mejorar el bienestar mental, según expertos

Organismos de salud destacan que rutinas cortas y sostenidas pueden influir en la producción de este neurotransmisor asociado al placer y la motivación

Cuántos minutos de ejercicio al

Investigadores japoneses crearon una IA que detectaría enfermedades raras utilizando fotos de las manos de los pacientes

El sistema, que se basa en identificar la acromegalia con alta precisión, protege la privacidad y abre la puerta a nuevas aplicaciones médicas

Investigadores japoneses crearon una IA

Pistachos o castañas de cajú: cuál es más saludable según especialistas

Un análisis nutricional reveló qué aporta cada fruto seco y en qué casos conviene elegir uno u otro para mejorar la calidad de la alimentación

Pistachos o castañas de cajú:

La razón poco conocida por la que algunas personas experimentan ansiedad al despertar

Expertos de Cleveland Clinic indican que la falta de sueño regular y el estrés pueden favorecer la ansiedad, recomendando mejorar la rutina nocturna y buscar ayuda profesional si el malestar limita las actividades cotidianas

La razón poco conocida por
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Deportiva Riestra anunció la contratación del “Hazard nigeriano”

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

“No hay dónde esconderse”: la fuerte autocrítica del jefe de Alpine tras la mala clasificación de Colapinto y Gasly en el GP de Australia de la F1

El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

TELESHOW
Internaron a Floppy Tesouro por

Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

INFOBAE AMÉRICA

Alerta de viaje en EEUU:

Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán

La moda salvadoreña será exhibida en Nueva York, Colombia y Marruecos en 2026

Portugal despide con honores al escritor António Lobo Antunes en una emotiva ceremonia en Lisboa

Esto es lo que debe hacer si pierde su pasaporte de Estados Unidos durante un viaje al extranjero

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán