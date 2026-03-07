La dieta mediterránea estaría asociada con una menor aparición de arrugas y flacidez facial

Los productos finales de glicación avanzada (AGEs), generados por azúcares simples y ciertos métodos de cocción, afectan la flexibilidad y regeneración de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios científicos relacionan una alimentación basada en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y frutos secos con una mayor preservación de la vitalidad y la elasticidad de la piel, contribuyendo a retrasar los signos de envejecimiento facial.

La relación entre dieta y envejecimiento de la piel ha captado el interés de la investigación científica reciente no solo por cuestiones estéticas, sino también por la urgencia de encontrar estrategias que prolonguen la salud cutánea ante los desafíos de la longevidad y la degradación ambiental.

Diversos estudios subrayan que la alimentación puede afectar de manera determinante la elasticidad y firmeza de la piel al intervenir en factores moleculares claves que aceleran o retardan los signos visibles del paso del tiempo, según artículos publicados en revistas especializadas como Nutrients y revisiones científicas del National Institutes of Health.

Entre los hallazgos, se destaca el papel central del azúcar como factor oculto en el envejecimiento cutáneo, tanto por el proceso de glicación —donde las moléculas de azúcar se adhieren al colágeno y la elastina, debilitando la capacidad de regeneración y favoreciendo la aparición de arrugas— como por la acumulación progresiva de productos finales de glicación avanzada (AGEs).

Estos compuestos, de origen endógeno y dietético, afectan la dermis y hacen la piel menos flexible y más propensa a daños. La evidencia muestra que el consumo habitual de azúcar y ultra procesados acelera la formación de arrugas profundas y flacidez, efectos que suelen manifestarse antes de la edad esperada.

La evidencia recopilada en Nutrients y en revisiones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health indica que los AGEs no solo provienen del metabolismo interno, sino también de la dieta, especialmente de alimentos ricos en azúcares simples y preparados mediante fritura o asado, lo que incrementa su concentración en la piel.

Además, medir el impacto específico de cada nutriente o dieta a largo plazo sobre la apariencia cutánea sigue siendo un desafío metodológico debido a la dificultad de controlar la alimentación en grandes poblaciones humanas.

Nutrientes, hábitos y factores de riesgo

La estructura de la piel depende del equilibrio entre la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. El envejecimiento afecta estos estratos a través de dos procesos: cronoenvejecimiento, vinculado

a factores genéticos y hormonales, y fotoenvejecimiento, resultado de la exposición a radiación ultravioleta y modificable mediante intervenciones en el estilo de vida, especialmente la alimentación.

Las deficiencias de vitaminas como la C, cuya ausencia impide una correcta reparación y regeneración cutánea, o de minerales como zinc y cobre pueden provocar trastornos funcionales, aumentar la inflamación y adelantar los signos de deterioro. Investigaciones citadas en Nutrients sugieren que consumir más de 2 litros de agua al día favorece la hidratación superficial y profunda, sobre todo en quienes previamente ingerían poca agua.

El tabaco y el alcohol se relacionan con una aceleración del envejecimiento facial. El tabaco modifica el grosor de la capa córnea y favorece pigmentación irregular, mientras que el alcohol altera la composición lipídica y la barrera epidérmica.

Según Nutrients, dejar estos hábitos ayuda a frenar la formación de arrugas y la pérdida de volumen facial. Además, las dietas ricas en grasas saturadas y productos ultraprocesados promueven inflamación y estrés oxidativo, dañando la matriz dérmica. El consumo elevado de azúcares simples y ciertos métodos de cocción aumentan la concentración de AGEs cutáneos. Nutrients destaca que, con un control estricto de la glucemia, puede reducirse hasta un 25% el colágeno glucosilado en cuatro meses.

Entre los alimentos que aceleran la glicación y el envejecimiento cutáneo, las revisiones científicas mencionan refrescos, bollería, pan blanco, pasta, arroz refinado y productos con grasas trans. Freír o asar los alimentos también incrementa el contenido de AGEs.

Antioxidantes y estrategias dietéticas

Para contrarrestar los efectos del envejecimiento, las recomendaciones apuntan al aumento en la ingesta de antioxidantes naturales. Según Nutrients y otros estudios, compuestos como los polifenoles de frutas, verduras y té, las vitaminas A, E y C, además del colágeno hidrolizado, proteínas magras y ácidos grasos insaturados presentes en aceite de oliva, frutos secos y aguacate, han demostrado eficacia en estudios experimentales.

Los antioxidantes actúan eliminando radicales libres, reforzando la actividad enzimática y regulando proteínas que mantienen la estructura cutánea. La administración oral de péptidos de colágeno y aceites ricos en omega-3 estimula la síntesis de componentes dérmicos y atenúa la inflamación asociada a los AGEs.

La dieta mediterránea, centrada en alimentos frescos, proteínas magras y grasas saludables, es reconocida por preservar la elasticidad y vitalidad de la piel. Frutas de color intenso, verduras como espinaca y zanahoria, y proteínas de pescado y huevo destacan entre las alternativas más recomendadas.

Suplementación y perspectivas de futuro

La combinación de suplementación oral y tópica figura entre los enfoques más prometedores, aunque la literatura científica señala que perfeccionar tecnologías para mejorar la biodisponibilidad de antioxidantes en la piel sigue representando un reto. El consenso de los expertos indica que el efecto de los ingredientes anti-envejecimiento proviene de su capacidad de servir como precursores de la matriz dérmica, eliminar radicales libres y regular la actividad enzimática que sostiene la estructura de la piel. El colágeno es clave para mantener la firmeza cutánea, y su pérdida acelerada se asocia con dietas altas en azúcar. La investigación avanza hacia recomendaciones personalizadas y nuevas estrategias para prolongar la juventud de la piel desde la alimentación.