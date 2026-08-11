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La trampa de la góndola llena: por qué la variedad de verduras es más escasa de lo que parece

Detrás de una oferta que luce abundante, un estudio científico reveló que cada vez se consumen menos tipos de hortalizas, con consecuencias para la salud y la producción de alimentos

Primer plano de una tabla de madera clara con una gran variedad de vegetales frescos, como brócoli, zanahorias, espárragos, coliflor, alcachofa, espinacas y remolachas.
La pérdida de biodiversidad en hortalizas reduce la variedad genética disponible y limita las opciones de verduras que llegan a la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque la góndola de verduras parezca cada vez más completa, en la práctica la oferta cotidiana suele girar alrededor de un grupo reducido de opciones. Tomate, lechuga, cebolla, zanahoria y brócoli concentran buena parte del consumo habitual.

Esa aparente abundancia convive con otro fenómeno menos visible y más relevante para la agenda alimentaria: la pérdida de biodiversidad en hortalizas reduce la variedad genética disponible y achica las opciones que llegan a la mesa.

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Ese recorte no solo tiene implicancias para la producción agrícola. También condiciona la calidad de la dieta, porque no todas las verduras aportan los mismos compuestos ni cumplen el mismo papel dentro de una alimentación variada.

Tazón con camotes, plato con zanahorias, tazón con espinacas, tazón con mangos, cesta con tomates, cesta con brócoli, todo sobre mesa de madera.
La oferta cotidiana de verduras suele concentrarse en tomate, lechuga, cebolla, zanahoria y brócoli, pese a la apariencia de abundancia en la góndola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó Muy Interesante, la homogeneización del mercado prioriza variedades seleccionadas por rendimiento, duración o resistencia al transporte, aun cuando esa lógica no refleje toda la diversidad nutricional y agronómica disponible.

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La pregunta de fondo ya no pasa solo por cuánta verdura se consume, sino por cuánta diversidad real conserva ese consumo. Ese punto gana relevancia en un contexto donde la alimentación saludable ocupa un lugar central en la conversación pública.

La biodiversidad vegetal aparece así como un tema que cruza bienestar, salud pública y capacidad de adaptación del sistema alimentario.

Un tazón de madera lleno de espinacas, ejotes, brócoli y coles de Bruselas. Más espinacas y coles cortadas están en una tela clara junto a una ventana.
El estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences señala que la biodiversidad vegetal también influye en la calidad de la dieta y en los perfiles nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

No alcanza con sumar cantidad

La discusión sobre alimentación saludable suele concentrarse en porciones, calorías o nutrientes puntuales. El enfoque sobre biodiversidad agrega otra dimensión: dos personas pueden consumir una cantidad similar de verduras y, aun así, incorporar perfiles nutricionales distintos.

El trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences plantea que una crucífera como el brócoli, una aliácea como el puerro, una raíz y una hortaliza de hoja no aportan la misma combinación de fibra, carotenoides y compuestos azufrados.

Los carotenoides son pigmentos naturales presentes en muchas verduras y los compuestos azufrados son moléculas características de algunos grupos vegetales, como ajo o puerro. Los investigadores señalaron que la composición también cambia según la especie, la variedad, el suelo, el clima, el momento de cosecha y el modo de cocción.

Una hortaliza muy saludable.
Los investigadores explican que brócoli, puerro, hortalizas de hoja y raíces aportan combinaciones distintas de fibra, carotenoides y compuestos azufrados (wikimedia commons - Björn König)

El estudio también advierte que la relación entre diversidad vegetal y microbioma intestinal exige cautela. El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habita el intestino y participa en procesos digestivos y metabólicos.

Distintas fibras pueden fermentarse de maneras diferentes según esas comunidades, aunque los autores no plantean una regla única que permita afirmar el mismo efecto en toda la población.

Un problema de bienestar y también de producción

La pérdida de diversidad no se limita al plano nutricional. Los investigadores describen que la concentración del mercado en pocas variedades responde a criterios productivos y comerciales concretos: mejor rendimiento, apariencia uniforme, mayor vida útil y resistencia logística. Ese modelo facilita la distribución a gran escala, pero también concentra riesgos.

Sacos y canastas repletos de papas nativas de varios colores y formas en un mercado. Fondo con paredes de adobe y personas difuminadas.
El trabajo advierte que la relación entre diversidad vegetal y microbioma intestinal no permite afirmar un mismo efecto para toda la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la producción depende de un conjunto acotado de variedades, una plaga, una sequía o una ola de calor puede tener un impacto más extendido. En ese punto entra en juego la seguridad alimentaria, entendida como la capacidad de sostener el acceso a alimentos suficientes y estables.

La diversidad genética funciona como una reserva de rasgos útiles para responder a condiciones cambiantes, entre ellos tolerancia al calor, salinidad o patógenos.

En esa línea, Maarten van Zonneveld, investigador que firma el trabajo junto con Colin K. Khoury, Cary Fowler y otros especialistas, advirtió en el estudio que la biodiversidad de las verduras está insuficientemente conservada y aprovechada.

La preocupación incluye la erosión de variedades locales y el escaso uso de parientes silvestres, que conservan genes valiosos para el mejoramiento vegetal.

Primer plano de zanahorias enteras y en espiral, trozos de batata, espinaca, rodajas de pimientos, huevo escalfado, nueces y cítricos como naranja, limón y lima.
La concentración de la producción en pocas variedades de verduras aumenta los riesgos ante plagas, sequías y olas de calor y afecta la seguridad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el tema entra en la agenda de salud pública

La relevancia del debate también se apoya en la escala del consumo insuficiente de verduras. Un estudio publicado en Nature Medicine, basado en Global Burden of Disease 2019, atribuyó 429.000 muertes en el mundo al bajo consumo de verduras.

Los autores aclararon que se trata de estimaciones modelizadas y no de un conteo directo de defunciones. Ese dato no prueba por sí solo que una dieta más diversa resuelva el problema, pero sí muestra que el consumo de verduras ocupa un lugar concreto en la agenda de salud.

En ese marco, la biodiversidad deja de ser un asunto lejano o exclusivamente agrícola y se vuelve una pregunta práctica sobre qué tipo de oferta alimentaria se sostiene y se vuelve accesible.

Vista interior de un frigorífico con estantes llenos de tomates, plátanos, fresas, aguacates y manzanas rojas y verdes.
La agenda de salud pública incorpora la biodiversidad de verduras mientras iniciativas como Vegetables4Life buscan conservar semillas, variedades locales y recursos genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas y autores del trabajo plantean que ampliar la variedad sin convertir una hortaliza específica en solución resulta una vía más consistente que sumar alimentos de moda.

La referencia pasa por incorporar distintos colores y distintas familias botánicas a lo largo de la semana, sin presentar esa pauta como una fórmula universal.

Ese mismo criterio se extiende a la conservación de semillas y variedades locales. Los bancos de germoplasma reúnen materiales genéticos conservados para su estudio y uso futuro. Los investigadores sostienen que esos recursos solo cobran sentido cuando la diversidad se caracteriza, se multiplica y vuelve a circular en campos, mercados y cocinas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Maarten van Zonneveld advirtió que la biodiversidad de las verduras está insuficientemente conservada y aprovechada, con erosión de variedades locales y poco uso de parientes silvestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo científico menciona además iniciativas orientadas a recolectar, conservar y usar biodiversidad de verduras. Entre ellas aparece Vegetables4Life, impulsada por World Vegetable Center y Crop Trust como campaña de diez años.

Su meta anunciada de financiación es de 300 millones de dólares y apunta a identificar una veintena de puntos de alta diversidad en el mundo. Ese tipo de programas refuerza la idea de que la variedad en la mesa no depende solo de elecciones individuales, sino de políticas, investigación y acceso real a una oferta menos homogénea.

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