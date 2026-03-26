La revista The Lancet se retractó por un artículo de 1977 sobre talco y riesgo de cáncer

The Lancet publicó el detalle de la investigación por la que decidió retirar el artículo de 1977 (The Lancet)

La prestigiosa revista The Lancet publicó ayer una retractación sobre un comentario anónimo difundido en 1977 que afirmaba que el talco cosmético no representaba riesgos graves para la salud. Según el consejo editorial de la revista, la decisión se tomó tras recibir pruebas de que el texto fue escrito por un consultor remunerado por un laboratorio fabricante de talco.

La retractación fue motivada por una denuncia enviada el 8 de diciembre de 2025 por los investigadores Gerald Markowitz y David Rosner, de la Universidad de Columbia, quienes identificaron la autoría real del comentario y documentaron el vínculo económico con el laboratorio.

Los investigadores aportaron memorandos y correspondencia interna que prueban que el consultor compartió un borrador avanzado con la compañía y lo adaptó a sus intereses antes de la publicación.

“Rosner y Markowitz nos han proporcionado pruebas de que el autor compartió un borrador avanzado de este artículo con Johnson & Johnson y lo modificó tras recibir sus comentarios. Si los editores de The Lancet hubieran tenido conocimiento de esta situación y del conflicto de intereses no declarado del autor, no habrían publicado este comentario. Por lo tanto, retiramos este artículo“, indica la declaración publicada ayer en la revista, a 49 años de la publicación del comentario original.

Descubrimiento del conflicto de intereses

El artículo original publicado en The Lancet en 1977 (The Lancet)

La investigación que condujo a la retractación surgió a partir del trabajo de Markowitz y Rosner, profesores eméritos especializados en historia de la salud pública de la Universidad de Columbia. Ambos revisaron documentos corporativos y judiciales relacionados con la industria del talco, y encontraron evidencia de que el comentario había sido elaborado por Francis JC Roe, consultor de un laboratorio fabricante, y no por los editores de la revista.

El 8 de diciembre de 2025, Markowitz y Rosner enviaron un correo electrónico a The Lancet acompañado de pruebas materiales, incluidas cartas, memorandos y notas manuscritas que confirmaban el conflicto de intereses. Parte de estos documentos está archivada en la base de datos pública ToxicDocs, que recopila más de 15 millones de páginas de registros sobre contaminantes industriales.

The Lancet reconoció que en esa época era habitual publicar comentarios sin firmar y que no dispone de registros completos de sus políticas editoriales de los años setenta, pero consideró que la omisión de este conflicto de intereses representa una violación ética grave. The Lancet señaló que el conflicto de intereses no declarado constituyó “una clara violación de la ética editorial”.

El conflicto de intereses no declarado implica una violación grave de la ética editorial según la declaración oficial de The Lancet

En diciembre de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) presentó una propuesta de reglamento para establecer métodos de detección de asbesto en el talco cosmético.

Esta iniciativa buscaba asegurar que los productos de uso cotidiano estuvieran libres de fibras de asbesto, lo que habría significado un cambio de rumbo en la protección de la salud pública frente a enfermedades asociadas a este mineral. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2025, la FDA retiró la propuesta.

Tras recibir las pruebas, The Lancet explicó que “publicar comentarios sin firmar solía ser práctica habitual”, pero que tras revisar los documentos se concluye que fue escrito por Francis JC Roe.

En el comentario de retracción la revista consideró que “el conflicto de intereses de Roe con Johnson & Johnson constituyó una clara violación de la ética editorial. En nuestra opinión, si los editores de la época hubieran tenido conocimiento de esta situación y del conflicto de intereses no declarado del autor, no habrían publicado este comentario. Por consiguiente, The Lancet ha decidido retractarse”.