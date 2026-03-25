Por qué el cerebro distingue los colores de una forma que desconcierta a los científicos

Erwin Schrödinger propuso en el siglo XX que la percepción del color se podría explicar mediante estructuras geométricas en la mente humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos del siglo veinte, Erwin Schrödinger propuso que la percepción del color podía explicarse mediante una estructura matemática subyacente, sugiriendo que los colores se organizan en la mente humana según principios geométricos. Esta idea surgió en un contexto de colaboración entre física, psicología y biología, y partía de la observación de que las personas tienden a percibir y clasificar los matices cromáticos siguiendo patrones universales.

De este modo, Schrödinger planteó que el espacio del color podía representarse como un modelo geométrico, donde la distancia entre puntos reflejaba la diferencia percibida entre colores. Su aporte permitió desarrollar modelos matemáticos que dominaron el estudio de la relación entre la luz y la experiencia visual durante décadas, según advierte Muy Interesante.

Concepto de espacio perceptual del color y su importancia

El espacio perceptual del color es una construcción teórica que describe cómo los seres humanos experimentan, organizan y comparan los colores. A diferencia de la simple medición física de la luz, se centra en la forma en que el cerebro interpreta y estructura la información cromática y permite situar los colores percibidos según su similitud o diferencia: tonos cercanos ocupan posiciones próximas, mientras que los colores muy distintos se ubican en regiones alejadas.

La noción de espacio perceptual del color permite comprender cómo el cerebro organiza y compara la información cromática, clave en neurociencia y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este espacio perceptual resulta crucial tanto para la ciencia como para el arte, el diseño y la tecnología de imagen, porque ayuda a comprender por qué ciertas combinaciones de colores resultan armónicas y otras producen contrastes. Ofrece un marco objetivo para comparar la percepción cromática entre distintas personas y culturas, habilitando el desarrollo de experimentos psicofísicos y modelos matemáticos más precisos.

Hipótesis geométrica tradicional y la propuesta de Schrödinger

Durante buena parte del siglo veinte, la hipótesis geométrica tradicional —representada por la propuesta de Schrödinger— dominó la investigación sobre el color. Se asumía que el espacio cromático podía describirse usando geometría clásica, como esferas o elipsoides, donde la distancia reflejaba la diferencia percibida entre dos colores. En este entorno, la similitud cromática se traducía en cercanía geométrica, facilitando el uso de herramientas matemáticas avanzadas para analizar la experiencia visual.

Estos modelos integraban principios matemáticos y hallazgos sobre la fisiología ocular, intentando unificar la experiencia visual bajo reglas geométricas fijas. No obstante, el supuesto de patrones geométricos rígidos fue objetado por investigaciones experimentales y matemáticas más recientes, que demostraron limitaciones en estos modelos, destaca Muy Interesante.

Durante décadas, la hipótesis geométrica tradicional describió el espacio cromático con geometría clásica, estableciendo la base de los modelos matemáticos sobre la visión del color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos del estudio reciente sobre la naturaleza no riemanniana del espacio del color

Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences revisó críticamente la validez de la hipótesis tradicional. El equipo de investigadores demostró que el espacio perceptual del color en los seres humanos no puede describirse adecuadamente mediante la geometría riemanniana, que plantea regularidad y simetría en las distancias entre puntos.

En los experimentos realizados, se observó que la percepción cromática presenta distorsiones y complejidades que no encajan dentro del marco geométrico clásico. Los resultados indicaron que la estructura real del espacio del color es más irregular, mostrando diferencias perceptuales que no corresponden a una única métrica geométrica convencional. Este hallazgo modifica la forma en que la ciencia comprende la percepción visual y obliga a reconsiderar supuestos previos.

Implicaciones de los hallazgos para la neurociencia y la percepción visual

Las conclusiones del estudio impactan en la neurociencia y en la comprensión de los procesos cerebrales implicados en la visión. Si el espacio perceptual del color no es riemanniano, los actuales modelos sobre cómo el cerebro codifica y discrimina los colores deben ser revisados. Esto revela una percepción cromática humana aún más compleja, imponiendo nuevos retos para la investigación en neurociencia, psicología y tecnología.

Un estudio reciente demostró que la percepción cromática humana no se ajusta a la geometría riemanniana, lo que plantea nuevas direcciones para la investigación neurocientífica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura no riemanniana implica que el sistema visual utiliza estrategias diferentes de las asumidas, influyendo en campos como la inteligencia artificial, la reproducción de color y el diseño de herramientas diagnósticas para problemas visuales.

Validación experimental y métodos utilizados en la investigación

Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores diseñaron experimentos psicofísicos donde los participantes evaluaban la similitud entre pares de colores y emplearon técnicas matemáticas avanzadas para analizar los datos, verificando si los patrones de respuesta concordaban con los modelos geométricos tradicionales. Los resultados mostraron desviaciones sistemáticas imposibles de explicar mediante geometría riemanniana, lo que confirmó la necesidad de modelos más flexibles.

La combinación de métodos experimentales y matemáticos permitió validar que la percepción del color exige enfoques más complejos para describirla con precisión, estableciendo así una base sólida para futuras investigaciones.

El hallazgo impulsa la colaboración interdisciplinaria para crear nuevas herramientas matemáticas y ampliar el conocimiento sobre la experiencia visual humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la comprensión científica y proyecciones futuras

El descubrimiento sobre la naturaleza no riemanniana del espacio perceptual del color marca un punto de inflexión en la investigación científica. La revisión y ampliación de las propuestas originales de Schrödinger abren nuevas vías para estudiar cómo se estructura la experiencia visual y su impacto en la tecnología, la inteligencia artificial y el arte.

El estudio remarca la importancia de desarrollar herramientas matemáticas específicas para describir la percepción humana y destaca la necesidad de colaboración interdisciplinaria entre matemáticos, neurocientíficos y psicólogos. La percepción cromática se presenta así como un fenómeno complejo y dinámico, con numerosos interrogantes abiertos para la ciencia.