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Avanza una ciclogénesis que afectará al AMBA y al Litoral con lluvias y vientos intensos

El fenómeno meteorológico se desarrollará entre el lunes y el martes, con precipitaciones y ráfagas intensas. Hay alertas vigentes para varias provincias

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de la ciclogénesis y sus efectos adversos en el centro y norte del país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de la ciclogénesis y sus efectos adversos en el centro y norte del país

El fenómeno meteorológico conocido como ciclogénesis se convertirá en el eje central del inicio de abril en el país, con una secuencia de eventos que alterará el panorama climático en vastas regiones.

Se espera que el desarrollo y maduración del fenómeno sobre el este del territorio nacional entre el lunes 6 y el martes 7 pueda desencadenar lluvias torrenciales, ráfagas de viento severas y una inestabilidad atmosférica que marcó a la Semana Santa y lo hará los días posteriores.

La llegada de la ciclogénesis, definida por los meteorólogos como la formación y evolución de un centro de bajas presiones capaz de disparar episodios de “mal tiempo”, se manifestará en el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste del país, las cuales se concentrarán con fuerza sobre el centro y sur del Litoral y, posteriormente, sobre el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires pueden registrar hasta 240 milímetros de lluvia acumulada en dos días, según pronósticos
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires pueden registrar hasta 240 milímetros de lluvia acumulada en dos días, según pronósticos

El medio especializado Meteored advirtió que distintos modelos de pronóstico internacionales coinciden en proyectar más de 50 milímetros de lluvia acumulada en dos días para Buenos Aires, y entre 150 y hasta 240 milímetros en sectores de Entre Ríos, Santa Fe y el nordeste bonaerense.

Es por esto mismo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió diversas alertas. El sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte de Corrientes, oeste de Santiago del Estero, oeste de Chaco, oeste de Formosa y Jujuy tienen advertencia amarilla.

En cambio, en lo que es centro y norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, la alerta es de color naranja, ya que el impacto del sistema sería mayor.

Las alertas del SMN para el lunes
Las alertas del SMN para el lunes

Las consecuencias de la ciclogénesis no se limitarán a la precipitación acumulada. El fenómeno, que alcanzará su madurez el martes, impactará también la costa este y noreste de la provincia de Buenos Aires con ráfagas de viento que se aguarda puedan oscilar entre los 50 y 70 km/h y, en zonas costeras y el estuario exterior del Río de la Plata, podrían superar los 100 km/h.

En cuanto al sector agropecuario, Meteored insiste en que será seriamente afectado. La ciclogénesis arriba a una región con suelos ya saturados, lo que eleva el riesgo de anegamientos en lotes bajos.

Además, el AMBA, especialmente en sectores del sur y el norte del conurbano, como Ezeiza y Escobar vienen de una secuencia de episodios extremos. El viernes, las tormentas descargaron hasta 70 milímetros de agua en una hora, acompañadas de granizo, caída de árboles, voladura de techos y personas heridas por los destrozos.

Este sábado, la crecida del Río de la Plata rozó los 3 metros en los puertos metropolitanos y podría repetirse durante la segunda pleamar nocturna.

Tras el fenómeno de ciclogénesis, un frente frío empujará el sistema hacia el norte desde el miércoles, lo que permitirá que la región central recupere la estabilidad progresivamente. Las temperaturas máximas en la zona pampeana descenderán a valores de entre 18 y 22 °C, la nubosidad disminuirá y las precipitaciones se volverán escasas. La Patagonia mantendría su estabilidad, mientras que el norte argentino solo registrará chaparrones aislados en los días subsiguientes, como último eco del sistema.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

El AMBA enfrentará ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y lluvias intensas
El AMBA enfrentará ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y lluvias intensas

La región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo similar al sábado. Ya sin probabilidad de lluvias, la temperatura se mantendrá baja. La máxima llegará por la tarde con 21 grados, mientras que la mañana será el momento de la mínima con apenas 14 °C.

De acuerdo con los datos del SMN, y como parte de la inestabilidad que generará la ciclogénesis, a partir del lunes ya se esperan precipitaciones. El lunes por la tarde y noche se registrará la probabilidad más alta de lluvias, con 70%. El termómetro será regular: máxima de 20 °C y mínima de 17 °C. Las ráfagas de viento rondarán entre los 42 y 59 kilómetros por hora.

Ya para el martes, si bien el sistema podría cambiar la situación, la probabilidad de tormentas es del 40%. La máxima será de 21 grados, mientras que la mínima de 16, según el pronóstico del organismo nacional.

El resto de la semana, en el AMBA la situación mejorará y no habrá más chances de que llueva. De miércoles a viernes, las máximas rondarán entre 21 y 22 grados, y las mínimas entre 14 y 17 grados.

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