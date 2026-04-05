De Asia a Europa: Wanda Nara mostró sus mejores fotos tras un mes de viaje por seis ciudades icónicas

Wanda Nara compartió un carrete de su mes de viaje por el mundo (Instagram)

Después de un mes recorriendo distintos destinos del mundo, Wanda Nara compartió en sus redes sociales un carrete que resume la diversidad, el ritmo y las experiencias de sus vacaciones por ciudades y paisajes de Asia y Europa. La empresaria y conductora alternó entre el lujo urbano, el turismo cultural, la moda y el relax, dejando una selección de imágenes que reflejan su costado más espontáneo y cosmopolita. En este recorrido, pasó por Milán, Maldivas, París, Tokio, Shanghái y Kyoto, en una travesía que combinó aventura, descanso y curiosidad.

El álbum comienza con Wanda en una estación de tren en Japón, rodeada de valijas de diferentes tamaños y colores, entre ellas una maleta rosa decorada con stickers y un llavero de Hello Kitty. Luciendo un look deportivo —campera negra y roja, calzas oscuras y zapatillas—, la empresaria muestra el costado más práctico y cómodo de sus viajes, lista para afrontar largas jornadas de traslado entre ciudades. El detalle de los equipajes y el entorno moderno de la estación refuerzan la imagen de una viajera experimentada, acostumbrada a moverse por distintos rincones del mundo.

En otra foto, Wanda posa frente a una galería de juegos, con gorro de lana negro y campera de jean, rodeada de máquinas de peluches y premios. El gesto serio y curioso en su rostro, junto al colorido ambiente, suman un guiño lúdico y divertido a la experiencia japonesa, reflejando la capacidad de Wanda para encontrar momentos de juego y disfrute en cada destino.

Wanda posó para una selfie junto a un ciervo, mientras disfrutó de un helado verde con un corazón rosa durante su viaje.

Durante su estadía en Maldivas hicieron un viaje en barco por las distintas islas que compoenen el lugar

Conjunto color negro, cartera Hermès de color verde y anteojos de sol plateados fueron los elegidos

Un curioso ciervo en Japón hurgo en el exclusivo bolso Chanel de Wanda

La gastronomía también tuvo su lugar destacado. Una de las postales muestra un plato de pasta servido en vajilla elegante, con detalles rojos y dorados, en lo que parece ser un restaurante de Milán o París. Wanda dedicó otro momento a retratar un frapuccino de matcha de Starbucks junto a su cartera rosa Louis Vuitton, sobre un banco de madera, mostrando que el café y los guiños fashionistas la acompañan incluso en los paréntesis del viaje.

Las Maldivas aparecen en el carrete con imágenes de playa, descanso y agua turquesa. En una postal, Wanda posa en bikini negra y gafas blancas, recostada en una reposera, disfrutando del sol y la tranquilidad del paisaje. El entorno paradisíaco y la luz natural refuerzan la idea de relax total, contrapuesta al ritmo urbano de otras ciudades.

El recorrido continuó en Shanghái, donde una imagen captura una avenida repleta de autos y rodeada de edificios modernos, ilustrando la magnitud y el dinamismo de la ciudad asiática. En Kyoto, Wanda caminó entre los icónicos torii rojos, llevando una campera deportiva y un bolso oscuro, sumergida en la cultura local y los colores típicos del Japón.

Wanda caminó por el emblemático sendero de torii rojos en el santuario Fushimi Inari-taisha

Una concurrida calle peatonal en un distrito histórico chino, adornada con edificios tradicionales, tiendas y letreros en caracteres, mientras los visitantes pasean

La conductora eligió probar los Kit Kat de matcha

Nara posó en ropa interior con la increíble vista de Japón de fondo

Uno de los momentos más insólitos y virales de la travesía se dio cuando un ciervo se acercó a su cartera Chanel en un parque japonés, protagonizando una escena espontánea y simpática que Wanda no dudó en compartir. En otra imagen, la empresaria disfruta un helado de matcha y corazón rosa, mientras el ciervo parece posar para la cámara, reforzando el costado lúdico y familiar del viaje.

La moda y el estilo estuvieron presentes en cada parada. Wanda mostró su cartera rosa, decorada con un llavero de Hello Kitty y acompañada por un matcha latte de Starbucks, y sumó otra imagen con una bici dorada de playa, canasto de mimbre y cartera verde, fusionando el espíritu veraniego con el guiño fashionista. En otra selfie, lució un gorro rosa Supreme y una cámara instantánea colgada al cuello, rodeada de peluches y merchandising en una tienda de Disney, en lo que parece ser un paseo por París o Tokio.

El carrete se completa con una imagen nocturna de Wanda descansando en la habitación de un hotel con ventanales que dejan ver la ciudad iluminada, probablemente Shanghái, disfrutando de un momento privado tras jornadas intensas. Cada foto, cada detalle y cada paisaje muestran la multiplicidad de experiencias que atravesó Wanda Nara en este mes de viaje: desde la aventura y la exploración cultural hasta el lujo, la moda, la diversión y el relax.

La empresaria pasó por la tienda oficial de Disney

Durante sus días en Maldivas eligió una colección de bikini y anteojos de sol

Wanda eligió conjuntos cómodos para el invierno asiático y europeo

Wanda ya regresó al país y se encuentra otra vez junto a sus cinco hijos (Instagram)

Así, el resumen de sus vacaciones por Milán, Maldivas, París, Tokio, Shanghái y Kyoto deja en claro que Wanda Nara es una verdadera trotamundos, capaz de combinar turismo, estilo personal, gastronomía y espontaneidad en un solo viaje. Con cada imagen, la empresaria reafirma su lugar como referente de vida cosmopolita y su habilidad para transformar cada destino en un escenario propio, donde la aventura, la estética y la curiosidad siempre están presentes.