Descubren un tesoro de fauna en Misiones, pero alertan por los pastizales exóticos

La ranita amarilla común (Dendropsophus minutus), hallada en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, es una especie de anfibios de la familia Hylidae

En uno de los rincones más verdes y biodiversos del terruño argentino, un equipo de científicos recorrió la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, en Comandante Andresito, Misiones, y logró identificar una sorprendente variedad de anfibios y reptiles: 759 ejemplares de 38 especies distintas.

El hallazgo, sin embargo, vino acompañado de una advertencia inquietante. Allí donde la selva original fue reemplazada por pastizales exóticos, la riqueza y la diversidad de la fauna disminuyen drásticamente. Los ambientes transformados muestran menos especies y menor abundancia que la selva protegida, el bosque en recuperación y el arbustal de chilcas, lo que enciende una alarma sobre el futuro de estos ecosistemas únicos.

La rana herrero (Boana faber) pertenece a la familia Hylidae y llega a alcanzar los 85 a 100 mm de longitud

El reemplazo silencioso de la selva por pastizales exóticos no solo transforma el paisaje, también borra parte de la riqueza natural que hace única a esta región. Tras seis campañas intensas de muestreo entre 2019 y 2023, los biólogos comprobaron que los pastizales artificiales albergan menos especies y menos animales. Esa caída en la diversidad deja expuesta la fragilidad de la fauna local ante los cambios que impone el avance humano sobre el suelo misionero.

La rana arborícola ocelada (Itapotihyla langsdorffii) es la única especie de su género y pertenece a la familia Hylidae. Se la conoce por su llamativo aspecto y su vida en los árboles

La investigación, liderada por el licenciado en biología y fotógrafo de vida silvestre Alfredo Sabaliauskas junto a Morgan Sebastián Miller (Facultad de Ciencias Exactas de la UBA), Tomás Carranza Perales (Ciencias Exactas de Córdoba) y Matías Romano (Reserva Privada San Sebastián de la Selva), se propuso mirar la selva con lupa. ¿El desafío? Comparar cuánta vida resiste en cuatro escenarios distintos de este rincón de Misiones, clave dentro del Corredor Biológico Urugua-í-Foerster. Desde la selva primaria intacta hasta el bosque en recuperación, pasando por el arbustal de chilcas y el pastizal exótico, cada ambiente reveló su propio pulso de biodiversidad.

Philodryas olfersii, una especie de serpiente de la familia Colubrida, fue otro de los reptiles hallados por los científicos

La Selva Paranaense, pulmón verde y santuario natural de la Argentina, resiste como puede el avance de la deforestación y los cambios de uso del suelo. Esta región, la más biodiversa del país, es también la más amenazada. El estudio advierte que cada modificación ambiental—desde la alteración del microclima hasta la pérdida de cuerpos de agua—desequilibra el delicado engranaje que sostiene a anfibios y reptiles. Por eso, los investigadores subrayan la importancia de registrar y monitorear cada rincón de este ecosistema, una tarea clave para diseñar estrategias de conservación y restauración en un territorio que no admite distracciones.

Reducción de anfibios y reptiles en pastizales exóticos de Misiones

Durante largas jornadas de campo, los científicos lograron identificar 759 ejemplares pertenecientes a 38 especies distintas de herpetofauna: 21 eran anfibios y 17 reptiles. Entre los registros figuran 21 especies de anuros de cinco familias, 12 serpientes de cuatro familias, 3 lagartijas de tres familias, además de una tortuga y una anfisbena. Todos fueron fotografiados y devueltos a su lugar, en un esfuerzo por no alterar el delicado equilibrio del ecosistema.

Phyllomedusa tetraploidea es una especie de anfibios de la familia Phyllomedusidae. Son de tamaño mediano (50-70mm) y de cuerpo robusto

Pero detrás de los números, el análisis reveló una tendencia imposible de ignorar. “La diversidad alfa fue más baja en el pastizal exótico, con diferencias significativas respecto de los otros tres sitios”, informaron los investigadores. En otras palabras, la variedad de especies—y la abundancia de animales—se desploma allí donde la selva fue desplazada por el avance de los pastizales.

El contraste resulta contundente: los ambientes nativos, como la selva y los sectores en recuperación superan los 24 taxones, mientras que en el pastizal exótico apenas lograron contabilizar nueve especies.

La patazeus o yararacusú (Bothrops jararacussu) es una especie de serpiente venenosa del género Bothrops, de la subfamilia de las víboras de foseta

La selva primaria es el sector más antiguo y menos intervenido de la reserva, donde se conservan árboles de gran porte, arroyos naturales y una vegetación exuberante que sirve de refugio para numerosas especies.

El bosque en recuperación, en cambio, es una zona que estuvo alterada por actividades humanas como la extracción de madera, pero que hoy muestra signos de regeneración, con árboles jóvenes y vegetación en crecimiento.

El arbustal de chilcas, en tanto, se caracteriza por la presencia dominante de arbustos y algunas especies nativas, y suele incluir lagunas artificiales o temporarias.

Boana stellae es una rana de la familia Hylidae, endémica de Brasil. Su dorso es de color marrón con manchas oscuras

Por último, el pastizal exótico es un ambiente abierto dominado por pastos introducidos para la ganadería, con menos diversidad de plantas y escasos refugios naturales para la fauna silvestre. Cada uno de estos ambientes ofrece distintas condiciones, y eso se refleja en la variedad y cantidad de animales que los habitan.

Los resultados en otro indicador clave

Los investigadores también midieron otro indicador clave como la diversidad beta, que permite comparar la composición de especies entre distintos ambientes. Los resultados volvieron a poner en la mira a los pastizales exóticos, donde este índice resultó notoriamente más bajo. El informe advierte que la baja diversidad alfa y beta en estos sectores está directamente ligada a la pérdida de biodiversidad provocada por el reemplazo de la vegetación nativa.

Micrurus altirostris es una serpiente de coral de la familia Elapidae. Mide entre 18 y 80 cm. Se identifica por su diseño consistente en anillos completos alrededor del cuerpo

Cuando el ambiente se simplifica, las comunidades quedan reducidas a pocas especies y a una abundancia uniforme. Esta monotonía debilita la capacidad del ecosistema para recuperarse y abre la puerta a la llegada de especies que se adaptan a condiciones menos exigentes. En contraste, el arbustal de chilcas y el bosque en recuperación demostraron conservar una riqueza de especies en muchos casos similar a la de la selva primaria.

La explicación, según el estudio, está en la transformación profunda del hábitat: la homogeneización del paisaje, la pérdida de cuerpos de agua y la falta de refugios naturales privan a reptiles y anfibios de los recursos imprescindibles para completar sus ciclos de vida. La alteración de estos factores clave hace que la supervivencia de muchas especies quede en jaque.

Conservación y restauración de hábitats para preservar la biodiversidad herpetológica

El trabajo advierte que las huellas de la intervención humana sobre ranas, serpientes y lagartos pueden perdurar mucho más allá del fin de la ganadería o la pesca deportiva. Los científicos señalan que la recuperación de estos ambientes es un proceso lento, que exige paciencia y compromiso, y que no siempre logra devolver en poco tiempo lo que se perdió durante años de alteración.

Itapotihyla, un género de ranas de la familia Hylidae. Es monotípica, estando representada por la única especie Itapotihyla langsdorffii, comúnmente conocida como la rana arborícola ocelada

Por eso, conservar y restaurar los ambientes nativos se vuelve indispensable para evitar la desaparición de especies. “La creación de reservas y áreas protegidas desempeña un papel central en la conservación de ambientes fragmentados, como la selva paranaense”, remarcan los especialistas. Espacios como San Sebastián de la Selva funcionan como refugios para la fauna original y ayudan a reconectar los distintos parches de naturaleza que aún persisten en la región.

A la luz de estos resultados, los investigadores recomiendan mirar con atención el impacto humano sobre cada ambiente y sostener monitoreos continuos de la vida silvestre. También sugieren ajustar y mejorar las técnicas de restauración y los métodos de relevamiento, para captar con mayor precisión las variaciones ecológicas.

La tortuga de Geoffroy, también llamada tortuga cuello de serpiente de Geoffroy, y tortuga cabeza de sapo de Geoffroy, es una especie de tortuga de la familia Chelidae

Desde el enfoque de la gestión ambiental y las políticas públicas, el estudio pone el foco en la necesidad urgente de frenar el avance de los pastizales exóticos sobre la selva. Al mismo tiempo, destaca los logros alcanzados en aquellas áreas donde la restauración permitió, aunque sea en parte, recuperar la riqueza de especies que alguna vez definió a la selva misionera.

El lagarto gusano color ciruela es una especie de lagarto gusano de la familia Amphisbaenidae

Aunque los efectos perjudiciales de los pastizales exóticos sobre anfibios y reptiles pueden persistir incluso mucho tiempo después de que desaparecen la ganadería y otras actividades humanas, hay un mensaje de esperanza en la reserva. Las áreas menos intervenidas muestran que, cuando se le da una oportunidad a la naturaleza, el hábitat puede regenerarse y devolver buena parte de la diversidad perdida, incluso en lugares que parecían irremediablemente degradados.

Notomabuya frenata es un lagarto de cuerpo alargado y cola larga, único representante de su género dentro de la familia Scincidae. Se destaca por sus miembros bien desarrollados y su forma cilíndrica

Qué muestra cada uno de los gráficos

Por último, la radiografía completa de la biodiversidad en la Reserva San Sebastián de la Selva quedó plasmada en cuatro gráficos incluidos en el estudio. El primer mapa muestra cómo se distribuyen los distintos ambientes dentro de la reserva, desde la selva primaria hasta los pastizales exóticos. El segundo gráfico compara la cantidad de especies observadas y las estimadas para cada grupo de animales. En el tercero, se visualizan las diferencias en la variedad de especies entre los ambientes analizados. Finalmente, el cuarto gráfico revela cómo se reparte la cantidad de ejemplares de cada especie en cada ambiente, destacando las desigualdades y la pérdida de diversidad en los sectores más modificados.

Mapa de la reserva y división de ambientes

Presenta la ubicación de la Reserva San Sebastián de la Selva en Misiones y la distribución interna de los cuatro ambientes estudiados: selva primaria, bosque en recuperación, arbustal de chilcas y pastizal exótico.

Cantidad de especies observadas y estimadas

Muestra cuántas especies de anfibios, lagartijas y serpientes se encontraron y cuántas estiman los científicos que podrían existir en la reserva. Permite comparar la diversidad real registrada con la potencial.

Comparación de diversidad entre ambientes

Compara la variedad de especies entre los distintos ambientes de la reserva. Los gráficos evidencian que el pastizal exótico es el entorno con menor diversidad, mientras que los ambientes nativos y en recuperación mantienen valores más altos.

Distribución de la abundancia de especies

Analiza cómo se reparte la cantidad de animales de cada especie en los diferentes ambientes. Se observa que en el pastizal la distribución es más desigual y hay menos especies dominantes, a diferencia de los ambientes nativos y en recuperación donde la abundancia está más repartida.