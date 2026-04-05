Griselda Siciliani mostró su paseo por Sicilia entre paisajes naturales y llamativos looks: “Qué fruta noble las vacaciones”

La actriz eligió la ciudad italiana para pasar su cumpleaños lejos de los reflectores (Video: Instagram)

Griselda Siciliani eligió Italia como destino para celebrar su cumpleaños número 47 y lo hizo en compañía de Paulina, una de sus hermanas. El viaje, pensado como una escapada íntima y festiva, combinó momentos de relax, recorridos urbanos y mucho humor, reflejando el espíritu lúdico y auténtico de la actriz en cada postal que compartió con sus seguidores.

Las imágenes que compartió en redes sociales alternaron entre la majestuosidad de los monumentos y la simpleza de la vida cotidiana italiana. En una de las fotos más emblemáticas, Griselda camina bajo la lluvia frente a la imponente catedral de Palermo, con paraguas en mano, pantalón claro, zapatillas y campera de cuero. El contraste entre el cielo gris y la arquitectura centenaria crea una escena de película y muestra la curiosidad con la que la actriz recorre cada rincón.

No faltaron las postales de los pequeños placeres diarios. Sentada en la terraza de un café, con gafas de sol y el cabello suelto, Griseliani disfruta de un espresso mientras observa la vida pasar junto a una flor rosa sobre la mesa. La experiencia gastronómica se ve también en el primer plano de cannoli apilados en una vitrina, con masas doradas y verdes, símbolo indiscutido de la repostería siciliana. Otra imagen retrata una fachada rosa con ventanas verdes y ropa de colores colgando al sol, evocando el costado más pintoresco y relajado de los barrios italianos.

Griselda Siciliani posa con un look relajado en un balcón con vistas al puerto de Sicilia

El Mediterráneo fue el protagonista de varias de las fotos que tomó Siciliani

Camisa blanca rallada, traje de baño de animal print y el pelo recogido fueron los seleccionados por Griselda para posar para la cámara de su hermana

Pañuelo en la cabeza, anteojos de sol, labial de color rojo y remera blanca fueron los elegidos por la actriz para pasear por la isla

El costado fashionista y humorístico de Siciliani apareció en los retratos de balcón: en una imagen, se asoma con camisa blanca anudada, lentes oscuros y copa en mano, con el mar Mediterráneo como telón de fondo. En otra, posa con un pañuelo animal print atado a la cabeza, gafas grandes y labios rojos en un gesto de diva vintage, sumando guiños al cine clásico italiano y a su propio sentido del humor.

El viaje incluyó momentos de contemplación y relax: desayunos frente al mar, con una mesa azul brillante, cafetera italiana amarilla y tazas decoradas, rodeadas de macetas floridas y la costa rocosa al fondo. En otra escena, Griselda alterna entre miradas intensas y poses relajadas, y no dudó en mostrar el contraste entre la sofisticación de Instagram y la realidad hogareña: en una divertida foto doble, la actriz alterna entre el glamour de las redes y la comodidad del hogar, posando en bata, leyendo un libro y descalza en el sillón, junto a la leyenda “En Instagram / En la realidad”.

Desde el balcón de su cuarto, Griselda posó con una camisa de color blanco

Cáscaras de cannoli, el emblemático postre de Sicilia

La actriz eligió hacer una pausa en un café a orillas del Mediterráneo

Griselda no dejó de lado el humor y mostró cómo es cuando llega al hospedaje (Instagram)

Las imágenes de Griselda Siciliani en Italia transmitieron el placer de viajar sin apuro, de descubrir rincones cotidianos y monumentos históricos por igual, y de disfrutar tanto el glamour de una postal de balcón como la risa compartida en bata de entrecasa. Su viaje fue un homenaje a la belleza de lo simple, al humor, a la compañía y a la capacidad de transformar cada jornada en una anécdota memorable, celebrando la libertad de ser y de estar, lejos de la rutina y cerca de lo que verdaderamente importa.

Lejos de los reflectores y su escandalosa separación con Luciano Castro, celebró su cumpleaños en la isla. “Acá en Italia ya es 2 de abril. FELIZ CUMPLE PARA MÍ. Un lujo el cannolo con velita que produjo Paulina Siciliani”, escribió la actriz, dando cuenta tanto de la fecha como del especial gesto familiar. La mención al cannolo subraya el guiño a las tradiciones locales que Siciliani incorporó a su festejo.

Durante su estadía, la protagonista de Envidiosa visitó lugares emblemáticos de la ciudad con la que tiene profundos lazos familiares. Entre ellos se destaca la Porta Pescara, conocida como la Puerta de los Pescadores, uno de los paisajes más característicos del pueblo de Cefalú. También aparecen postales de la Spiaggia del Porto Vecchio, la playa del puerto antiguo de la misma localidad.