La contundente respuesta del Cholo Simeone luego de la dura patada que sufrió Thiago Almada en el partido contra Barcelona

El técnico argentino analizó la decisión arbitral luego de la derrota ante el Barcelona

El Atlético de Madrid quedó envuelto en la controversia tras la derrota ante el Barcelona por 2-1 en el estadio Metropolitano. La decisión arbitral relacionada con la no expulsión de un jugador del conjunto catalán por una brutal patada a Thiago Almada generó indignación tanto en el cuerpo técnico del Colchonero como entre los aficionados.

La jugada más discutida del encuentro ocurrió en el inicio del segundo tiempo, cuando Gerard Martín realizó una dura entrada sobre Almada. El árbitro Mateo Busquets Ferrer mostró la tarjeta roja al defensor del Barcelona debido al fuerte pisotón que impactó de lleno en el tobillo del futbolista argentino, que pudo haber causado una lesión. Sin embargo, la intervención del VAR modificó la decisión inicial y la sanción se redujo a una tarjeta amarilla, lo que desató la airada protesta de los jugadores y de Diego Cholo Simeone.

El Cholo Simeone señaló la claridad de la falta de Gerard Martín sobre Thiago Almada (EFE/ Chema Moya)

En la conferencia de prensa posterior al partido, Simeone no ocultó su malestar. El entrenador afirmó: “No hay mucho para hablar, la jugada es clara: le pisa el tobillo entero”. El técnico argentino remarcó que “hay que esperar que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse a favor o en contra, quede claro qué cosa es”.

El entrenador fue interrogado sobre si consideraba que el arbitraje había perjudicado al Atlético. Su respuesta fue: “No me han perjudicado. Se han equivocado como nos equivocamos los entrenadores, como se equivocan los jugadores”. Recordó además un episodio reciente en el que una falta similar se resolvió de forma distinta, aludiendo al encuentro entre Betis y Rayo Vallecano.

Simeone insistió en la claridad de la jugada y desafió a los periodistas a confirmar si habían visto el contacto. “¿Lo vieron o no? Ah, ¿lo vieron, no? ¿Sí o no? Vamos. Si no pasa nada, digan que sí, si lo vieron”, fue la respuesta enfática del entrenador, buscando corroborar su percepción con la prensa presente.

*El pisotón de Gerard Martín que impactó de lleno en el tobillo derecho de Thiago Almada

El partido tuvo dos momentos clave relacionados con decisiones arbitrales. Al final del primer tiempo, Nico González fue expulsado tras recibir la segunda amarilla por una falta cometida fuera del área sobre Lamine Yamal. El VAR ratificó la sanción y el Atlético de Madrid quedó con un jugador menos, aunque evitó la posibilidad de un penal en contra.

Aunque la acción de Gerard Martín sobre Almada se convirtió en el foco de la polémica. El cambio de tarjeta roja a amarilla tras la revisión tecnológica generó un clima de tensión. Con esta derrota, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 57 puntos, mientras que el Barcelona lidera con 76. El Real Madrid ocupa el segundo lugar con 69 unidades y el Villarreal sigue de cerca con 58.

Nico González recibió una tarjeta roja durante la derrota ante el Barcelona (EFE/ Mariscal)

La controversia plantea un escenario de máxima rivalidad para el próximo encuentro entre Colchoneros y Culés que volverán a verse las caras en pocos días, esta vez en los cuartos de final de la Champions League. La ida se disputará en el Camp Nou este miércoles.