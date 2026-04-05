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Los mejores memes de la victoria de Independiente ante Racing: la diferencia en el historial y las burlas a Maravilla Martínez

El Rojo se impuso por 1-0 con gol de Gabriel Ávalos. El delantero de la Academia falló un tiro desde los 12 pasos y fue objeto de las cargadas en las redes sociales

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Memes Independiente Racing
Estallaron los memes tras la victoria de Independiente frente a Racing

Independiente se impuso por 1-0 ante Racing en el clásico de Avellaneda correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, con un gol de Gabriel Ávalos que definió el encuentro. El resultado cobró notoriedad por el penal desperdiciado por Adrián Maravilla Martínez, delantero de la Academia, quien intentó picar la pelota y la envió por encima del travesaño.

Tras el pitido final, las redes sociales multiplicaron las reacciones. Usuarios compartieron memes y cargadas que pusieron el foco en el penal fallado, transformándolo en tendencia durante la noche del sábado. Uno de los contenidos más compartidos mostró la escena posterior, en la que Maravilla Martínez aparece junto con Rodrigo Rey, arquero del Rojo y otras imágenes que hicieron alusión al error del atacante.

Las habituales cargadas también estuvieron del lado de los canales oficiales. El contenido que desató la burla fue una fotografía del delantero Duván Vergara junto a sus tres hijos en el estadio de Racing, en la que se observa la inscripción “Papá - 7” en la espalda de las camisetas que los niños llevaban puestas.

Para la hinchada de Independiente, el número 7 tiene una resonancia especial ya que representa la cantidad de Copas Libertadores que ostenta el club, cifra que también los posiciona como el equipo más laureado internacionalmente en Sudamérica.

Memes Independiente Racing
La chicana de Independiente

Pero no solo fueron los hinchas los que aprovecharon ese particular posteo de Racing. Una vez finalizado el encuentro, la cuenta oficial del Rojo en X posteó una imagen de similares características, aunque con una familia de Independiente que en la camiseta tenía estampado la leyenda “Hijo 1″.

Otro de los focos que aprovecharon los hinchas del Diablo fue el historial a favor en el clásico de Avellaneda. Con este triunfo, Independiente alcanzó las 77 victorias frente a su eterno rival, que lleva 54 partidos ganados. Esa diferencia fue utilizada por varios usuarios que generaron publicaciones con el número 23. Además, el hecho de que empataron en 69 ocasiones y Racing no supera esa cifra también fue motivo de burla.

Con este triunfo, Independiente accedió a la zona de playoff de la Zona A con 17 puntos, mientras que la visita permanece quinta en la Zona B con 18 unidades.

En la próxima jornada, Independiente visitará a Boca Juniors el sábado a las 19:30, y Racing será local ante River Plate el domingo 12 de abril a las 20, aunque antes enfrentará a Independiente Petrolero en Bolivia este martes, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO DE AVELLANEDA

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Los mejores memes del triunfo de Independiente en el clásico de Avellaneda

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