Juana Repetto mostró su festejo de pascuas anticipado: huevos, chocolate y búsqueda de zanahorias en el jardín

Juana Repetto mostró su festejo de pascuas anticipado

Este sábado, aprovechando el día soleado, Juana Repetto y seres queridos decidieron festejar pascua por anticipado. Fue así como la influencer decidió organizar un día especial para los más pequeños de su familia con una serie de juegos, merienda y ricos huevos de chocolate. Fiel a su estilo, la actriz abrió la puerta de su intimidad y compartió la alegría de su familia ante sus millones de seguidores.

“Y un día la búsqueda de los huevos, y zanahorias, fue en el jardín de mi casa, con familia y amigos míos y de mis hijos. ¿Qué más? Gracias. Aquí mi humilde compilado de unas pascuas adelantadas”, escribió Repetto en la descripción de un divertido video que mostró las diferentes etapas de su celebración. Al comienzo del clip, la joven mostró el llamativo pelotero que reservó para este sábado, el cual generó horas de risas y diversión para los más chicos. El mismo, de color blanco y pelotas de todos los colores, recreaba un castillo inflable, escenario perfecto para saltar y jugar.

Luego, Juana mostró la felicidad de sus hijos durante la búsqueda de las zanahorias, las cuales había esparcido por todo el jardín. En la imagen se observa a Belisario saltando de felicidad sosteniendo dos zanahorias naranja en sus manos. Invadido por esa alegría, el pequeño corrió para mostrarle su éxito a su madre. Luego, ya sentados los niños en la mesa, llegó el momento de abrir los huevos de pascua. Fue en ese instante que Repetto filmó a su hijo rompiendo el chocolate sobre el mantel, obteniendo un pequeño conejo blanco de juguete como recompensa.

En paralelo, la influencer compartió los detalles del armado de la mesa y las decoraciones, las cuales incluyeron platos con caras de conejos con orejas y anteojos. En la mesa también puso vasos de colores y sorbetes de madera con stickers de conejos. Además, Repetto ató y colocó en las paredes siluetas de conejos y zanahorias unidas por un hilo. Como si faltara algo, Juana compartió galletitas con forma de zanahoria para los más chicos.

La celebración de pascua de Juana Repetto incluyó una divertida búsqueda de huevos y zanahorias en el jardín para los niños

Rápidamente, su posteo se llenó de miles de likes y comentarios de sus seguidores como: “Es algo que los chicos siempre van a recordar todos los momentos de nuestra infancia vivirán por siempre en nuestro corazón. Aún de grande recuerdo las pascuas con mis abuelos y primos”, “Te felicito Juana por darles una infancia tan maravillosa” y “La verdad te admiro, eres una genia todo lo que haces por tus hijos, sin dudas lo van a recordar por siempre”.

De esta manera, Repetto dejó atrás la angustia que sintió al tener que operar a su hijo Timoteo. La actriz contó la noticia recién una vez que ambos estuvieron de regreso en casa y ella sintió tranquilidad tras el desenlace positivo.

La influencer contó que el pequeño tenía una hernia inguinal (Video: Instagram)

“Bueno, ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes. Salió todo divino, el gordo es un campeón que se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, relató Juana en su mensaje.

En la imagen que acompañó el anuncio, se ve a Timoteo en brazos, dormido y aún con la vía puesta, transmitiendo la calma del reencuentro en casa luego de la intervención. Juana agradeció especialmente al cirujano Germán Falke y al anestesista, y describió la experiencia de dejar a su bebé en la camilla del quirófano: “Podrán imaginarse que dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil y es extremadamente angustiante salir de ahí y ver a tu bebé inconsciente a punto de ser operado. Me contuvieron y hicieron un laburazo, como les decía al gordito se levantó bárbaro y a la tarde ya estábamos en casa. GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.