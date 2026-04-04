El acceso a etiquetas claras y educación alimentaria, clave para elegir alimentos congelados

Estudios demuestran que frutas y verduras congeladas conservan vitaminas y minerales gracias al procesamiento en su punto óptimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre el valor nutricional de los alimentos congelados divide opiniones en el mercado internacional, donde supermercados de Europa y Estados Unidos amplían la oferta de estos productos. Según informó el New York Post, la discusión gira en torno a si estos realmente constituyen una opción menos saludable que los frescos. Investigaciones recientes y la experiencia de los consumidores resaltan la importancia de analizar los procesos y la información nutricional antes de hacer una elección de compra.

New York Post señaló que expertos en nutrición y organismos como la Academy of Nutrition and Dietetics en Estados Unidos sostienen que frutas y verduras congeladas mantienen buena parte de sus vitaminas y minerales, ya que suelen ser procesadas y almacenadas en su punto óptimo de maduración.

El medio citó a la nutricionista Roxana Ehsani, quien recomienda revisar las etiquetas para evitar productos con sodio, azúcares añadidos o conservantes. De acuerdo con la especialista, las verduras congeladas sin salsas o aditivos pueden integrarse a la dieta diaria si se busca una alimentación equilibrada.

El grupo estadounidense de defensa del consumidor CSPI News publicó que la congelación ayuda a conservar nutrientes clave y permite que frutas y vegetales estén disponibles fuera de temporada. Por ello, la organización sugiere que los consumidores opten por presentaciones simples y sin ingredientes añadidos, para obtener beneficios similares a los alimentos frescos.

Según el mismo grupo, la industria de alimentos congelados ha aumentado su presencia durante los últimos años, impulsada por la demanda de opciones rápidas, económicas y almacenables por periodos largos.

La revista científica British Food Journal, citada por la University of Portsmouth, reveló que en el Reino Unido persisten dudas sobre la frescura y el contenido nutricional de los alimentos congelados. El informe determinó que la resistencia de los consumidores se explica por creencias arraigadas y la falta de información clara.

“Mientras los alimentos congelados pueden ser igual de nutritivos que los frescos, muchos consumidores simplemente no lo creen”, resumió el equipo de investigación. El estudio destaca la importancia de la educación alimentaria y la transparencia en el etiquetado para modificar percepciones y favorecer el acceso a una alimentación variada.

¿Qué beneficios nutricionales ofrecen los alimentos congelados?

Un estudio en Estados Unidos indica que el 39% de los consumidores percibe los alimentos congelados como más seguros que los frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de carnes y proteínas congeladas despierta inquietudes en los consumidores. El consorcio internacional en innovación alimentaria Food & Medicine Homology Big Health Innovation Consortium publicó en el repositorio biomédico PMC que el congelado rápido y el almacenamiento estable favorecen la conservación de nutrientes y reducen la degradación de las propiedades organolépticas.

El artículo precisa que el problema principal surge al someter los alimentos a ciclos repetidos de congelación y descongelación, lo que puede afectar textura y sabor. Tecnologías actuales y envases herméticos minimizan estos riesgos y permiten preservar la calidad durante meses.

La seguridad alimentaria también ocupa un lugar central en el debate. Un análisis de la publicación académica estadounidense Food Protection Trends realizado en Minnesota, Estados Unidos, concluyó que el 39% de los consumidores considera que los alimentos congelados son más seguros que los frescos o enlatados. Ello se debe a que la congelación detiene el crecimiento de microorganismos y preserva los alimentos durante periodos extendidos.

Asimismo, el estudio sugiere que la manipulación y cocción adecuadas reducen la probabilidad de intoxicaciones y enfermedades relacionadas con el consumo de productos congelados.

Las recomendaciones de los expertos coinciden en que los compradores deberían prestar atención al listado de ingredientes. Según CSPI News, es aconsejable priorizar alimentos congelados sin agregados de sal, azúcares ni grasas saturadas. La etiqueta nutricional permite identificar productos que mantienen una composición saludable y que pueden sumarse a una alimentación balanceada.

Los especialistas subrayan que frutas, verduras y proteínas magras congeladas ofrecen beneficios similares a sus equivalentes frescos, mientras que los alimentos ultraprocesados congelados pueden presentar aditivos y altos niveles de sodio.

El informe de la Academy of Nutrition and Dietetics subraya que los alimentos congelados contribuyen a reducir el desperdicio de comida, porque pueden almacenarse durante más tiempo sin perder valor nutricional. Además, posibilitan el acceso a frutas y verduras fuera de temporada.

La congelación de frutas y vegetales permite acceder a productos fuera de temporada y conservar nutrientes clave durante meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepciones y retos del mercado de alimentos congelados

El sector de alimentos congelados continúa creciendo a nivel global. Según un análisis de la revista científica British Food Journal, el mercado alcanzó un valor de USD 9.360 millones en 2023 y se proyecta que sume USD 366.300 millones a la economía mundial en 2026.

Las empresas del sector y los organismos de salud coinciden en que el desafío principal consiste en comunicar de manera transparente los beneficios y limitaciones de los alimentos congelados y combatir mitos sobre su valor nutricional y seguridad.