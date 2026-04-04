Evolución acelerada: el mecanismo oculto detrás de la adaptación de los peces en uno de los lagos más biodiversos

La explosión evolutiva del Lago Malawi destaca por la aparición de más de ochocientas especies de peces cíclidos en un corto tiempo geológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explosión evolutiva del Lago Malawi ha llamado la atención de la ciencia debido al surgimiento de más de 800 especies de peces cíclidos en un periodo muy breve desde el punto de vista geológico. El Gran Valle del Rift, donde el lago está situado, es una región en el extremo sureste del continente africano, que comaprte sus costas con Malawi, Mozambique y Tanzania.

Este fenómeno, conocido como radiación adaptativa, plantea interrogantes sobre la velocidad y diversidad con la que pueden originarse nuevas especies en un entorno cerrado.

Un análisis genómico reciente, publicado en la revista científica Science y citado por la revista de divulgación Muy Interesante, ofrece una nueva perspectiva sobre este proceso, al demostrar que la evolución puede producirse a través de saltos genéticos y no solamente por acumulación de mutaciones.

Descubrimiento de inversiones cromosómicas como motor genético en los peces cíclidos

Un grupo internacional de investigadores liderados por el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva identificó cinco grandes inversiones cromosómicas en los peces cíclidos del Lago Malawi, que actúan como verdaderos “supergenes”, es decir, segmentos de ADN que agrupan y protegen conjuntos de genes responsables de rasgos adaptativos. Este tipo de organización genética permite que ciertos atributos —por ejemplo, tolerancia a distintas profundidades o tipos de alimento— se transmitan juntos a través de las generaciones.

La existencia de estas inversiones cromosómicas prueba que la evolución puede ocurrir mediante la preservación de bloques completos de información genética, lo que favorece la transmisión de ventajas adaptativas. Este hallazgo aporta una posible explicación a la velocidad con la que los cíclidos se han diversificado y han ocupado nichos ecológicos variados en un espacio geográfico limitado.

Los supergenes permiten la transmisión conjunta de bloques genéticos que garantizan la adaptación a distintas profundidades y recursos del Lago Malawi (Freepik)

Durante la reproducción, la combinación de ADN paterno y materno suele generar mucha diversidad, pero también existe el riesgo de separar combinaciones genéticas especialmente ventajosas.

El estudio mostró que los supergenes identificados funcionan como una especie de “blindaje” genético, asegurando que los bloques de genes se hereden juntos, sin fragmentarse durante el cruce de cromosomas.

Importancia de la hibridación y el intercambio genético en la diversidad de los cíclidos

El mecanismo de protección que ofrecen estos supergenes permite a los cíclidos conservar características necesarias para su supervivencia, como la capacidad de adaptarse a distintas profundidades o la digestión de recursos alimenticios específicos. La transmisión conjunta de estos bloques genéticos facilita la especialización rápida y la supervivencia en ambientes cambiantes dentro del lago.

Un aspecto novedoso de la investigación es que estos supergenes no surgieron exclusivamente en los cíclidos del Lago Malawi; muchos provienen de linajes ancestrales a través de la hibridación. Así, el intercambio de ADN prefabricado entre especies actúa como un mecanismo evolutivo acelerado, lo que permite incorporar adaptaciones ya probadas por la selección natural.

La transferencia de módulos genéticos completos mediante hibridación acelera el proceso adaptativo y la diversificación en el ecosistema del Lago Malawi (Imágen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno puede entenderse como un sistema de copiar y pegar genético: las especies no necesitan desarrollar desde cero nuevos rasgos para sobrevivir, ya que pueden heredar módulos completos de adaptación. La modularidad genética obtenida mediante la hibridación contribuye a la diversificación rápida y al éxito evolutivo de los cíclidos en el lago.

El descubrimiento de estos mecanismos genéticos obliga a revisar la visión tradicional de la evolución, que se centraba en la acumulación lenta y progresiva de mutaciones puntuales. Ahora se reconoce la capacidad de importar soluciones complejas de otros linajes mediante hibridación y supergenes, lo que brinda a las especies mayor flexibilidad y resistencia frente a los desafíos ambientales.

Entre los supergenes identificados figuran aquellos que controlan características como los pigmentos visuales (opsinas) y la determinación del sexo, elementos decisivos para la adaptación y supervivencia de las especies del Lago Malawi. La existencia de estos mecanismos sugiere que la biodiversidad puede surgir y consolidarse mucho más rápido de lo que se consideraba posible.

La protección de la biodiversidad en el Lago Malawi requiere conservar los bloques genéticos que resguardan posibles soluciones evolutivas para el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la diversidad genética y responsabilidad hacia el patrimonio biológico

El estudio advierte que proteger la biodiversidad implica también conservar los módulos genéticos que contienen soluciones evolutivas valiosas. La desaparición de una especie puede significar la pérdida irreversible de un bloque genético fundamental para futuras adaptaciones en el ecosistema.

Esta perspectiva enfatiza la responsabilidad de resguardar tanto la riqueza biológica inmediata como el potencial evolutivo de los ecosistemas. La desaparición de linajes que funcionan como reservas genéticas limita severamente la capacidad de adaptación de otras especies y pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema biológico.