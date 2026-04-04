Ca7riel y Paco Amoroso causaron furor en Japón y revelaron a qué comida se hicieron adictos

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su experiencia en Japón y causaron furor entre sus fans

A casi un año de su última visita, Ca7riel y Paco Amoroso regresaron a Japón. El dúo argentino disfrutó de una serie de días en Tokio en los que recorrieron la ciudad, apreciaron sus paisajes y hasta se enamoraron de su gastronomía. En ese marco, los cantantes causaron furor entre sus seguidores orientales desde el momento que llegaron al aeropuerto y cerraron su estadía con un show íntimo.

Tan solos minutos después de su arribo a Tokio, el dúo se encontró con un multitudinario grupo de fanáticos que los esperaban al bajar de su avión. A pesar del jet lag y del largo viaje, el cual emprendieron desde Estados Unidos, los jóvenes corrieron al encuentro con sus seguidores, mostraron todo su entusiasmo. En ese contexto, Ca7riel y Paco firmaron autógrafos y se encontraron con un pequeño fan: Shuto.

El encuentro se viralizó rápidamente en redes sociales cuando el pequeño japonés corrió al encuentro de sus ídolos. “Paco”, se escucha al niño decir cuando divisó a uno de los artistas. Acto seguido, Amoroso se agachó para abrazarlo. De igual manera, Ca7riel mostró su alegría al ver al pequeño: “Hola mi vida”. El encuentro fue sellado con una foto que refleja el impacto que los jóvenes están logrando en el país nipón.

Al día siguiente, tras levantarse, Paco mostró la cantidad de reglaos que había recibido, destacando una serie de cartas de sus fans: “Buen día, acá desde Japón. Después de un largo viaje, además de encontrarnos con nuestro amigo Shuto, nos dejaron un par de cositas. Por ejemplo esta carta de esta chica que dice que viajó a vernos por primera vez, fue a todos lados y que ahora va a ir a Suecia, París, Holanda y Alemania. La fan número 1 de Ca7riel y Paco”.

Ca7riel y Paco Amoroso dieron un show para sus fans en Japón

A partir de entonces, los jóvenes recorrieron las calles de Tokio y se grabaron en Shibuya, el famoso barrio de la ciudad japonesa. Horas después, a la noche, Ca7riel visitó una sala de ensayo donde tocó con músicos locales, demostrando su talento y compartiendo todo tipo de sesiones.

Tras paseos, comidas y días de relax, los jóvenes dieron un show íntimo para un grupo de fanáticos. En el marco de la presentación de su nuevo disco, Free Spirits. Tal como en su presentación de 2025, Ca7riel y Paco volvieron a vestir sus pelucas de geishas y, lejos de los atuendos claros que utilizaban en las últimas semanas, se inclinaron por prendas de color negro.

Sobre un escenario de madera, el dúo se sentó en unos tatamis y, junto a dos traductoras, se comunicaron con sus fans. “¿Han ido a algún lugar esta vez en Japón?”, le preguntó una de las asistentes, a lo que Paco respondió: “Pudimos ir a ver flores de cerezos, pasear y pedir un montón de sueños”.

Luego, Ca7riel agregó otro aspecto que destacaba de Japón: “Y las flores de cerezo son muy hermosas, pero no son más hermosas que ustedes”. Tras la reacción de los fans, la traductora continuó: “¿Han comido alguna comida rica en Japón?”. Nuevamente, el guitarrista tomó la palabra y comentó: “Nos hicimos adictos al sándwich de huevo que venden en el supermercado”.

Ca7riel y Paco Amoroso durante su paseo por las calles de Tokio (Instagram)

Con la idea de profundizar en la nueva etapa del dúo, la asistente consultó: “Desde la vez pasada que vinieron a Japón se transformaron mucho visualmente. ¿Por qué?”. Esta vez, quien tomó el micrófono fue Paco y confesó: “Vivimos muchas emociones el último año. Fue un año muy hermoso y a la vez de muchos aprendizajes, pero por suerte en el disco Free Spirits pudimos contar toda la verdad y abrir nuestro corazón para todos ustedes”.

Por último, la traductora quiso saber cuál era su canción favorita del disco: “Sabemos que es difícil elegir un tema de todo este álbum Free Spirits, pero elegir un tema, ¿cuál sería?”. Tras pensar unos segundos, Ca7riel explicó: “Es difícil, es muy difícil porque cada canción es como un hijo y es feo elegir tener un preferido, pero todos lo tenemos. Yo creo que es “Haha””. Fue entonces cuando los jóvenes dieron paso a su show, el cual repasó temas nuevos y algunos de sus mayores hits.

Como frutilla del postre, los jóvenes eligieron a algunos fans para que los acompañaran sobre el escenario. Entre ellos se encontraba el pequeño Shuto, al cual Ca7riel subió a sus hombros en medio de un pogo improvisado. Para cerrar, Ca7riel y Paco anunciaron sus shows en Japón, los cuales volverán a llevarlos a Tokio y a la ciudad de Osaka en el mes de octubre.