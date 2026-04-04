El fundador de Telegram afirmó que 65 millones de rusos acceden a la app con VPN pese a la censura impuesta por Putin

Las restricciones digitales impuestas por el gobierno de Putin provocaron un fuerte malestar social, sobre todo en los más jóvenes (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La campaña de bloqueo y censura impulsada por el gobierno de Vladimir Putin contra Telegram -y otras plataformas- provocó una interrupción bancaria nacional y no logró frenar el uso de la aplicación, según su fundador Pavel Durov, quien afirmó que 65 millones de rusos siguen conectados a diario mediante VPN.

Las restricciones impuestas por las autoridades rusas a Telegram y a las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, tuvieron efectos de alcance inesperado. De acuerdo con The Moscow Times y otros medios internacionales, el intento de bloqueo derivó en fallas masivas en el sistema bancario nacional, afectando pagos con tarjeta, cajeros automáticos y transferencias. Las entidades Sberbank, VTB y T-Bank notificaron fallos el 3 de abril, coincidiendo con la fase más intensa de la ofensiva digital.

En este contexto, Pavel Durov, fundador de Telegram, utilizó su propio canal en la plataforma para asegurar que más de 65 millones de personas en Rusia acceden cada día a la aplicación, pese al bloqueo, y que más de 50 millones envían mensajes diariamente. Durov calificó el fenómeno como una “Resistencia Digital”, en la que decenas de millones de usuarios emplean VPN y servidores proxy para sortear la censura.

Durov recordó que una estrategia similar en Irán solo generó un uso masivo de herramientas de evasión. “El gobierno esperaba migraciones hacia apps de vigilancia, pero solo consiguió que millones adoptaran VPN”, afirmó el empresario, quien prometió adaptar el tráfico de Telegram para dificultar su detección y bloqueo por parte de los sistemas de inspección rusos.

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram (REUTERS/Albert Gea)

La ofensiva regulatoria fue liderada por Roskomnadzor, el regulador de internet de Rusia, que en febrero pasado comenzó a ralentizar el acceso y, a partir del 1 de abril, activó un bloqueo nacional. El objetivo oficial era redirigir a los usuarios hacia plataformas de mensajería alineadas con el Estado, como Max, una aplicación obligatoria en nuevos dispositivos desde 2025.

Especialistas en ciberseguridad, como Fyodor Muzalevsky de RTM Group, explicaron a The Moscow Times que el bloqueo de direcciones IP vinculadas a servicios financieros contribuyó a la caída bancaria. El incidente dejó fuera de servicio terminales de pago, cajeros y aplicaciones de banca móvil en todo el país. El metro de Moscú incluso permitió el acceso gratuito y comercios de la capital solo aceptaron efectivo durante horas.

La presión estatal crece sobre los servicios de mensajería y las VPN. El Ministerio de Desarrollo Digital ruso ordenó a las plataformas restringir el acceso a usuarios de VPN antes del 15 de abril, y analiza multas de hasta 30.000 rublos para quienes utilicen herramientas no autorizadas. Reuters destacó que Roskomnadzor ya bloqueó más de 400 servicios de VPN desde mayo de 2025, un aumento del 70% en comparación con el año anterior.

La respuesta social, según datos de Carnegie Endowment for International Peace, se refleja en cifras de uso: Telegram sumó cerca de 96 millones de usuarios en enero de 2026 antes de las restricciones. Aunque la cifra descendió tras el bloqueo, el mantenimiento de 65 millones de usuarios diarios ilustra la persistencia de la plataforma incluso bajo prohibición.

Putin intensifica la censura digital en Rusia (EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY)

El conflicto digital abarca también otros servicios. Las autoridades intensificaron restricciones sobre aplicaciones extranjeras, como WhatsApp, luego de que su matriz, Meta, supuestamente incumpliera la legislación nacional. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a la población a migrar a servicios estatales.

Los apagones de internet móvil se suman a la estrategia de control. Desde mayo de 2025, en 83 regiones rusas se han reportado cortes selectivos de conectividad, que solo permiten acceso a sitios aprobados por el gobierno. Este modelo incrementa la dependencia de herramientas de evasión para acceder a información y servicios básicos.

Telegram, además de mensajería, se consolidó como fuente principal de noticias y coordinación social, llegando incluso a ser utilizada por militares rusos en el conflicto de Ucrania, según The Moscow Times. El bloqueo de la plataforma tiene así consecuencias que trascienden lo tecnológico y afectan la operatividad social y política en el país.

De esta manera, el gobierno de Putin enfrenta la disyuntiva de endurecer el control sobre VPN y plataformas digitales, o ajustar su estrategia para evitar nuevos daños colaterales. Mientras tanto, la “Resistencia Digital” de millones de usuarios persiste, desafiando las restricciones y adaptando sus métodos para permanecer conectados.