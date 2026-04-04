Fabián Cubero y Mica Viciconte mostraron el detrás de escena de los preparativos para el cumpleaños de 15 de Allegra

La pareja compartió un video del avance en la fiesta de 15 de la joven (Video: Instagram)

La cuenta regresiva para la segunda fiesta de 15 de Allegra Cubero ya empezó a sentirse en la familia. En los últimos días, Fabián Cubero y Mica Viciconte compartieron con sus seguidores un video íntimo mostrando los avances y el detrás de escena de los preparativos para el gran evento, que será uno de los momentos clave del año para la adolescente, fruto del matrimonio del exfutbolista con Nicole Neumann.

La recorrida por el salón, acompañada por la organizadora del evento, dejó ver la ansiedad y la emoción de todos los involucrados. Fabián no ocultó sus nervios: “Yo estoy nervioso más que nada porque quiero que esté todo listo, que salga todo prolijo, que salga todo lindo”. Mica, siempre entusiasta, sumó: “Ay, yo también muero de ansias, quiero que ya llegue el día”, mientras invitaba a Allegra a imaginarse en el centro de la pista. La cumpleañera, por su parte, no disimuló su expectativa: “Estoy muy ansiosa por que llegue el día y que salga todo perfecto”.

La charla con la organizadora permitió conocer algunos detalles: la decoración, la técnica, la canción especial para la entrada y el vestido, que Allegra definió como “divino, ya está todo listo”. Hasta Cubero se permitió bromear sobre su propio look: “Ya me elegí el traje, ya tengo todo visto. Me estoy preparando para llorar, ¿eh?”, admitió entre risas, anticipando un momento cargado de emoción.

Mica se mostró tranquila con los tiempos de la organización: “Creo que fueron los tiempos perfectos”, mientras la organizadora aseguraba que “está todo en orden, encaminado y va a ser una gran fiesta”. El brindis simbólico entre Allegra, sus padres y el equipo de organización cerró el video: “Que salga todo bárbaro”, repitieron entre sonrisas.

Mica Viciconte compartió la prueba de maquillaje de Allegra Cubero antes del festejo de los 15 años

El video y las imágenes del detrás de escena muestran algo más que la preparación de una fiesta: son la confirmación de la complicidad y el acompañamiento familiar en un momento de transición para Allegra, con el apoyo de todos para que viva una noche única y llena de recuerdos imborrables. La expectativa crece, los detalles se afinan y, en el centro de todo, está la emoción compartida de una familia lista para celebrar.

El festejo tendrá lugar en abril y representa la concreción de un acuerdo previo: la hija del exfutbolista celebraría sus 15 años bajo la organización de su padre, mientras que con su madre realizaría un viaje al exterior. Sin embargo, la realidad se transformó tras el sorpresivo cumpleaños glamoroso que organizó Nicole semanas atrás, lo que desató nuevas diferencias entre los ex integrantes de la pareja y puso en primer plano la gestión de los festejos.

La preparación para la fiesta de la joven avanza con precisión, como reflejan los posteos en redes sociales de Mica. A través de su cuenta de Instagram, compartió un fragmento clave del proceso: la prueba de maquillaje de Allegra, realizada a modo de anticipo de lo que lucirá en su gran día. La joven se muestra sonriente y relajada, eligiendo junto a la maquilladora los tonos que la acompañarán en la celebración. De hecho, las imágenes también fueron compartidas por la propia joven.

Allegra tuvo una fiesta de 15 con su mamá y todo su lado de la familia (Instagram)

La elección del salón también fue tema de conversación en los videos difundidos por Viciconte, donde relató los motivos detrás de la selección del espacio. Explicó que se busca un ambiente donde la adolescente y sus invitados puedan sentirse cómodos y disfrutar sin contratiempos. La organización se enfoca en asegurar que cada aspecto esté cuidado y que la fiesta cumpla con las expectativas de Allegra.

En la cuenta de Instagram de Viciconte, las imágenes mostraron a la adolescente viviendo el proceso de preparación de manera activa. Desde la prueba de maquillaje hasta la selección del look, cada paso es compartido con los seguidores, que reciben un adelanto del estilo que Allegra adoptará para la ocasión.