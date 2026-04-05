Bernardita Barreiro celebró su cumpleaños en Madrid junto a Agustina Macri: amigos, banquete y tres tortas

La modelo tuvo un festejo íntimo y rodeada de amigos (Video: Instagram)

Bernardita Barreiro celebró un nuevo cumpleaños en Madrid, rodeada de amigos y de su pareja, Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri e Yvonne Bordeu. La modelo y emprendedora eligió una celebración íntima y cargada de detalles personales, en un ambiente que reflejó calidez, compañía y el disfrute de los pequeños rituales lejos de su país natal. El festejo, que se extendió a lo largo de la jornada, combinó el afecto de los afectos cercanos con la abundancia de una mesa pensada como símbolo de encuentro y gratitud.

Las postales que compartió en redes sociales comenzaron con el “Banquete del Amor”: una mesa repleta de platos frescos y coloridos. Había ensalada verde, endivias, bagels, papas rústicas al horno, pan, crema de queso con aceite de oliva y una fuente de vegetales con almendras fileteadas, todo decorado por un ramo de tulipanes violetas. La disposición de la mesa y la variedad de sabores transmitieron el clima de casa y el placer de cocinar y compartir entre amigos.

La celebración estuvo marcada por la presencia de Agustina Macri, quien se mostró sonriente y cómplice junto a Bernardita durante el momento de la torta y los brindis. Entre los detalles más comentados, la cumpleañera mostró una torta cubierta de monedas de chocolate y frambuesas con la frase “Manifestando abundancia”, haciendo alusión a los deseos y proyectos para el año que comienza. Otra imagen mostró una fuente con una “B” de chocolate sobre fresas, sumando un guiño personal y festivo al menú.

Una B de chocolate fue la decoración que eligió la modelo

Bernardita celebra su cumpleaños en un ambiente festivo y distendido, acompañada por Agustina Macri

Las fotos y videos captaron la alegría del grupo: Bernardita soplando las velitas, los amigos registrando la escena, los abrazos y los aplausos espontáneos que acompañaron cada instante. Las velas encendidas y la naturalidad del entorno, sumadas a la decoración sencilla y los platos caseros, crearon una atmósfera genuina y reconfortante.

El festejo, lejos de los excesos y de la ostentación, se centró en el valor de los vínculos y en la felicidad de compartir mesa, sobremesa y nuevos sueños con quienes elige tener cerca. En una ciudad que Bernardita y Agustina han hecho suya, la celebración reflejó la importancia de la intimidad, la amistad y los gestos cotidianos para construir un sentido de pertenencia y alegría, aun a la distancia de la Argentina. Así, Bernardita Barreiro demostró que cada cumpleaños puede ser una ocasión inolvidable cuando el amor, la complicidad y los pequeños detalles son los protagonistas.

"Manifestando abundancia", explicó el por qué de las monedas en la torta de cumpleaños

El menú que eligió Bernardita para su cumpleaños (Instagram)

Agustina Macri y su “película luminosa” sobre una minera trans pionera

Agustina Macri visitó el streaming de Infobae para presentar su nueva película, Miss Carbón, una coproducción entre Argentina y España que narra la historia real de Carla Antonella Rodríguez —Carlita—, la primera mujer trans en trabajar como minera en Río Turbio. El film aborda una vieja leyenda que impedía que las mujeres trabajaran allí, bajo la superstición de que su presencia provocaba derrumbes. Esta regla ancestral se quebró con la llegada de Carlita, quien desafió prejuicios y abrió el camino para otras.

“Ella nace con su identidad masculina. Como te dicen muchas mujeres trans, se sienten mujeres, más allá de lo que ellas puedan expresar a través de su cuerpo y de las posibilidades que tengan. Es algo que sienten muy dentro suyo. Empieza una transición suave en su adolescencia con los recursos que podía tener. Al momento de cumplir 18, mayor de edad, se presenta en la mina con su documento masculino”, contó Macri sobre los inicios de Carlita.

La directora relató cómo Carlita ingresó a la mina, enfocada en trabajar en el área de mantenimiento: “Entonces entra, la toman. Ella siempre muy focusiada con que quería estar en la parte de mantenimiento, en el interior de la mina. Y años después sale la Ley de Identidad de Género donde le permiten cambiar su identidad. Ahí cambia su nombre a Carla Antonella Rodríguez”.

Agustina Macri presenta la película "Miss Carbón"

Uno de los momentos más fuertes de la trama es la escena en la que el gerente le comunica que no puede seguir en la mina por ser mujer, a lo que Carlita responde: “¿Te molesta que sea mujer o que me haya puesto tetas? Soy la misma persona. Hago bien mi trabajo. ¿O tiene alguna queja?”.

La película, adaptación del libro La reina del carbón de Erika Halvorsen y con guion de Halvorsen junto a Mara Pescio, está protagonizada por Lux Pascal. “Casi todas las personas que ves en la peli son del pueblo”, reveló Macri, quien destacó la fuerte conexión con la comunidad: “No saben lo emocionante que fue. Ahora Carlita es la rockstar del pueblo”.

Agustina Macri definió Miss Carbón como “una película luminosa”, y la describió como “una mezcla de lucha y dolor, la tolerancia en las personas, mirar al otro y pensar”. La directora confesó: “Estoy bastante obsesionada con las historias de mujeres. Siento que todavía hay muchísimas más por hacer”.

Sobre el final, surgió la pregunta inevitable por la opinión de su padre, el expresidente Mauricio Macri. ¿Ya vio la película? “Mi papá no la vio todavía”, respondió Agustina. “Él siempre es cariñoso, acompaña y apoya, por más que, obviamente, le gustan otras cosas. Le gusta el cine, le gusta la acción, los tiros, otras cosas”, comentó entre risas, y reconoció que ideológicamente no están muy cercanos, pero que eso no afecta el cariño y el apoyo familiar.