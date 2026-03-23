Un estudio resalta el papel de la avena en la reducción del colesterol malo

El consumo diario de avena se asocia con una reducción de hasta el 10% en los niveles de colesterol en adultos, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los efectos de la avena sobre la salud cardiovascular ha crecido notablemente en los últimos años, impulsado por estudios y publicaciones que han destacado su potencial para mejorar los niveles de colesterol en periodos cortos.

Se ha difundido ampliamente que el consumo regular de avena podría disminuir el colesterol hasta un 10% en apenas dos días, lo que ha posicionado a este cereal como un aliado para la prevención cardiovascular.

Esta percepción cuenta con respaldo científico: un estudio realizado en Chaclacayo, Perú y publicado en la Revista de Ciencias de la Salud, observó que adultos que incluyeron avena en su dieta diaria lograron reducir tanto el colesterol total como el LDL, considerado el colesterol “malo”.

La avena contribuye al control glucémico al estabilizar los niveles de azúcar en sangre, elemento clave para personas con riesgo de diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseño, resultados y limitaciones del estudio

El estudio de Chaclacayo se llevó a cabo con un grupo de adultos a quienes se les indicó incorporar avena diariamente durante varias semanas. Los investigadores realizaron análisis de sangre al inicio y al final del periodo para medir los cambios en los perfiles lipídicos.

Los resultados señalaron una reducción significativa del colesterol total y del LDL en la mayoría de los participantes, mientras que los niveles de colesterol HDL («bueno») se mantuvieron estables.

A pesar de estos datos, los autores señalaron limitaciones: el tamaño de la muestra fue reducido y la investigación se concentró en una población específica, por lo que se recomienda cautela al extrapolar los resultados a otras regiones o grupos etarios. Además, no se evaluaron posibles efectos a largo plazo ni se consideraron variables como el estilo de vida completo de los participantes.

Consumir avena genera una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y puede ser útil en dietas para perder peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de la avena en los niveles de azúcar y la saciedad

Más allá de su impacto sobre el colesterol, la avena aporta beneficios adicionales, como la estabilización de los niveles de glucosa en sangre. Este efecto ocurre porque la fibra soluble presente en este cereal ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, lo que reduce la velocidad con la que la glucosa pasa al torrente sanguíneo y minimiza los picos de azúcar después de las comidas, favoreciendo el control glucémico, especialmente en personas con riesgo de diabetes o resistencia a la insulina.

Otro efecto valorado es la sensación de saciedad que genera: tras ingerir avena, muchas personas experimentan menor apetito durante varias horas, lo que puede contribuir al control del peso corporal y a evitar el picoteo entre comidas. De este modo, la avena se integra en esquemas de alimentación que favorecen el equilibrio metabólico.

El estudio reconoce limitaciones debido al tamaño reducido de la muestra y la población específica, por lo que sugiere cautela al generalizar los resultados (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Mecanismos de acción: betaglucano y fibra soluble

El betaglucano, una fibra soluble abundante en la avena, es el componente principal responsable de estos efectos. Al llegar al tracto digestivo, se transforma en un gel viscoso que atrapa parte del colesterol y de los ácidos biliares, dificultando su absorción y facilitando su eliminación.

Además, el gel de betaglucano ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, contribuyendo a una liberación progresiva de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que evita subidas bruscas en los niveles de azúcar tras las comidas. Estos mecanismos han sido confirmados tanto en el estudio de Chaclacayo como en otras investigaciones internacionales.

La avena debe considerarse un complemento nutricional y no un reemplazo de los tratamientos médicos para la hipercolesterolemia severa

Consejos y recomendaciones dietéticas basadas en el estudio

A la luz de estos hallazgos, los especialistas en nutrición recomiendan integrar la avena en la alimentación diaria, ya sea en forma de copos, harina o preparaciones caseras, como parte del desayuno o en meriendas. Señalan que la cantidad ideal puede variar según la edad, el estado de salud y las necesidades energéticas de cada persona, pero una porción diaria suele ser suficiente para observar beneficios.

También, se aconseja acompañar la avena con otros alimentos ricos en fibra y mantener una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas y azúcares añadidos. Es fundamental recordar que la avena, aunque efectiva, no sustituye tratamientos médicos en casos de hipercolesterolemia severa, sino que constituye un recurso complementario dentro de un enfoque integral de salud.