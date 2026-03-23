Neurotransmisores y emociones: cómo influyen la serotonina, dopamina y cortisol en la salud mental, según un experto

La química cerebral desempeña un rol crucial en la regulación de las emociones y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la química cerebral en las emociones se convirtió en un tema central en el podcast Tengo un Plan, donde el especialista Fernando Mora analiza de forma didáctica cómo los neurotransmisores y hormonas intervienen en el bienestar emocional. El experto examina el impacto de estas sustancias y ofrece pautas sencillas para cuidar su equilibrio a través de hábitos cotidianos.

Diversos neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfinas, oxitocina y el cortisol participan de manera decisiva en la regulación de las emociones y el estado de ánimo. Según Mora, prácticas como la exposición a la luz natural, el ejercicio regular y el fortalecimiento de los vínculos sociales contribuyen a un balance cerebral que favorece la salud mental.

1. La serotonina y el equilibrio en el estado de ánimo

Uno de los primeros temas tratados por Fernando Mora en Tengo un Plan fue la serotonina. “Es la responsable del estado de ánimo y de la ansiedad. Es el neurotransmisor principal relativo al ánimo”, afirmó.

El experto identifica a la serotonina como elemento clave para regular el ánimo y las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto explicó que mantener niveles adecuados de serotonina se asocia a una buena disposición emocional. “Cuando está bien, estamos animados, nos encontramos bien de ánimo. Cuando la serotonina baja, es cuando aparecen los problemas, sobre todo de mal estado de ánimo y de mucha ansiedad”, señaló.

Entre sus recomendaciones concretas, Mora destacó la importancia de la luz natural, el ejercicio físico y una alimentación rica en triptófano para favorecer la serotonina. Sin embargo, advirtió que el estrés crónico y una mala alimentación pueden provocar desequilibrios notables. “Sobre todo, el estrés crónico y la mala alimentación desajustan la serotonina”, enfatizó el invitado.

2. Noradrenalina y energía emocional

El segundo neurotransmisor abordado fue la noradrenalina, considerada el motor de la vitalidad emocional. “No es tanto la tristeza ni la alegría, sino esa energía que uno tiene emocional, vital para hacer las cosas”, explicó Mora en el podcast.

Los expertos destacan que la noradrenalina resulta esencial para ejecutar tareas y experimentar ánimo vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista describió cómo la energía mental y física necesaria para afrontar el día a día depende, en gran medida, de la noradrenalina. “No se dieron cuenta que a veces nos pasan cosas cuando tenemos muchos problemas y no es que estemos tristes, sino que estamos sin energía. Esa fuerza viene de la noradrenalina”, añadió.

Para estimular la producción de noradrenalina, Mora recomendó el ejercicio aeróbico, las duchas de agua fría o templada y recibir luz natural. Detalló también que el estrés crónico y el sedentarismo pueden reducir de forma significativa la vitalidad emocional.

3. Dopamina, motivación y recompensas

La dopamina aparece como un neurotransmisor ligado al circuito de recompensa, pero también crucial para la motivación y los planes a largo plazo, según afirmó Fernando Mora en Tengo un Plan.

La dopamina resulta esencial para el desarrollo y cumplimiento de planes a largo plazo, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advirtió sobre la diferencia entre liberar dopamina a través de logros sostenidos y hacerlo mediante gratificaciones inmediatas, especialmente por el uso excesivo de pantallas. “Es muy importante liberar dopamina de calidad, no la dopamina inmediata, la que nos da el scroll”, alertó.

Mora propuso descansar de pantallas al despertarse y planificar actividades que ofrezcan motivación a largo plazo. Señaló que los picos elevados de dopamina generados por recompensas instantáneas pueden tener efectos perjudiciales, como la sensación de abstinencia y la búsqueda compulsiva de más estímulos.

4. Endorfinas y bienestar físico

Las endorfinas fueron presentadas por el experto como los analgésicos naturales del cuerpo y agentes de la felicidad. “Cuando tenemos dolor nuestro cuerpo libera endorfinas para calmar el dolor”, confirmó Mora.

El experto Mora explicó que las endorfinas se liberan en respuesta al dolor para procurar bienestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al realizar deporte, el cuerpo libera endorfinas para permitir que la actividad se vuelva más placentera. “Cuando hacemos deporte, nuestro cuerpo libera endorfinas para que podamos hacer ese deporte de una manera agradable. Eso, además, se asocia con la sensación de felicidad”, añadió en el podcast.

Estas sustancias también se generan al conversar, durante las relaciones sexuales, o en cualquier situación que produzca felicidad. La inactividad física y el sedentarismo, en cambio, disminuyen su liberación y el bienestar asociado.

5. Oxitocina, vínculos y conexiones humanas

Sobre la oxitocina, Fernando Mora explicó en Tengo un Plan que su función está ligada a las relaciones personales y el apego. “Es la hormona del amor, se libera cuando damos abrazos, cuando alguien nos agradece algo, incluso acariciar mascotas”, relató.

Según el especialista Fernando Mora, la oxitocina se libera durante interacciones afectivas como los abrazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del contacto humano y la socialización se fundamenta en la acción de la oxitocina.

6. Cortisol y el impacto del estrés cotidiano

El cortisol cerró el repaso como el “director de orquesta” de las demás sustancias cerebrales.

Mora especificó que el cortisol prepara el cuerpo para responder al estrés, activando otras sustancias como la adrenalina, noradrenalina y serotonina. “Cuando pasa el estrés, tiene que bajar. Todo se vuelve a regular”, explicó.

El cortisol actúa como el director de orquesta de las funciones cerebrales ante situaciones de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, según el especialista, es que el cortisol permanece elevado en situaciones de estrés crónico. “En esta sociedad del estrés crónico, el cortisol está más elevado de lo que debería y está desajustando el resto de neurotransmisores”, alertó.

Para reducir el exceso de cortisol, recomendó la respiración, aprender a detenerse a tiempo y la actividad física, que ayuda a quemar el excedente de esta hormona.

Tristeza, depresión y vulnerabilidad química

En Tengo un Plan, la entrevista abordó la vulnerabilidad biológica ante el desequilibrio químico y la diferencia fundamental entre tristeza y depresión clínica. “Hay personas que tienen esa vulnerabilidad y tienen la secreción de serotonina un poquito más justa. Entonces se desajusta y tienen un cuadro depresivo”, indicó Fernando Mora.

El especialista explicó que existen condicionantes genéticos que predisponen a una menor producción de serotonina y otros neurotransmisores, lo que puede traducirse en una mayor probabilidad de desarrollar depresión en momentos difíciles.

Además, diferenció la tristeza transitoria, que forma parte de la experiencia cotidiana y puede abordarse con herramientas psicológicas, de los cuadros depresivos que requieren intervenciones médicas y psicoterapia.

El conocimiento detallado de cómo operan los neurotransmisores en el ánimo permite adoptar hábitos diarios para fortalecer el bienestar emocional y distinguir cuándo puede ser necesario buscar ayuda profesional ante situaciones de desequilibrio persistente.