Economía

El Gobierno redujo el aumento previsto para los trenes para los próximos meses: cuánto costará el boleto

La Secretaría de Transporte definió una nueva suba escalonada hasta septiembre, con ajustes menores a los propuestos inicialmente

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(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

El Gobierno oficializó aumentos en el boleto de tren pero la suba será menor a la informada días atrás. Así, pese a los incrementos en la tarifa, los pasajeros afrontarán costos menores a los previstos.

El boleto de tren aumentó este lunes 10% y pasó de $280 a $310 en los servicios metropolitanos (líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza). Ya están definidos los aumentos para los próximos meses, con tarifas que registrarán una suba escalonada desde junio hasta septiembre, pero con ajustes menores a los informados días atrás.

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“La actualización tarifaria definida se estableció luego de finalizada la instancia de consulta pública, en la cual se fijaron los parámetros y topes posibles de adecuación. A partir de ese proceso, y tras realizar un análisis técnico sobre la demanda y el funcionamiento del sistema, se determinó que el esquema finalmente adoptado”, explicaron en la Secretaría de Transporte.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El boleto de tren aumentó este lunes 10% y pasó de $280 a $310 en los servicios metropolitanos (Imagen ilustrativa Infobae)

En junio el precio del boleto ascenderá 12,9% y llegará a $349,99. En julio, el incremento será 8,6% y el valor alcanzará $380,08. La serie de aumentos continuará en agosto con un ajuste de 10,5%, llevando la tarifa a $419,99. Para septiembre, la actualización anunciada es de 7,1%, lo que ubicará el pasaje en $449,81. Con este aumento, el acumulado entre mayo y septiembre llegará al 60,7%.

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El esquema inicial del Ejecutivo contemplaba aumentos mayores: una actualización del 18% a partir del 18 de mayo, seguida de ajustes el primer día de cada mes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Vale recordar que para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, la tarifa será el doble, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1.100 en cualquier tramo.

Por otra parte, se mantienen vigentes la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que otorga beneficios por combinación de transporte.

Aquellos que aún no tengan registrada su tarjeta SUBE podrán hacerlo a través de la web de SUBE, la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE. Es importante mencionar que registrar la tarjeta permite acceder a descuentos, recuperar el saldo en caso de pérdida o extravío y contar con una tarifa diferencial.

Tarjeta SUBE
Para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, la tarifa será el doble

El cronograma de subas responde a la política tarifaria definida por el Gobierno nacional, que busca actualizar el valor de los servicios públicos. El objetivo es reducir los subsidios estatales y avanzar hacia una mayor cobertura del costo operativo por parte de los usuarios del sistema ferroviario.

“La propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país avanzando hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario”, habían explicado desde la cartera de Transporte.

Remarcaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. En la actualidad, la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

Esto también rige para el boleto de colectivo, que este lunes pasó de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Luego, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, $728) y el 15 de julio (otro 2%, $742).

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El boleto de colectivo pasó de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada. FOTO NA: DANIEL VIDES

Un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advierte que el boleto mínimo del transporte público superaría tres veces el valor vigente si el sistema prescindiera de los subsidios estatales.

De acuerdo con el relevamiento, el pasaje más bajo en el AMBA debería fijarse en $2.125,34. El cálculo corresponde al “Índice Bondi” de abril de 2026.

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