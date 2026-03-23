Diagnóstico y tecnología: cuál es el potencial de la sangre menstrual en la medicina del siglo XXI

La sangre menstrual emerge como herramienta clave para el diagnóstico temprano de endometriosis y otras enfermedades ginecológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque novedoso en el análisis de sangre menstrual permite a la comunidad médica acceder a las condiciones uterinas que afectan a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, facilitando diagnósticos menos invasivos y más accesibles para patologías como la endometriosis.

Investigaciones recientes han revelado que este fluido, históricamente ignorado por la ciencia, puede transformar la detección de enfermedades ginecológicas y aportar pruebas decisivas sobre el metabolismo, la exposición a contaminantes y la salud inmunológica femenina, según un reportaje de BBC News.

A diferencia de los métodos tradicionales de obtención de muestras, que suelen ser invasivos y fragmentarios, como la biopsia endometrial, la recolección de sangre menstrual mediante tampones, copas menstruales o compresas equipadas con sensores proporciona el espectro completo del tejido endometrial en cada ciclo. Un estudio citado identificó 385 proteínas exclusivas presentes en este fluido, lo que resalta su potencial clínico para el seguimiento de enfermedades uterinas.

Identifican marcadores en sangre menstrual con endometriosis

La investigación dirigida por Christine Metz y el genetista Peter Gregersen en los institutos biomédicos estadounidenses Feinstein Institutes for Medical Research del Northwell Health analizó a más de 3.700 mujeres y detectó diferencias entre quienes padecen endometriosis y quienes no. Metz señaló que las mujeres con esta enfermedad presentan menos células inmunitarias denominadas “natural killer” (linfocitos NK), esenciales para la implantación embrionaria y la prevención de infecciones al inicio del embarazo.

El análisis de sangre menstrual permite detectar diferencias inmunológicas en mujeres con endometriosis gracias a los linfocitos NK (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se identificaron alteraciones en los fibroblastos estromales, células implicadas en la reparación del endometrio, que muestran mayor inflamación y una menor capacidad para preparar el útero para una gestación. Estas modificaciones celulares también se asocian con otras afecciones, como el síndrome de ovario poliquístico y los abortos recurrentes.

El equipo de Metz detectó cambios en la expresión genética de pacientes con endometriosis, lo que habilita el desarrollo de pruebas diagnósticas apoyadas en biomarcadores presentes en sangre menstrual. Metz prevé presentar ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) una solicitud para aprobar un kit de diagnóstico domiciliario en 2027.

Por otro lado, la startup de biotecnología con base en Estados Unidos NextGen Jane, dirigida por Ridhi Tariyal, desarrolló métodos para secuenciar el ARN mensajero (mRNA) de la sangre menstrual en busca de biomarcadores específicos de endometriosis.

Recolectaron y estudiaron muestras de más de 330 voluntarias desde 2014, y en mayo de 2025 recibieron un subsidio de USD 2,2 millones para validar clínicamente un test no invasivo destinado a pacientes con infertilidad. Tariyal confirmó que la empresa está realizando un estudio a gran escala para confirmar la presencia de varios marcadores capaces de distinguir casos de endometriosis en mujeres infértiles.

El análisis de sangre menstrual permite identificar biomarcadores celulares y genéticos vinculados a patologías uterinas en mujeres en edad reproductiva (freepik)

Diagnóstico de cáncer, diabetes e infecciones con sangre menstrual

Las aplicaciones del análisis de sangre menstrual se extienden a otras áreas de la salud. Qvin, una empresa biotecnológica de California, demostró en estudios publicados en 2021 y 2024 que el contenido promedio de glucosa en sangre menstrual refleja de manera confiable los niveles existentes en el organismo. Este avance permitió el lanzamiento en 2024 de Q-Pad, la primera compresa sanitaria aprobada por la FDA para el monitoreo de glucosa, que integra una tira removible que el usuario puede enviar por correo para su análisis.

En un estudio realizado en Tailandia en 2022, Qvin demostró que su sistema resulta más efectivo que el test de Papanicolaou tradicional para detectar cepas de alto riesgo de virus del papiloma humano (VPH), lo que tiene impacto directo en la prevención de cáncer de cuello uterino.

Actualmente, la empresa lleva adelante estudios adicionales en Estados Unidos para validar estos resultados y evalúa la utilidad de Q-Pad en el cribado de infecciones como clamidia y gonorrea, así como en la medición de hormonas reproductivas, tiroideas, marcadores inflamatorios y anticuerpos frente al virus SARS-CoV-2, según informó el co-consejero delegado Mads Lillelund a la cadena británica.

Por otro lado, la startup alemana theblood trabaja en la validación de kits domiciliarios que permitan identificar endometriosis, menopausia precoz, síndrome de ovario poliquístico y problemas de fertilidad. Además, ha probado que los niveles de vitaminas A y D en la sangre menstrual corresponden con los presentes en sangre sistémica, aunque en concentraciones más bajas, según explicó la cofundadora Isabelle Guenou, quien vive con endometriosis.

Estudios recientes muestran que la sangre menstrual refleja fielmente niveles de glucosa, vitaminas y hormonas, facilitando el monitoreo de diabetes y salud reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios liderados por Metz han detectado en sangre menstrual compuestos tóxicos como fenoles, parabenos y ftalatos, lo que posiciona a este fluido como una vía para el biomonitoreo de la exposición a contaminantes ambientales.

Limitaciones y avances en la investigación de sangre menstrual

A pesar del progreso científico, la investigación sobre sangre menstrual avanza lentamente y enfrenta obstáculos sociales y económicos. Metz indicó que solo el 5% del presupuesto global de investigación y desarrollo en 2020 se dedicó a la salud femenina, y que en el Reino Unido apenas el 2,1% de los fondos públicos para estudios médicos se destina a afecciones reproductivas.

Lillelund aportó que la inversión para la calvicie masculina ha sido mayor que la destinada a la endometriosis, en un contexto fuertemente marcado por el sesgo hacia sujetos masculinos en investigación biomédica.

El tabú cultural en torno a la menstruación ha tenido peso en estas limitaciones. Expresiones como “la maldición” o “Satan’s Waterfall” muestran la persistencia del estigma. Esta situación obliga a diseñar nuevos protocolos de recolección, conservación y procesamiento, dado que existen diferencias importantes en el flujo y composición de la sangre menstrual entre mujeres. “En este campo, los especialistas avanzamos con información limitada”, señaló Tariyal.

El desarrollo de pruebas clínicas con sangre menstrual enfrenta retos por falta de inversión y tabú social, lo que limita el avance de la salud femenina global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés de pacientes, investigadores e inversores ha impulsado nuevas iniciativas. En julio de 2025, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunció un programa de USD 10 millones para investigar cómo el ciclo menstrual afecta la inmunología.

El surgimiento de biobancos de sangre menstrual, como el que desarrolla la emprendedora británica Karli Büchling en Europa, facilitará el acceso de la comunidad científica a muestras estandarizadas bajo criterios éticos y controlados, con inauguración prevista para 2026.

La estudiante estadounidense Emma Backlund, diagnosticada con endometriosis después de 13 años de dolor crónico, describió su experiencia como “solitaria y aislante”.

En diálogo con la cadena británica, Backlund expresó su esperanza de que el desarrollo de diagnósticos menos invasivos permita a las próximas generaciones recibir tratamiento más rápido y evitar el sufrimiento físico y emocional que ella vivió.