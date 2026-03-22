Ciencia

Un procedimiento experimental logra conservar la estructura cerebral después de la muerte clínica

La empresa estadounidense de neurotecnología Nectome ha desarrollado una técnica que preserva íntegramente la arquitectura del cerebro tras el fallecimiento, lo cual abre debates éticos y científicos sobre el futuro de la reanimación y la identidad personal

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El protocolo de preservación cerebral
El protocolo de preservación cerebral de Nectome emplea perfusión química inmediata tras la muerte clínica para conservar conexiones neuronales y estructuras clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores ha logrado preservar de forma integral el cerebro de un mamífero en un estado tan estable que, en teoría, podría permitir su reanimación futura, según informó el portal especializado en ciencia New Scientist luego de la presentación de los resultados por la empresa estadounidense de neurotecnología Nectome.

El avance, que ha generado un intenso debate científico y ético, involucra un procedimiento experimental que se probó en humanos terminales voluntarios, con la promesa de mantener intacta la arquitectura cerebral. Así, se plantea la posibilidad de conservar información y conexiones neuronales después de la muerte clínica, lo que ha reavivado discusiones sobre los límites entre la vida y la muerte y la viabilidad de una restauración futura de las funciones cerebrales.

Según el medio, los resultados obtenidos han provocado gran expectación y escepticismo entre los expertos, ya que hasta el momento, las técnicas de preservación cerebral existentes no lograban conservar todos los detalles estructurales necesarios para una posible reanimación.

Los fundamentos científicos de la
Los fundamentos científicos de la preservación cerebral buscan conservar el connectoma, permitiendo hipotéticamente reconstruir la información cerebral en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo desarrollado por Nectome: procedimiento y fundamentos científicos

El protocolo diseñado consiste en la perfusión química del cerebro inmediatamente tras la muerte clínica. El método utiliza una solución de glutaraldehído junto con otras sustancias, que fijan los tejidos cerebrales y garantizan la conservación de las conexiones neuronales a escala microscópica.

Según la empresa, el objetivo principal es preservar el connectoma—el mapa completo de conexiones sinápticas del cerebro—en un entorno controlado cumpliendo tiempos y condiciones estrictos para maximizar la preservación estructural.

Los fundamentos científicos se basan en la hipótesis de que, si se mantiene intacta esta red neural, en el futuro podría reconstruirse la información almacenada en ella. Nectome defiende la validez de su protocolo al argumentar que la tecnología empleada permite un nivel de detalle sin precedentes en la conservación de las estructuras cerebrales.

Resultados en experimentos con cerdos y hallazgos sobre preservación celular

La técnica fue inicialmente probada en cerdos, donde se logró mantener la integridad de las células cerebrales y de las conexiones neuronales luego de la perfusión química. Los experimentos concluyeron que el procedimiento podía preservar la morfología general del cerebro y los detalles más finos de su estructura interna.

En los análisis post mortem, los investigadores confirmaron que tanto las células como las conexiones sinápticas se mantenían identificables y bien conservadas. Este hallazgo es considerado fundamental porque la viabilidad de cualquier intento de futura reanimación depende de la calidad de la conservación a nivel celular y sináptico. Las pruebas en animales constituyen la base experimental para la posterior propuesta de Nectome respecto a la aplicación en humanos terminales.

El anuncio de una posible
El anuncio de una posible reanimación de la conciencia tras la muerte clínica por medio de tecnología avanzada ha causado un intenso debate ético y científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial reconstrucción del connectoma y expectativas futuras sobre reanimación

Uno de los objetivos declarados por el proyecto es la posibilidad de reconstruir el connectoma de un cerebro preservado, es decir, el mapa completo de las conexiones neuronales individuales. Según la hipótesis de los investigadores, si esta red se mantiene intacta, en el futuro tecnología avanzada permitiría recrear o simular la actividad cerebral correspondiente.

Las expectativas se centran en que, con los adelantos actuales en inteligencia artificial y computación, sería posible “leer” la información presente en el cerebro y, eventualmente, reanimar la conciencia o la personalidad de la persona fallecida. Esta posibilidad se ha planteado como una nueva manera de extender la vida humana, aunque los expertos reconocen que el camino hacia ese objetivo es largo y lleno de incertidumbres técnicas y filosóficas.

El proyecto de Nectome se ubica en la frontera entre la ciencia y la especulación y formula preguntas inéditas sobre la continuidad de la identidad y la posibilidad real de una reanimación cerebral.

La falta de publicaciones revisadas
La falta de publicaciones revisadas por pares y la ausencia de pruebas de reanimación completa limitan la credibilidad científica del método de preservación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas y limitaciones actuales de la técnica, incluyendo opiniones de expertos

Diversos especialistas han manifestado reservas sobre la viabilidad y la ética del procedimiento propuesto por Nectome. Algunos argumentan que, aunque la preservación estructural supone un logro técnico, no existe ninguna garantía de que la información funcional y la memoria puedan recuperarse solo a partir de la estructura física del cerebro.

Las críticas también incluyen la ausencia de publicaciones científicas revisadas por pares que respalden los resultados obtenidos, así como el debate sobre si la técnica pudiera considerarse una forma de eutanasia, debido a la intervención inmediata tras la muerte clínica.

Además, según expertos citados por New Scientist, la preservación del connectoma no implica necesariamente la conservación de la conciencia o la identidad individual.

Otro límite señalado es la carencia de pruebas directas sobre la factibilidad de “reanimar” un cerebro completo y funcional, ya que todos los ensayos han estado restringidos hasta el momento al campo experimental y teórico.

La técnica de preservación cerebral
La técnica de preservación cerebral de Nectome plantea nuevas cuestiones sobre los límites entre la vida y la muerte, y los desafíos éticos de la neurociencia moderna (Canva)

Implicaciones filosóficas sobre la definición de muerte y continuidad de la identidad

El avance en la preservación cerebral de Nectome ha reactivado el debate sobre la naturaleza de la muerte y la identidad personal. Algunos filósofos y neurocientíficos sostienen que, si la identidad y la memoria se codifican en la red de conexiones neuronales, preservar esta red podría equivaler a conservar la esencia del individuo.

Sin embargo, la posibilidad de reanimar un cerebro o de transferir la personalidad a otro soporte desafía los conceptos tradicionales sobre la continuidad personal y el significado de la vida y la muerte, lo que expone nuevos retos tanto científicos como éticos y filosóficos aún sin respuesta clara.

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